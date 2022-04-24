США: МЛС 2022
3:0
Конец матча
Стадион: Q2 Stadium
1:0
11' ГолУрути Максимилиано
25' Желтая карточкаБлэкмон Тристан
2:0
26' ГолУрути Максимилиано
35' Желтая карточкаРинг Александр
45' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
3:0
68' ГолДриусси Себастьян
75' Желтая карточкаКаваллини Лукас
90' Желтая карточкаДаниэль Перейра
90' Желтая карточкаУайт Брайан
Ход матча
11'
25'
26'
35'
68'
75'
90'
90'
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
27
Рапосо
Райан
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
-
15 Kipp Keller
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
52 Vasco Fry
-
51 Ali Ahmed
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Остин
Ванкувер Уайткэпс
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|6 (1)
|0.75
|Урути Максимилиано
|4
|0.5
|Домингес Сесильо
|2
|0.25
|Финлей Итан
|2
|0.25
|Фагундес Диего
|1
|0.13
|Ринг Александр
|1
|0.13
|Касканте Хулио
|1
|0.13
|Габриэльсен Рубен
|1
|0.13
|Хюсен Дэнни
|1
|0.13
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дахоме Кристиан
|1
|0.13
|Каваллини Лукас
|1
|0.13
|Блэкмон Тристан
|1
|0.13
|Уайт Брайан
|1
|0.13
|Рапосо Райан
|1
|0.13
|Голд Райан
|1 (1)
|0.13
|Кайседо Дейбер
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|4
|0
|Ринг Александр
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Касканте Хулио
|2
|0
|Jhojan Valencia
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Урути Максимилиано
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Галлахер Джон
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Kipp Keller
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Тейберт Расселл
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
21%
2
67%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
3
14
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
33%
2
14%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
33%
2
14%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
2
67%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
19
6
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
21%
2
33%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
4
21%
2
33%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
3
38%
2
12%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2
Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|Орландо Сити
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Торонто
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|7.
|Чикаго Файр
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Ди Си Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|6
|2
|1
|3
|11 - 6
|7
|11.
|Цинциннати
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Интер Майами
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|1
|5
|12 - 16
|7
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|8
|5
|2
|1
|20 - 7
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|3.
|Даллас
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Миннесота Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Нэшвилл
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|Портленд Тимберс
|0:0
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|11.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|8
|0
|3
|5
|12 - 19
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Торонто
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|3.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Нью-Йорк Сити
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Коламбус Кру
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|10.
|Портленд Тимберс
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|5
|0
|3
|2
|9 - 12
|3
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Орландо Сити
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|6.
|Цинциннати
|4
|1
|1
|2
|2 - 8
|4
|7.
|Атланта Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Интер Майами
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Коламбус Кру
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Торонто
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|2.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Остин
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Даллас
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0