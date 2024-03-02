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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Вольфсбург
2:3
Конец матча
Штутгарт
0'
3' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
0:1
14' Гол
Гирасси Серу
22' Желтая карточка
Баку Ридле
1:1
50' Гол
Меле Йоаким
52' Желтая карточка
Меле Йоаким
1:2
54' Пенальти
Гирасси Серу
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Вагноман Жоша
58' Желтая карточка
Антон Вальдемар
1:3
78' Гол
Вагноман Жоша
2:3
83' Гол
Нмеча Лукас
83' Желтая карточка
Каразор Атакан
90'+8

Ход матча

3'
Арнольд Максимилиан
 
14'
0:1
Гирасси Серу
(Миттельштедт Максимилиан)
22'
Баку Ридле
 
46'
Томаш Тьягу
Черны Вацлав
 
50'
Меле Йоаким
(Майер Ловро)
1:1
52'
Меле Йоаким
 
54'
1:2
Гирасси Серу
56'
 
Вагноман Жоша
58'
 
Антон Вальдемар
65'
Сарр Амин
Майер Ловро
 
65'
Винд Йонас
Бехренс Кевин
 
71'
 
Левелинг Джейми
Фюрих Крис
72'
 
Ундав Дениз
Мийо Энцо
78'
1:3
Вагноман Жоша
(Левелинг Джейми)
81'
Вранкс Астер
Герхардт Янник
 
81'
Нмеча Лукас
Паредес Кевин
 
83'
Нмеча Лукас
2:3
83'
 
Каразор Атакан
86'
 
Мвумпа Силас
Миттельштедт Максимилиан
87'
 
Чжон Ву-Ён
Гирасси Серу
90'
 
Дауд Махмуд
Штиллер Анджело

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 386 Количество передач 564
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Вольфсбург 19.4% (24)
X 25% (31)
Штутгарт 55.6% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
21
Меле
Йоаким
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
19
Майер
Ловро
7
Черны
Вацлав
40
Паредес
Кевин
17
Бехренс
Кевин
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
29
Руо
Антони
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
7
Миттельштедт
Максимилиан
9
Гирасси
Серу
Вольфсбург
4-2-3-1
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Штутгарт

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 11 побед

29 матчей

58.6%
10.3%
31.1%
17 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Б
3:1
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
3:1

Голы

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.21
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

27
9

Голов в среднем за матч

1.8
0.64

Среднее время на гол

50
140

Всего голов

58
29

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.38
Майер Ловро 4 (2) 0.17
Черны Вацлав 3 0.13
Меле Йоаким 2 0.08
Герхардт Янник 2 0.08
Лакруа Максанс 2 0.08
Паредес Кевин 2 0.08
Сванберг Маттиас 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Арнольд Максимилиан 1 0.04
Нмеча Лукас 1 0.04
Рожерио да Силва 1 0.04
Томаш Тьягу 1 0.04
Дженц Мориц 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 20 (4) 0.83
Ундав Дениз 14 0.58
Фюрих Крис 6 0.25
Мийо Энцо 4 (1) 0.17
Мвумпа Силас 3 0.13
Миттельштедт Максимилиан 2 0.08
Левелинг Джейми 2 0.08
Вагноман Жоша 2 0.08
Дауд Махмуд 1 0.04
Загаду Дан-Аксель 1 0.04
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 8 0
Лакруа Максанс 3 2
Сванберг Маттиас 6 0
Меле Йоаким 5 0
Вранкс Астер 5 0
Герхардт Янник 4 0
Зесигер Седрик 4 0
Дженц Мориц 4 0
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Баку Ридле 3 0
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Паредес Кевин 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Виммер Патрик 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 8 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Антон Вальдемар 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Мийо Энцо 2 0
Штиллер Анджело 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Ито Хироки 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Вагноман Жоша 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Штутгарт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

10
2
Вольфсбург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Штутгарт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

8
34
Вольфсбург
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Штутгарт
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

18
36

Голы по времени матча

Забито

18
21
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
3
17%
5
24%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
2
11%
7
33%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
31%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
4
25%
6
32%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Забито

14
36
10 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
3
21%
1
3%
1-15
0
0%
9
25%
16-30
7
50%
7
19%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
3
21%
10
28%
61-75
1
7%
5
14%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
1
10%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
4
19%
3
30%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
6
29%
2
20%
61-75
5
24%
1
10%
76-90

Забито

32
57
20 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 17
4 Не забивали 3
6
19%
6
11%
1-15
2
6%
11
19%
16-30
12
38%
9
16%
31-45
3
9%
7
12%
46-60
6
19%
12
21%
61-75
3
9%
12
21%
76-90

Пропущено

37
29
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 16
6
16%
3
10%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
7
19%
4
14%
31-45
4
11%
6
21%
46-60
10
27%
8
28%
61-75
6
16%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2
Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Штутгарт - Вольфсбург 3:1
Штутгарт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2
Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3

Результаты матчей

Вольфсбург
Штутгарт

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 42%
1
10 раз 42%
0
4 раза 17%
3
8 раз 33%
2
6 раз 25%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
5
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
10
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
21
3
10
14
1.5
17
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 23 19 4 0 59 - 16 61
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 24 16 2 6 55 - 31 50
4.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 4 7 53 - 31 43
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 23 8 6 9 41 - 43 30
8.
Вердер
 Заявка 23 8 6 9 32 - 35 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 Заявка 24 7 8 9 39 - 41 29
11.
Хайденхайм
 Заявка 24 7 7 10 34 - 42 28
12.
Боруссия М
 Заявка 24 6 8 10 42 - 46 26
13.
Унион Берлин
 Заявка 24 7 4 13 23 - 39 25
14.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
15.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
16.
Кёльн
 Заявка 23 3 8 12 16 - 37 17
17.
Майнц
 Заявка 24 2 10 12 19 - 38 16
18.
Дармштадт
 Заявка 24 2 7 15 24 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
3.
Штутгарт
 Заявка 12 9 2 1 35 - 11 29
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
15.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 20 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Штутгарт Каразор Атакан 8
Весь список
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    Прогнозы 124
    Вольфсбург 19.4% (24)
    X 25% (31)
    Штутгарт 55.6% (69)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 2:3 Штутгарт

    Исход игры
    Вольфсбург
    19.4% (24)
    Ничья
    25% (31)
    Штутгарт
    55.6% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.33% (82)
    Меньше
    31.67% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    90.83% (109)
    Нет
    9.17% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    44.4% (55)
    1:1 Ничья
    21.8% (27)
    2:1 Вольфсбург
    11.3% (14)
    1:0 Вольфсбург
    4% (5)
    0:1 Штутгарт
    4% (5)
    1:3 Штутгарт
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    2:3 Штутгарт
    2.4% (3)
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