Стадион: Рио Тинто
2:1
Конец матча
0:1
24' ГолРинг Александр
38' Желтая карточкаДриусси Себастьян
45' Желтая карточкаХименес Эктор
47' Красная карточкаДаниэль Перейра
1:1
55' ГолЧанг Майкель
63' Желтая карточкаСильва Марсело
65' Желтая карточкаУрути Максимилиано
78' Желтая карточкаJhojan Valencia
2:1
88' ГолБроди Эндрю
90' Желтая карточкаКолдуэлл Скотт
Ход матча
24'
0:1
45'
47'
55'
1:1
60'
63'
78'
88'
2:1
90'
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
81 Tomas Gomez
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
22 ФелипеПолузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Нападающий
-
12 Damian Las
-
15 Kipp Keller
-
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Остин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|2
|0.17
|Шмитт Тейт
|2
|0.17
|Мерам Джастин
|1
|0.08
|Чанг Майкель
|1
|0.08
|Руис Пабло
|1 (1)
|0.08
|Кордова Серхио
|1
|0.08
|Крейлах Дамир
|1
|0.08
|Сильва Марсело
|1
|0.08
|Глэд Джастин
|1
|0.08
|Броди Эндрю
|1
|0.08
|Джулио Андерсон
|0
|0
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|7 (1)
|0.64
|Урути Максимилиано
|4
|0.36
|Ринг Александр
|2
|0.18
|Финлей Итан
|2
|0.18
|Домингес Сесильо
|2
|0.18
|Фагундес Диего
|1
|0.09
|Касканте Хулио
|1
|0.09
|Даниэль Перейра
|1
|0.09
|Габриэльсен Рубен
|1
|0.09
|Хюсен Дэнни
|1
|0.09
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|5
|0
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Сильва Марсело
|3
|0
|Шмитт Тейт
|3
|0
|Эррера Аарон
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Луис Эвертон
|1
|0
|Холт Эрик
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|4
|1
|Ринг Александр
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|3
|0
|Jhojan Valencia
|3
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Касканте Хулио
|2
|0
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Галлахер Джон
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Kipp Keller
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
75%
1
7%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
17%
4
18%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
4
33%
4
18%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
19%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1
Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2
Остин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1
Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|3.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|5.
|Цинциннати
|12
|6
|1
|5
|16 - 18
|19
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|5
|2
|3
|21 - 10
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|14 - 15
|13
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Интер Майами
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|12.
|Торонто
|12
|3
|2
|7
|16 - 23
|11
|13.
|Чикаго Файр
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Даллас
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Остин
|11
|6
|2
|3
|23 - 11
|20
|4.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|4
|3
|12 - 16
|19
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|6
|1
|4
|12 - 10
|19
|6.
|Колорадо Рэпидс
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|8.
|Нэшвилл
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|9.
|Портленд Тимберс
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|10.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|2
|4
|5
|19 - 26
|10
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|2.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|13.
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|3
|2
|2
|13 - 14
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|8.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Остин
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|5.
|Даллас
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Реал Солт-Лейк
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|8.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0