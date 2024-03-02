Тур: 24. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Бранд Бенжамин
2:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
0:1
14' ГолГирасси Серу
22' Желтая карточкаБаку Ридле
1:1
50' ГолМеле Йоаким
52' Желтая карточкаМеле Йоаким
1:2
54' ПенальтиГирасси Серу
56' Undefined phrase: football_event_Вагноман Жоша
58' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
1:3
78' ГолВагноман Жоша
2:3
83' ГолНмеча Лукас
83' Желтая карточкаКаразор Атакан
90'+8
Ход матча
14'
22'
50'
1:1
52'
54'
1:2
56'
58'
65'
72'
78'
1:3
83'
2:3
83'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
386 Количество передач 564
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Баку
Ридле
25
Дженц
Мориц
21
Меле
Йоаким
19
Майер
Ловро
29
Руо
Антони
21
Ито
Хироки
27
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Чейс АнриеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ундав ДенизПолузащитник
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Штутгарт
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед
29 матчей
58.6%
10.3%
31.1%
17 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.21
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
27
9
Голов в среднем за матч
1.8
0.64
Среднее время на гол
50
140
Всего голов
58
29
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.38
|Майер Ловро
|4 (2)
|0.17
|Черны Вацлав
|3
|0.13
|Меле Йоаким
|2
|0.08
|Герхардт Янник
|2
|0.08
|Лакруа Максанс
|2
|0.08
|Паредес Кевин
|2
|0.08
|Сванберг Маттиас
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.04
|Нмеча Лукас
|1
|0.04
|Рожерио да Силва
|1
|0.04
|Томаш Тьягу
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|20 (4)
|0.83
|Ундав Дениз
|14
|0.58
|Фюрих Крис
|6
|0.25
|Мийо Энцо
|4 (1)
|0.17
|Мвумпа Силас
|3
|0.13
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.08
|Левелинг Джейми
|2
|0.08
|Вагноман Жоша
|2
|0.08
|Дауд Махмуд
|1
|0.04
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.04
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Сванберг Маттиас
|6
|0
|Меле Йоаким
|5
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Герхардт Янник
|4
|0
|Зесигер Седрик
|4
|0
|Дженц Мориц
|4
|0
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Баку Ридле
|3
|0
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|8
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Антон Вальдемар
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Ундав Дениз
|3
|0
|Руо Антони
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Штиллер Анджело
|2
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Вагноман Жоша
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Штутгарт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
10
2
Вольфсбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Штутгарт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
8
34
Вольфсбург
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Штутгарт
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
18
36
Голы по времени матча
Забито
18
21
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
3
17%
5
24%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
2
11%
7
33%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
31%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
4
25%
6
32%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Забито
14
36
10 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
3
21%
1
3%
1-15
0
0%
9
25%
16-30
7
50%
7
19%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
3
21%
10
28%
61-75
1
7%
5
14%
76-90
Пропущено
21
10
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
1
10%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
4
19%
3
30%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
6
29%
2
20%
61-75
5
24%
1
10%
76-90
Забито
32
57
20 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 17
4 Не забивали 3
6
19%
6
11%
1-15
2
6%
11
19%
16-30
12
38%
9
16%
31-45
3
9%
7
12%
46-60
6
19%
12
21%
61-75
3
9%
12
21%
76-90
Пропущено
37
29
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 16
6
16%
3
10%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
7
19%
4
14%
31-45
4
11%
6
21%
46-60
10
27%
8
28%
61-75
6
16%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2
Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1
Штутгарт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2
Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3
Результаты матчей
Вольфсбург
Штутгарт
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 42%
1
10 раз 42%
0
4 раза 17%
3
8 раз 33%
2
6 раз 25%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
102
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
39
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
213
1014
177
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|4
|0
|59 - 16
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|65 - 28
|54
|3.
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|55 - 31
|50
|4.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|48 - 30
|44
|5.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|53 - 31
|43
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|41 - 43
|30
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|32 - 35
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 42
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|42 - 46
|26
|13.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|23 - 39
|25
|14.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|30 - 39
|25
|15.
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|29 - 50
|25
|16.
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|16 - 37
|17
|17.
|Заявка
|24
|2
|10
|12
|19 - 38
|16
|18.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|24 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|35 - 11
|29
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|3.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|15.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|20 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|8
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:3 Штутгарт
Исход игры
Вольфсбург
19.4% (24)
Ничья
25% (31)
Штутгарт
55.6% (69)
Тотал 2.5
Больше
68.33% (82)
Меньше
31.67% (38)
Обе команды забьют
Да
90.83% (109)
Нет
9.17% (11)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
44.4% (55)
1:1 Ничья
21.8% (27)
2:1 Вольфсбург
11.3% (14)
1:0 Вольфсбург
4% (5)
0:1 Штутгарт
4% (5)
1:3 Штутгарт
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
2:3 Штутгарт
2.4% (3)
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