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США: МЛС 2022

2022
Остин
3:0
Конец матча

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
11' Гол
Урути Максимилиано
25' Желтая карточка
Блэкмон Тристан
2:0
26' Гол
Урути Максимилиано
35' Желтая карточка
Ринг Александр
45' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
3:0
68' Гол
Дриусси Себастьян
75' Желтая карточка
Каваллини Лукас
90' Желтая карточка
Даниэль Перейра
90' Желтая карточка
Уайт Брайан
90'+4
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
1
Хасал
Томас
6
Блэкмон
Тристан
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
2
Годиньо
Маркус
31
Тейберт
Расселл
33
Бальдисимо
Майкл
27
Рапосо
Райан
45
Pedro
Vite
9
Каваллини
Лукас
24
Уайт
Брайан
Остин
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2

История личных встреч

Остин
Ванкувер Уайткэпс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 6 (1) 0.75
Урути Максимилиано 4 0.5
Домингес Сесильо 2 0.25
Финлей Итан 2 0.25
Фагундес Диего 1 0.13
Ринг Александр 1 0.13
Касканте Хулио 1 0.13
Габриэльсен Рубен 1 0.13
Хюсен Дэнни 1 0.13
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дахоме Кристиан 1 0.13
Каваллини Лукас 1 0.13
Блэкмон Тристан 1 0.13
Уайт Брайан 1 0.13
Рапосо Райан 1 0.13
Голд Райан 1 (1) 0.13
Кайседо Дейбер 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 0
Ринг Александр 2 0
Фагундес Диего 2 0
Касканте Хулио 2 0
Jhojan Valencia 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Галлахер Джон 1 0
Редес Родни 1 0
Kipp Keller 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Нервински Джейк 1 1
Тейберт Расселл 2 0
Браун Джавейн 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Pedro Vite 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
21%
2
67%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
33%
2
14%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
33%
2
14%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

19
6
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
21%
2
33%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
4
21%
2
33%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
3
38%
2
12%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2
Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 8 2 4 2 5 - 5 10
8. Ди Си Юнайтед 7 3 0 4 10 - 10 9
9. Коламбус Кру 0:0 8 2 3 3 10 - 9 9
10. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 1 5 12 - 16 7
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 8 5 2 1 20 - 7 17
2. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
3. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Миннесота Юнайтед 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
6. Реал Солт-Лейк 0:0 9 3 4 2 9 - 13 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Нэшвилл 0:0 8 3 3 2 8 - 8 12
9. Портленд Тимберс 0:0 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Сиэтл Саундерс 2:1 7 3 1 3 8 - 8 10
11. Колорадо Рэпидс 8 2 3 3 9 - 11 9
12. Спортинг Канзас-Сити 0:0 9 2 1 6 6 - 14 7
13. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 8 0 3 5 12 - 19 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 0:0 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
10. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
5. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
6. Колорадо Рэпидс 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Спортинг Канзас-Сити 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Реал Солт-Лейк 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
9. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
10. Портленд Тимберс 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 2:1 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 5 0 3 2 9 - 12 3
14. Нэшвилл 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 4 1 1 2 2 - 4 4
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 8 3 3 2 8 - 8 12
2. Сиэтл Саундерс 2:1 4 2 1 1 5 - 4 7
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Реал Солт-Лейк 0:0 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 0:0 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 0:0 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Габриэльсен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Ринг Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Урути Максимилиано бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Тристан Блэкмон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Урути Максимилиано бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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