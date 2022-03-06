Прерван
Стадион: Рио Тинто
18
Макмат
Зак
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
21
Шмитт
Тейт
16
Чанг
Майкель
24
Фрай
Стефан
22
Роу
Келин
23
Leo
Chu
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шмитт ТейтПолузащитник
-
16 Чанг МайкельНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Obed Vargas
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 10 побед
38 матчей
39.5%
15.8%
44.7%
15 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
15.8%
50%
34.2%
6 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6