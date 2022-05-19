Стадион: Audi Field
0:2
Конец матча
0:1
6' ГолКалленс Александр
19' Желтая карточкаРомо Рафаэль
36' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
0:2
45' ПенальтиКастельянос Валентин
64' Желтая карточкаКастельянос Валентин
90' Желтая карточкаЗелалем Гедион
Ход матча
6'
19'
45'
90'
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
22
Йоу
Гриффин
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Хамид БиллВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Sami Guediri
-
-
-
-
Главный тренер: Chad Ashton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|5
|0.45
|Камара Ола
|5 (1)
|0.45
|Эстрада Майкл
|3 (1)
|0.27
|Каноуз Расселл
|1
|0.09
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Nigel Robertha
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|7 (3)
|0.64
|Хавьер Тиаго
|4
|0.36
|Родригес Сантьяго
|2
|0.18
|Talles Magno
|2
|0.18
|Перейра Габриэл
|2
|0.18
|Калленс Александр
|2
|0.18
|Паркс Китон
|2
|0.18
|Глостер Кристофер
|1
|0.09
|Эбер Араужо
|1
|0.09
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|2
|1
|Найяр Энди
|3
|0
|Каноуз Расселл
|3
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Бирнбом Стив
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Drew Skundrich
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Jackson Hopkins
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|Родригес Сантьяго
|4
|0
|Моралес Альфредо
|2
|1
|Калленс Александр
|3
|0
|Асеведо Николас
|3
|0
|Мартинс Тьяго II
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Паркс Китон
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
9 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
7
70%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
60%
1
50%
76-90
Забито
4
20
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
25%
4
20%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
1
25%
3
15%
61-75
1
25%
4
20%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
14
24
11 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
7%
5
21%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
8
57%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
1
7%
5
21%
76-90
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
12%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|12
|6
|2
|4
|23 - 21
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|5
|5
|2
|20 - 12
|20
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|6.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|14 - 17
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|3
|3
|5
|18 - 20
|12
|11.
|Интер Майами
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Даллас
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|4.
|Остин
|11
|6
|2
|3
|23 - 11
|20
|5.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|6.
|Нэшвилл
|2:1
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Портленд Тимберс
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|11.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|10.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Нэшвилл
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|7.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|9.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|13.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|2:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|Остин
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|6.
|Даллас
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|8.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
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