  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Валвейк
1:4
Конец матча
Аякс
0'
2' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
11' Undefined phrase: football_event_
Крамер Михил
18' Желтая карточка
Yassin Oukili
0:1
22' Гол
Бергёйс Стивен
1:1
40' Гол
Клемент Пелле
43' Желтая карточка
Блинд Дэйли
1:2
53' Гол
Бергёйс Стивен
55' Желтая карточка
Гриллич Флориан
58' Желтая карточка
Адевойе Шоун
1:3
62' Гол
Броббей Брайан
1:4
81' Гол
Броббей Брайан
90'+4

Ход матча

2'
Гаари Жюрьен
 
11'
Крамер Михил
 
18'
Yassin Oukili
 
22'
0:1
Бергёйс Стивен
(Бергвейн Стевен)
40'
Клемент Пелле
(Крамер Михил)
1:1
43'
 
Блинд Дэйли
46'
Бакари Саид
Леливелд Юлиан
 
46'
 
Вайндал Оуэн
Блинд Дэйли
46'
 
Гриллич Флориан
Альварес Эдсон
53'
1:2
Бергёйс Стивен
55'
 
Гриллич Флориан
58'
Адевойе Шоун
 
62'
1:3
Броббей Брайан
(Тимбер Юррьен)
69'
Лобете Хулен
Бель-Хассани Иллиас
 
70'
Вруг Патрик
Клемент Пелле
 
77'
Кёйперс Рой
Yassin Oukili
 
77'
Баккали Закария
Ван ден Бёйс Дарио
 
81'
1:4
Броббей Брайан
(Бергёйс Стивен)
83'
 
Кудус Мохаммед
Бергвейн Стевен
83'
 
Лукка Лоренцо
Броббей Брайан
86'
 
Фернандес Франсиско
Классен Дэви
90'
Йозефзон Флориан
Крамер Михил
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
11
Бель-Хассани
Иллиас
29
Крамер
Михил
22
Пасвер
Ремко
19
Коласио
Хорхе
III
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
3
Угелумба
Кэлвин
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
7
Бергвейн
Стевен
9
Броббей
Брайан
10
Тадич
Душан
Валвейк
5-3-2
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Аякс

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

История матчей

Э
3:2
Э
0:5
Э
0:1
Э
3:0
ТМС
6:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:1
К
5:1
Э
1:5
Э
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 4 0.36
Крамер Михил 4 (1) 0.36
Ван ден Бёйс Дарио 2 (1) 0.18
Клемент Пелле 2 0.18
Бирет Мика 2 0.18
Анита Вурнон 1 0.09
Йозефзон Флориан 1 0.09
Лобете Хулен 1 0.09
Адевойе Шоун 1 0.09
Лутонда Тьерри 1 0.09
Баккали Закария 1 0.09
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броббей Брайан 8 0.73
Бергвейн Стевен 7 0.64
Бергёйс Стивен 5 (1) 0.45
Кудус Мохаммед 5 0.45
Тейлор Кеннет 3 0.27
Классен Дэви 3 0.27
Тадич Душан 2 (1) 0.18
Ренсх Девайн 2 0.18
Антони 1 0.09
Угелумба Кэлвин 1 0.09
Коласио Хорхе III 1 0.09
Альварес Эдсон 0 0
Тимбер Юррьен 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вайндал Оуэн 0 0
Фернандес Франсиско 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 4 0
Yassin Oukili 4 0
Крамер Михил 3 0
Адевойе Шоун 3 0
Бель-Хассани Иллиас 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Тадич Душан 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Классен Дэви 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Броббей Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юррьен 1 0
Фернандес Франсиско 1 0
Лукка Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
43%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Забито

6
23
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
33%
5
22%
31-45
1
17%
5
22%
46-60
1
17%
5
22%
61-75
2
33%
2
9%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Забито

20
38
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
2
10%
5
13%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
6
30%
8
21%
31-45
4
20%
8
21%
46-60
1
5%
8
21%
61-75
7
35%
4
11%
76-90

