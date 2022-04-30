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США: МЛС

2022

Стадион:
Хьюстон Динамо
1:2
Конец матча
Остин
0'
1:0
5' Гол
Carlos Ferreira III
36' Желтая карточка
Дриусси Себастьян
1:1
39' Гол
Даниэль Перейра
47' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
50' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
62' Желтая карточка
Ринг Александр
1:2
66' Гол
Дриусси Себастьян
88' Желтая карточка
Паркер Тим
90' Желтая карточка
Фелипе
90'+9
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
23
Кинтеро
Дарвин
8
Родригес
Мемо
20
Карраскилья
Адальберто
19
Пашер
Тайлер
9
Carlos
Ferreira
III
10
Пико
Фабрис
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Хьюстон Динамо
4-3-3
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Остин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

М
2:1
М
3:0
М
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 4 0.44
Кинтеро Дарвин 4 0.44
Пико Фабрис 2 (1) 0.22
Пашер Тайлер 1 0.11
Хадебе Тинейдж 1 0.11
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Бэрд Кори 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 7 (1) 0.78
Урути Максимилиано 4 0.44
Финлей Итан 2 0.22
Домингес Сесильо 2 0.22
Фагундес Диего 1 0.11
Ринг Александр 1 0.11
Касканте Хулио 1 0.11
Даниэль Перейра 1 0.11
Габриэльсен Рубен 1 0.11
Хюсен Дэнни 1 0.11
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадебе Тинейдж 4 1
Пико Фабрис 3 0
Карраскилья Адальберто 3 0
Кинтеро Дарвин 2 0
Серен Дарвин 2 0
Вера Матиас 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Паркер Тим 1 0
Родригес Мемо 1 0
Лундквист Адам 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0
Thorleif Ulfarsson 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 0
Ринг Александр 3 0
Фагундес Диего 2 0
Касканте Хулио 2 0
Дриусси Себастьян 2 0
Jhojan Valencia 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Галлахер Джон 1 0
Редес Родни 1 0
Фелипе 1 0
Kipp Keller 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
2
50%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

12
21
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
17%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
2
17%
4
19%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0
Остин
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Нью-Йорк Ред Буллз 8 4 2 2 13 - 6 14
3. Орландо Сити 9 4 2 3 10 - 10 14
4. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
5. Атланта Юнайтед 8 3 2 3 10 - 11 11
6. Торонто 0:1 9 3 2 4 15 - 18 11
7. Нью-Йорк Сити 7 3 1 3 16 - 10 10
8. Интер Майами 8 3 1 4 9 - 16 10
9. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
10. Цинциннати 1:0 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
12. Коламбус Кру 8 2 3 3 10 - 9 9
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Лос-Анджелес 8 6 1 1 19 - 8 19
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 9 5 2 2 10 - 6 17
4. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 0:0 10 3 5 2 9 - 13 14
7. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
8. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Портленд Тимберс 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
12. Спортинг Канзас-Сити 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 1 3 4 15 - 20 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 0:1 5 3 0 2 7 - 8 9
3. Нью-Йорк Сити 4 3 0 1 15 - 7 9
4. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
6. Орландо Сити 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 1:0 4 1 0 3 7 - 8 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
7. Реал Солт-Лейк 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
9. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 4 4 0 0 11 - 2 12
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Цинциннати 1:0 5 2 1 2 3 - 8 7
5. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
9. Атланта Юнайтед 4 1 0 3 2 - 6 3
10. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 0:1 4 0 2 2 8 - 10 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Реал Солт-Лейк 0:0 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Паркер Тим получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Родригес Мемо уходит с поля. Thorleif Ulfarsson выходит вместо него
  • 77'
    Дорси Гриффин уходит с поля. Зе Карлос выходит вместо него
  • 77'
    Пико Фабрис уходит с поля. Thiago Rodrigues выходит вместо него
  • 75'
    Ринг Александр уходит с поля. Owen Wolff выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Даниэль Перейра бьет в цель!
    • Желтая карточка
      36'
      Дриусси Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Стувер Брэд уходит с поля. Тарбелл Эндрю выходит вместо него
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Карлос Феррейра бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хьюстон Динамо 1:2 Остин онлайн

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