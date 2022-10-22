Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Лоренцо Лукка. Удар в створ, но вратарь начеку

Тактическая замена. Яссин Оукили уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers

Roy Kuijpers создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Хорошую попытку сделал Лутонда Тьерри . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Клемент Пелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Бель-Хассани Иллиас не смог попасть в створ ударом издали

47' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Аякс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Коласио Хорхе III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновится спорным мячом

43' Рефери не любит споров - именно за это Блинд Дэйли сейчас получил желтую

42' Блинд Дэйли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Крамер Михил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Г О О О О Л - Клемент Пелле забивает с правой ноги!

40' Крамер Михил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Яссин Оукили нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Крамер Михил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Яссин Оукили из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Яссин Оукили из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ван ден Бёйс Дарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Леливелд Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

27' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

27' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удар от ворот произведет Аякс

26' Удар от ворот произведет Валвейк

25' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Хорошую попытку сделал Броббей Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Г О О О О Л - Бергёйс Стивен забивает с левой ноги!

22' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

18' Яссин Оукили получил желтую карточку от судьи

16' Валвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Валвейк

16' Тадич Душан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Угелумба Кэлвин выиграл воздушное противоборство у Яссин Оукили.

15' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

13' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Валвейк отменен из-за положения "вне игры".

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Хорошую попытку сделал Клемент Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Аякс

9' Бель-Хассани Иллиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Валвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бергёйс Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Гаари Жюрьен получил желтую карточку от судьи

1' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Валвейк начинает с центра поля