Тур: 11. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Маншот Ероен
0'
2' Желтая карточкаГаари Жюрьен
11' Undefined phrase: football_event_Крамер Михил
18' Желтая карточкаYassin Oukili
0:1
22' ГолБергёйс Стивен
1:1
40' ГолКлемент Пелле
43' Желтая карточкаБлинд Дэйли
1:2
53' ГолБергёйс Стивен
55' Желтая карточкаГриллич Флориан
58' Желтая карточкаАдевойе Шоун
1:3
62' ГолБроббей Брайан
1:4
81' ГолБроббей Брайан
90'+4
Ход матча
2'
11'
18'
22'
40'
1:1
43'
53'
1:2
55'
58'
62'
1:3
81'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
22
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Валвейк
Аякс
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бель-Хассани Иллиас
|4
|0.36
|Крамер Михил
|4 (1)
|0.36
|Ван ден Бёйс Дарио
|2 (1)
|0.18
|Клемент Пелле
|2
|0.18
|Бирет Мика
|2
|0.18
|Анита Вурнон
|1
|0.09
|Йозефзон Флориан
|1
|0.09
|Лобете Хулен
|1
|0.09
|Адевойе Шоун
|1
|0.09
|Лутонда Тьерри
|1
|0.09
|Баккали Закария
|1
|0.09
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броббей Брайан
|8
|0.73
|Бергвейн Стевен
|7
|0.64
|Бергёйс Стивен
|5 (1)
|0.45
|Кудус Мохаммед
|5
|0.45
|Тейлор Кеннет
|3
|0.27
|Классен Дэви
|3
|0.27
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.18
|Ренсх Девайн
|2
|0.18
|Антони
|1
|0.09
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.09
|Коласио Хорхе III
|1
|0.09
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Тимбер Юррьен
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Вайндал Оуэн
|0
|0
|Фернандес Франсиско
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|4
|0
|Yassin Oukili
|4
|0
|Крамер Михил
|3
|0
|Адевойе Шоун
|3
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Лобете Хулен
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Броббей Брайан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
|Фернандес Франсиско
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
36%
2
13%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
43%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Забито
6
23
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
33%
5
22%
31-45
1
17%
5
22%
46-60
1
17%
5
22%
61-75
2
33%
2
9%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Забито
20
38
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
2
10%
5
13%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
6
30%
8
21%
31-45
4
20%
8
21%
46-60
1
5%
8
21%
61-75
7
35%
4
11%
76-90
Пропущено
19
10
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
1
10%
61-75
5
26%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2
Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Дортмунд-2 - Валвейк 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 Валвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 1:3 Валвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Валвейк 1:1 Валвейк - Гронинген 3:1
Аякс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|10
|8
|0
|2
|35 - 14
|24
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|5.
|Твенте
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|6.
|Спарта Роттердам
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Валвейк
|11
|3
|5
|3
|21 - 18
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|10.
|Утрехт
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|11.
|Витесс
|2:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|НЕК Неймеген
|10
|1
|7
|2
|9 - 9
|10
|13.
|Эксельсиор
|10
|3
|1
|6
|12 - 27
|10
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|15.
|Гронинген
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|16.
|Камбюр
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|17.
|Эммен
|0:2
|11
|1
|3
|7
|8 - 24
|6
|18.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|4.
|Спарта Роттердам
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эммен
|0:2
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|Витесс
|2:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Камбюр
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 14
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Витесс
|2:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Эксельсиор
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|0:2
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
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|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (7)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Броббей Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Валвейк
|Гаари Жюрьен
|4