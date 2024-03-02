Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Астер Вранкс нанес удар, но тот был заблокирован.

92' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Антон Вальдемар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Астер Вранкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вольфсбург будет все-таки засчитан.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вольфсбург

83' Забив гол, Вольфсбург сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

83' Каразор Атакан получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Г О О О О Л - Нмеча Лукас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

83' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Тактическая замена. Герхардт Янник уходит с поля и его заменяет Астер Вранкс

79' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Команда Штутгарт забила решающий гол в последние минуты игры!

78' Г О О О О Л - Вагноман Жоша забивает с левой ноги!

78' Левелинг Джейми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Гирасси Серу из команды Штутгарт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

75' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Штутгарт

72' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

67' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Штутгарт

65' Удар от ворот произведет Штутгарт

64' Штиллер Анджело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Вагноман Жоша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

61' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

59' Удар от ворот произведет Вольфсбург

59' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Антон Вальдемар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Штутгарт отменен из-за положения "вне игры".

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Штутгарт

56' Антон Вальдемар из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' 'Г О О О О О Л - Гирасси Серу из команды Штутгарт забивает с пенальти! Он пробил правой. Кун Кастельс был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

52' Меле Йоаким - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вольфсбург будет все-таки засчитан.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вольфсбург

51' Команда Вольфсбург сравняла счет! Игра продолжается!

50' Г О О О О Л - Меле Йоаким забивает с правой ноги!

50' Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Майер Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.