Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Айнтрахт Фр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков

42' Удар от ворот произведет Хайденхайм

41' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Мюллер Кевин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

39' Г О О О О Л - Гимбер Бенедикт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

37' Кляйндинст Тим из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

34' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Динкчи Эрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Матч возобновлен

31' Кох Робин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

29' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Эбимбе Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Буш Марнон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Сесса Кевин не смог попасть в створ ударом издали

22' Эбимбе Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Доведан Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

20' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Хайденхайм

19' Шаиби Фарес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Шёппнер Ян не смог попасть в створ ударом издали

16' Динкчи Эрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

14' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

12' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

9' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Майнка Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.