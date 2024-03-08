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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Вердер
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 66
Вердер 10.6% (7)
X 9.1% (6)
Боруссия Д 80.3% (53)
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Ничья
Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Вердер
Боруссия Д

История личных встреч

Вердер
Боруссия Д

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

35 матчей

25.7%
14.3%
60%
9 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.1%
28.6%
54.3%
6 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:2
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:2
К
3:2
Б
2:2
Б
2:2
К
3:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
4:3
Б
1:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:5
Б
2:1
КLПФ
3:3
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
1:2
Б
3:3
Б
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.25
1.42

Среднее время на гол

72
63

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

2.11
2.06

Среднее время на гол

42
43

Всего голов

60
60

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.38
Нжинма Джастин 5 0.21
Борре Рафаэль 4 0.17
Вайзер Митчелл 2 0.08
Шмид Романо 2 0.08
Стаге Йенс 2 0.08
Штарк Никлас 2 0.08
Биттенкорт Леонардо 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Деман Оливье 1 0.04
Малатини Хулиан 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.46
Мален Дониэлл 10 0.42
Брандт Юлиан 6 0.25
Ройс Марко 4 0.17
Рюэрсон Юлиан 3 0.13
Мукоко Юссуфа 3 0.13
Забитцер Марсель 2 0.08
Хуммельс Матс 2 0.08
Шлоттербек Нико 2 0.08
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.04
Матсен Ян 1 0.04
Джан Эмре 1 (1) 0.04
Адейеми Карим 1 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Санчо Джедон 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 7 0
Дукш Марвин 6 0
Стаге Йенс 5 0
Деман Оливье 5 0
Вайзер Митчелл 4 0
Штарк Никлас 4 0
Юнг Антони 4 0
Шмид Романо 4 0
Линен Сенне 4 0
Фридль Марко 3 0
Велькович Милош 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Мален Дониэлл 5 0
Бенсебаини Рами 3 1
Забитцер Марсель 3 0
Джан Эмре 3 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Матсен Ян 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Вердер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Боруссия Д
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
8
Вердер
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Боруссия Д
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

8
21
Вердер
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Боруссия Д
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

15
29

Голы по времени матча

Забито

19
24
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
3
16%
4
17%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
4
21%
1
4%
61-75
4
21%
8
33%
76-90

Пропущено

19
12
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
21%
2
17%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Забито

13
26
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
3
23%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
4
31%
4
15%
61-75
4
31%
5
19%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
16%
5
31%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
2
11%
3
19%
76-90

Забито

32
50
11 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 17
5 Не забивали 2
6
19%
8
16%
1-15
2
6%
7
14%
16-30
3
9%
11
22%
31-45
5
16%
6
12%
46-60
8
25%
5
10%
61-75
8
25%
13
26%
76-90

Пропущено

38
28
20 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 15
7
18%
7
25%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
8
21%
5
18%
31-45
4
11%
1
4%
46-60
8
21%
6
21%
61-75
6
16%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2
Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3
Боруссия Д
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1

Результаты матчей

Вердер
Боруссия Д

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Вердер
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
7
5
2
10
2.5
4
8
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
22
2
11
13
1.5
13
11
2
22
2.5
9
15
1
23
3.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 24 16 2 6 55 - 31 50
4.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 4 7 53 - 31 43
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 24 9 6 9 43 - 44 33
8.
Вердер
 Заявка 24 8 6 10 33 - 37 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 Заявка 24 7 8 9 39 - 41 29
11.
Хайденхайм
 Заявка 24 7 7 10 34 - 42 28
12.
Боруссия М
 Заявка 24 6 8 10 42 - 46 26
13.
Унион Берлин
 Заявка 24 7 4 13 23 - 39 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
15.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
16.
Кёльн
 Заявка 24 3 8 13 16 - 39 17
17.
Майнц
 Заявка 24 2 10 12 19 - 38 16
18.
Дармштадт
 Заявка 24 2 7 15 24 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
9.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 20 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Штутгарт Каразор Атакан 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вердер - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 марта 2024, осталось 1 день 10 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 66
    Вердер 10.6% (7)
    X 9.1% (6)
    Боруссия Д 80.3% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Боруссия Д
    3.90
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    Прогнозы на матч Вердер - Боруссия Д

    Исход игры
    Вердер
    10.8% (7)
    Ничья
    9.2% (6)
    Боруссия Д
    80% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.25% (52)
    Меньше
    18.75% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (56)
    Нет
    12.5% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    60% (39)
    1:1 Ничья
    6.2% (4)
    1:3 Боруссия Д
    6.2% (4)
    2:1 Вердер
    6.2% (4)
    0:1 Боруссия Д
    4.6% (3)
    0:2 Боруссия Д
    4.6% (3)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
    1:0 Вердер
    3.1% (2)
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