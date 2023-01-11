Тур: 19. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Бастьен Бенуа
История личных встреч
Ренн
ПСЖ
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
33 матча
33.3%
15.2%
51.5%
11 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.05
0.71
Среднее время на гол
85
126
Всего голов
25
33
Голов в среднем за матч
1.79
1.74
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
45
43
Голов в среднем за матч
1.36
1.3
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
66
69
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|9
|0.5
|Гуйри Амин
|6
|0.33
|Мюинга Арно
|4
|0.22
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.17
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.17
|Теате Артур
|2
|0.11
|Дуэ Дезире
|2
|0.11
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.06
|Тэт Флавьен
|1
|0.06
|Сантамария Батист
|1
|0.06
|Родон Джо
|1
|0.06
|Сулемана Камалдин
|1
|0.06
|Аблин Маттис
|1
|0.06
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|0.72
|Неймар
|11 (2)
|0.61
|Месси Лионель
|8
|0.44
|Экитике Уго
|3
|0.17
|Хакими Ашраф
|3
|0.17
|Солер Карлос
|2
|0.11
|Маркиньос Маркос
|2
|0.11
|Саншеш Ренату
|2
|0.11
|Мендеш Нуну
|1
|0.06
|Бернат Хуан
|1
|0.06
|Данилу Перейра
|1
|0.06
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Рамос Серхио
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буриго Бенжамен
|3
|1
|Траоре Амари
|4
|0
|Родон Джо
|2
|1
|Теате Артур
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Мелинг Биргер
|1
|1
|Омари Вармед
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|7
|0
|Неймар
|5
|1
|Рамос Серхио
|3
|1
|Хакими Ашраф
|4
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Витинья II
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
1
1
Ренн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ПСЖ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
8
23
Ренн
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
ПСЖ
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
9
24
Голы по времени матча
Забито
24
25
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
3
13%
5
20%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
1
4%
4
16%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
9
38%
7
28%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
4
36%
5
22%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
6
26%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Забито
35
48
11 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 13
1 Не забивали 1
3
9%
8
17%
1-15
4
11%
7
15%
16-30
4
11%
6
13%
31-45
8
23%
8
17%
46-60
5
14%
6
13%
61-75
11
31%
13
27%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
2
10%
2
15%
1-15
5
25%
2
15%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
5
25%
6
46%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
2
10%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Клермон - Ренн 2:1 Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1
Ренн - Брест 3:1 Ренн - Фейеноорд 2:1 Ренн - Селтик 4:3 Ренн - Тулуза 2:1 Лилль - Ренн 1:1 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1
ПСЖ - Кевийи Руан 3:1 ПСЖ - Париж 2:1 ПСЖ - Осер 5:0 Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0
Результаты матчей
Ренн
ПСЖ
Точный счет
2:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
2:1
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ренн
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
54
36
18
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
63
18
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
171
108
126
612
810
117
513
117
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|48 - 13
|47
|2.
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|36 - 15
|39
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 25
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|30 - 26
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 21
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 35
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|28 - 37
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 40
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|22 - 33
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|16 - 22
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|11
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|ПСЖ
|Неймар
|1 5
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ
Исход игры
Ренн
7.1% (3)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
92.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
75% (30)
Меньше
25% (10)
Обе команды забьют
Да
75% (30)
Нет
25% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
42.9% (18)
0:2 ПСЖ
19% (8)
1:3 ПСЖ
16.7% (7)
2:1 Ренн
7.1% (3)
0:1 ПСЖ
4.8% (2)
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