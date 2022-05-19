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США: МЛС

2022

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0:2
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
6' Гол
Калленс Александр
19' Желтая карточка
Ромо Рафаэль
36' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
0:2
45' Пенальти
Кастельянос Валентин
64' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
90' Желтая карточка
Зелалем Гедион
90'+7
1
Ромо
Рафаэль
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
4
Хайнс-Айк
Брендан
13
Sofiane
Djeffal
6
Каноуз
Расселл
5
Смит
Брэд
22
Йоу
Гриффин
10
Флорес
Эдисон
9
Камара
Ола
1
Джонсон
Шон
26
Асеведо
Николас
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
2
Глостер
Кристофер
55
Паркс
Китон
7
Моралес
Альфредо
8
Хавьер
Тиаго
20
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

М
6:0
М
2:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
ОК
1:2
М
0:2
М
0:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
3:1
М
3:2
М
0:2
М
2:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 5 0.45
Камара Ола 5 (1) 0.45
Эстрада Майкл 3 (1) 0.27
Каноуз Расселл 1 0.09
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Nigel Robertha 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 7 (3) 0.64
Хавьер Тиаго 4 0.36
Родригес Сантьяго 2 0.18
Talles Magno 2 0.18
Перейра Габриэл 2 0.18
Калленс Александр 2 0.18
Паркс Китон 2 0.18
Глостер Кристофер 1 0.09
Эбер Араужо 1 0.09
Моралес Максимильяно 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 2 1
Найяр Энди 3 0
Каноуз Расселл 3 0
Хайнс-Айк Брендан 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Смит Брэд 1 0
Бирнбом Стив 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Nigel Robertha 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Jackson Hopkins 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 5 0
Родригес Сантьяго 4 0
Моралес Альфредо 2 1
Калленс Александр 3 0
Асеведо Николас 3 0
Мартинс Тьяго II 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Паркс Китон 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Talles Magno 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
9 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
7
70%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
60%
1
50%
76-90

Забито

4
20
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
25%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
1
25%
3
15%
61-75
1
25%
4
20%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

14
24
11 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
7%
5
21%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
8
57%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
1
7%
5
21%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
12%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
2. Нью-Йорк Сити 11 6 2 3 23 - 10 20
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 12 6 2 4 23 - 21 20
4. Нью-Йорк Ред Буллз 12 5 5 2 20 - 12 20
5. Орландо Сити 12 6 2 4 14 - 15 20
6. Цинциннати 12 6 1 5 16 - 18 19
7. Атланта Юнайтед 11 4 3 4 17 - 16 15
8. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
9. Ди Си Юнайтед 11 4 1 6 14 - 17 13
10. Нью-Инглэнд Революшн 11 3 3 5 18 - 20 12
11. Интер Майами 12 3 3 6 11 - 21 12
12. Торонто 12 3 2 7 16 - 23 11
13. Чикаго Файр 12 2 5 5 11 - 16 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 2 2 23 - 12 23
2. Даллас 11 6 4 1 19 - 8 22
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 6 2 4 13 - 11 20
4. Остин 11 6 2 3 23 - 11 20
5. Реал Солт-Лейк 12 5 4 3 12 - 16 19
6. Нэшвилл 2:1 12 5 3 4 13 - 13 18
7. Миннесота Юнайтед 12 4 3 5 13 - 13 15
8. Колорадо Рэпидс 1:2 12 4 3 5 14 - 14 15
9. Хьюстон Динамо 0:1 12 4 3 5 14 - 14 15
10. Портленд Тимберс 12 3 6 3 18 - 18 15
11. Сиэтл Саундерс 1:0 10 4 1 5 13 - 14 13
12. Спортинг Канзас-Сити 2:1 13 3 3 7 12 - 24 12
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 2 4 5 19 - 26 10
14. Ванкувер Уайткэпс 10 2 2 6 10 - 20 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 7 5 1 1 20 - 7 16
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 1:2 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
10. Интер Майами 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Лос-Анджелес 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс 1:2 6 4 2 0 10 - 1 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 6 4 1 1 15 - 3 13
6. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
7. Спортинг Канзас-Сити 2:1 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
9. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 5 - 5 9
10. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 2 3 1 13 - 13 9
12. Ванкувер Уайткэпс 5 2 2 1 7 - 6 8
13. Нэшвилл 2:1 3 2 1 0 5 - 2 7
14. Сиэтл Саундерс 1:0 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 8 3 2 3 14 - 16 11
4. Орландо Сити 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Чикаго Файр 6 1 2 3 6 - 11 5
7. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
8. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
9. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
10. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
12. Нью-Инглэнд Революшн 5 0 2 3 9 - 13 2
13. Торонто 6 0 2 4 8 - 13 2
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 2:1 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Сиэтл Саундерс 1:0 6 2 1 3 7 - 9 7
5. Остин 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Даллас 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
8. Реал Солт-Лейк 7 1 3 3 4 - 12 6
9. Миннесота Юнайтед 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Хьюстон Динамо 0:1 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
12. Колорадо Рэпидс 1:2 6 0 1 5 4 - 13 1
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 7 0 1 6 5 - 19 1
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Кастельянос Валентин из команды Нью-Йорк Сити забивает с точки!
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