Пропущено

19
10
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
5
26%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2
Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Дортмунд-2 - Валвейк 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 Валвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 1:3 Валвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Валвейк 1:1 Валвейк - Гронинген 3:1
Аякс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 10 8 0 2 35 - 14 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 20 - 10 23
5. Твенте 10 6 1 3 18 - 7 19
6. Спарта Роттердам 10 5 2 3 16 - 11 17
7. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
10. Утрехт 10 3 3 4 12 - 18 12
11. Витесс 2:0 11 3 2 6 13 - 21 11
12. НЕК Неймеген 10 1 7 2 9 - 9 10
13. Эксельсиор 10 3 1 6 12 - 27 10
14. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
15. Гронинген 10 2 2 6 10 - 22 8
16. Камбюр 10 2 2 6 8 - 17 8
17. Эммен 0:2 11 1 3 7 8 - 24 6
18. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Эммен 0:2 5 1 3 1 5 - 7 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Витесс 2:0 6 1 2 3 8 - 14 5
15. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
16. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Камбюр 5 1 0 4 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 5 2 1 2 10 - 14 7
6. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 2:0 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 0:2 6 0 0 6 3 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (7)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Броббей Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Валвейк Гаари Жюрьен 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Валвейк: 36%, Аякс: 64%.
  • 93'
    Коласио Хорхе III успешно блокирует удар.
  • 93'
    Баккали Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Гаари Жюрьен из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Валвейк: 37%, Аякс: 63%.
    • 50'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Лутонда Тьерри. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      49'
      Альварес Эдсон из команды Аякс в офсайде
    • Угловой
      48'
      Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
    • 48'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Бель-Хассани Иллиас не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Валвейк начинает контратаку
    • 47'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Адевойе Шоун из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Офсайд
      46'
      Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
    • 45'
      Коласио Хорхе III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Валвейк: 39%, Аякс: 61%.
    • 45'
      Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Валвейк начинает контратаку
    • 44'
      Адевойе Шоун из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Желтая карточка
      43'
      Рефери не любит споров - именно за это Блинд Дэйли сейчас получил желтую
    • Травма, повреждение
      42'
      Блинд Дэйли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Фол, нарушение
      42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Крамер Михил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Контроль мяча: Валвейк: 40%, Аякс: 60%.
    • 41'
      Гаари Жюрьен из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Крамер Михил сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Клемент Пелле забивает с правой ноги!
    • 40'
      Крамер Михил создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Классен Дэви успешно блокирует удар.
    • 40'
      Яссин Оукили нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Крамер Михил создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Яссин Оукили из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Яссин Оукили из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Адевойе Шоун нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Ван ден Бёйс Дарио из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      38'
      Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Адевойе Шоун ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Тимбер Юррьен из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Альварес Эдсон из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бель-Хассани Иллиас
    • 36'
      Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Валвейк: 44%, Аякс: 56%.
    • 35'
      Броббей Брайан из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      35'
      Ван ден Бёйс Дарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      34'
      Тимбер Юррьен наказан за толчок Крамер Михил
    • 34'
      Адевойе Шоун успешно блокирует удар.
    • 33'
      Классен Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      31'
      Леливелд Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Блинд Дэйли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Валвейк: 41%, Аякс: 59%.
    • 30'
      Тимбер Юррьен из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Классен Дэви из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Коласио Хорхе III задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Угелумба Кэлвин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Яссин Оукили
    • 27'
      Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      27'
      Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 26'
      Контроль мяча: Валвейк: 41%, Аякс: 59%.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • Угловой
      25'
      Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Адевойе Шоун из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Адевойе Шоун успешно блокирует удар.
    • 24'
      Классен Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Броббей Брайан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Тимбер Юррьен сделал ключевой пас для гола!
    • 22'
      Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Бергёйс Стивен забивает с левой ноги!
    • 22'
      Ван ден Бёйс Дарио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Альварес Эдсон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Адевойе Шоун успешно блокирует удар.
    • 21'
      Альварес Эдсон из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      21'
      Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
    • 21'
      Леливелд Юлиан из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Валвейк: 41%, Аякс: 59%.
    • Офсайд
      20'
      Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
    • 19'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 19'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • Желтая карточка
      18'
      Яссин Оукили получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Яссин Оукили из команды Валвейк поставил подножку. Пострадал Альварес Эдсон
    • 18'
      Адевойе Шоун из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Бергвейн Стевен задерживает мяч рукой
    • 16'
      Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 16'
      Тадич Душан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Угелумба Кэлвин выиграл воздушное противоборство у Яссин Оукили.
    • 16'
      Леливелд Юлиан из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Валвейк: 43%, Аякс: 57%.
    • 15'
      Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
    • Офсайд
      13'
      Крамер Михил из команды Валвейк в офсайде
    • 13'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Валвейк отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      12'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 11'
      Леливелд Юлиан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О О Л! Валвейк забивает! Крамер Михил отличился.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Клемент Пелле. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Альварес Эдсон ошибается в защите.
    • 10'
      Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Валвейк: 30%, Аякс: 70%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 9'
      Шанс! Крамер Михил из команды Валвейк пробил головой, но мимо
    • Угловой
      9'
      Бель-Хассани Иллиас из команды Валвейк подал угловой слева.
    • 9'
      Коласио Хорхе III из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      9'
      Бель-Хассани Иллиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Блинд Дэйли из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      6'
      Коласио Хорхе III из команды Аякс в офсайде
    • 6'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Валвейк контролирует мяч.
    • 5'
      Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Валвейк: 50%, Аякс: 50%.
    • 5'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      3'
      Бергёйс Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      2'
      Гаари Жюрьен получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      2'
      Безумный фол. Гаари Жюрьен грубо играет против соперника. Пострадал Бергёйс Стивен
    • 1'
      Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Валвейк начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Валвейк 1:4 Аякс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     