Стадион: PNC Stadium
1:2
Конец матча
1:0
5' ГолCarlos Ferreira III
36' Желтая карточкаДриусси Себастьян
1:1
39' ГолДаниэль Перейра
47' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
50' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
62' Желтая карточкаРинг Александр
1:2
66' ГолДриусси Себастьян
88' Желтая карточкаПаркер Тим
90' Желтая карточкаФелипе
Ход матча
5'
39'
1:1
50'
62'
66'
66'
88'
90'
12
Кларк
Стив
19
Пашер
Тайлер
10
Пико
Фабрис
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пашер ТайлерНападающий
- Нападающий
-
10 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
-
37 Зе КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
-
15 Kipp Keller
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Остин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|4
|0.44
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.44
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.22
|Пашер Тайлер
|1
|0.11
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.11
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|7 (1)
|0.78
|Урути Максимилиано
|4
|0.44
|Финлей Итан
|2
|0.22
|Домингес Сесильо
|2
|0.22
|Фагундес Диего
|1
|0.11
|Ринг Александр
|1
|0.11
|Касканте Хулио
|1
|0.11
|Даниэль Перейра
|1
|0.11
|Габриэльсен Рубен
|1
|0.11
|Хюсен Дэнни
|1
|0.11
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|4
|1
|Пико Фабрис
|3
|0
|Карраскилья Адальберто
|3
|0
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|Серен Дарвин
|2
|0
|Вера Матиас
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Thorleif Ulfarsson
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Касканте Хулио
|2
|0
|Дриусси Себастьян
|2
|0
|Jhojan Valencia
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Урути Максимилиано
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Галлахер Джон
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Kipp Keller
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
2
50%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
12
21
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
17%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
2
17%
4
19%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0
Остин
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|4
|2
|2
|13 - 6
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|6.
|Торонто
|0:1
|9
|3
|2
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Нью-Йорк Сити
|7
|3
|1
|3
|16 - 10
|10
|8.
|Интер Майами
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|9.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Цинциннати
|1:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|12.
|Коламбус Кру
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|19 - 8
|19
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|9
|5
|2
|2
|10 - 6
|17
|4.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|10
|3
|5
|2
|9 - 13
|14
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|1
|3
|4
|15 - 20
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|3.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|0
|1
|15 - 7
|9
|4.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|6.
|Орландо Сити
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Коламбус Кру
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Цинциннати
|1:0
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Цинциннати
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 8
|7
|5.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|10.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Торонто
|0:1
|4
|0
|2
|2
|8 - 10
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0