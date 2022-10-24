Тур: 14. Стадион: Газпром Арена.
14
Кузяев
Далер
33
Сергеев
Иван
11
Клаудиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
11 КлаудиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Адамов АрсенЗащитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Батырев АмирПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Точилин Александр
История личных встреч
Зенит
Сочи
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|9
|0.69
|Вендел Маркус
|6
|0.46
|Мостовой Андрей
|5
|0.38
|Сергеев Иван
|4
|0.31
|Кузяев Далер
|4 (1)
|0.31
|Клаудиньо
|2
|0.15
|Мантуан Густаво
|2
|0.15
|Ловрен Деян
|1
|0.08
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.08
|Родригао де Соуза
|1
|0.08
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|9 (5)
|0.69
|Мелкадзе Георгий
|4
|0.31
|Сарвели Владислав
|3
|0.23
|Юсупов Артур
|2
|0.15
|Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон
|2
|0.15
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.08
|Шипунов Тимофей
|1
|0.08
|Макарчук Артём
|0
|0
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терехов Сергей
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Мелкадзе Георгий
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Дркушич Ваня
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Нобоа Кристиан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Мещанинов Артём
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Сарвели Владислав
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
8
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
3
38%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
3
14%
3
38%
61-75
8
36%
1
13%
76-90
Пропущено
3
16
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
67%
5
31%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
4
25%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
5
38%
2
13%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
35
24
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
11%
4
17%
1-15
6
17%
1
4%
16-30
5
14%
8
33%
31-45
6
17%
3
13%
46-60
5
14%
4
17%
61-75
9
26%
4
17%
76-90
Пропущено
6
20
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
17%
2
10%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
33%
6
30%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Крылья Советов 2:1 Пари НН - Зенит 0:3 Факел - Зенит 1:1 Зенит - Ростов 3:1
Спартак Москва - Зенит 3:0 Динамо Москва - Зенит 0:2 Крылья Советов - Зенит 2:0 Зенит - Оренбург 8:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Зенит - Факел 2:0 Урал - Зенит 0:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 Ахмат - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Зенит - Крылья Советов 3:0 Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3
Сочи
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сочи - Урал 2:3 Крылья Советов - Сочи 2:0 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Оренбург - Сочи 4:1
ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1 Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 5
|33
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 16
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|28 - 15
|26
|4.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 20
|26
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 17
|23
|8.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|24 - 33
|19
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 24
|16
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|12.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|13.
|Факел
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 24
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 28
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Оренбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|5.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 14
|9
|11.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|9 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Сочи
Исход игры
Зенит
91.3% (167)
Ничья
3.3% (6)
Сочи
5.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
68.5% (87)
Меньше
31.5% (40)
Обе команды забьют
Да
55.91% (71)
Нет
44.09% (56)
Популярный счёт
3:1 Зенит
19.1% (35)
2:0 Зенит
18% (33)
2:1 Зенит
13.7% (25)
3:0 Зенит
8.2% (15)
4:1 Зенит
3.8% (7)
1:0 Зенит
3.3% (6)
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