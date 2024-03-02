Тур: 24. Стадион: Войт-Арена. Зрители: 15000 Главный судья: Шторкс Сорен
1:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
31' Желтая карточкаКох Робин
0:1
39' Гол в свои воротаГимбер Бенедикт
0:2
49' ГолНкунку Нильс
1:2
59' ГолПирингер Марвин
62' Желтая карточкаДинкчи Эрен
77' Желтая карточкаЭкитике Уго
86' Желтая карточкаТрапп Кевин
90'+9
Ход матча
25'
31'
39'
0:1
49'
0:2
54'
59'
1:2
62'
66'
77'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
10 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
390 Количество передач 310
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Сесса
Кевин
24
Бута
31
Макс
Филипп
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Феллер ФранкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Янеш ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
35 ТутаПолузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
Айнтрахт Фр
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесте Ян-Никлас
|7
|0.29
|Кляйндинст Тим
|7 (2)
|0.29
|Динкчи Эрен
|7
|0.29
|Пирингер Марвин
|3
|0.13
|Шёппнер Ян
|2
|0.08
|Майнка Патрик
|2
|0.08
|Доведан Никола
|1
|0.04
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.04
|Бек Адриан
|1
|0.04
|Малони Леннард
|1
|0.04
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|10 (1)
|0.42
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.29
|Эбимбе Эрик
|3
|0.13
|Нкунку Нильс
|3
|0.13
|Схири Эльес
|2
|0.08
|Ларссон Хуго
|2
|0.08
|Шаиби Фарес
|1
|0.04
|Макс Филипп
|1
|0.04
|Гётце Марио
|1
|0.04
|Бута
|1
|0.04
|Кох Робин
|1
|0.04
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.04
|Смолчич Хрвое
|1
|0.04
|Ферри Начо
|1
|0.04
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
|Экитике Уго
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|7
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Кляйндинст Тим
|3
|0
|Хактаб Траоре Омар
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|6
|0
|Пачо Вильям
|6
|0
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Бута
|4
|0
|Эбимбе Эрик
|4
|0
|Нкунку Нильс
|2
|1
|Тута
|1
|1
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Экитике Уго
|2
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Айнтрахт Фр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
9
Хайденхайм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Айнтрахт Фр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
9
18
Хайденхайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Айнтрахт Фр
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
42% (10)
42% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
5%
4
24%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
3
15%
3
18%
31-45
5
25%
3
18%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
4
20%
2
12%
76-90
Пропущено
19
22
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
11%
2
9%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
3
16%
5
23%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
6
32%
5
23%
76-90
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
20%
4
22%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
4
27%
3
17%
61-75
1
7%
4
22%
76-90
Пропущено
22
12
16 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
6
27%
2
17%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
6
27%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
1
8%
76-90
Забито
35
35
14 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
4
11%
8
23%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
5
14%
7
20%
31-45
8
23%
5
14%
46-60
8
23%
6
17%
61-75
5
14%
6
17%
76-90
Пропущено
41
34
23 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
8
20%
4
12%
1-15
5
12%
5
15%
16-30
10
24%
10
29%
29%
31-45
3
7%
6
18%
46-60
7
17%
3
9%
61-75
8
20%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0
Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Айнтрахт Фр
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
66
56
39
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
48
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
204
1014
1113
321
519
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|65 - 28
|54
|3.
|Заявка
|23
|15
|2
|6
|52 - 29
|47
|4.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|48 - 30
|44
|5.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|53 - 31
|43
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|41 - 43
|30
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 42
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|42 - 46
|26
|13.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 36
|25
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 39
|25
|15.
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|29 - 50
|25
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|24
|2
|10
|12
|19 - 38
|16
|18.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|24 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|3.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|24 - 12
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 6
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 1:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Хайденхайм
12% (15)
Ничья
41.6% (52)
Айнтрахт Фр
46.4% (58)
Тотал 2.5
Больше
52.46% (64)
Меньше
47.54% (58)
Обе команды забьют
Да
86.89% (106)
Нет
13.11% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (43)
1:2 Айнтрахт Фр
32.8% (41)
2:1 Хайденхайм
6.4% (8)
0:1 Айнтрахт Фр
4.8% (6)
1:3 Айнтрахт Фр
4.8% (6)
2:2 Ничья
4% (5)
1:0 Хайденхайм
3.2% (4)
0:2 Айнтрахт Фр
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!