Тур: 22. Стадион: Войт-Арена.
Позже
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Главный тренер: Шмидт Франк
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- Травмирован
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Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
Байер Л
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Динкчи Эрен
|7
|0.33
|Бесте Ян-Никлас
|6
|0.29
|Кляйндинст Тим
|6 (2)
|0.29
|Шёппнер Ян
|2
|0.1
|Майнка Патрик
|2
|0.1
|Пирингер Марвин
|2
|0.1
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.05
|Бек Адриан
|1
|0.05
|Малони Леннард
|1
|0.05
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.48
|Гримальдо Алехандро
|8
|0.38
|Фримпонг Жереми
|6
|0.29
|Вирц Флориан
|5
|0.24
|Хофманн Йонас
|4
|0.19
|Телла Нейтан
|4
|0.19
|Та Джонатан
|4
|0.19
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.14
|Шик Патрик
|3 (1)
|0.14
|Адли Амин
|1
|0.05
|Инкапье Пьеро
|1
|0.05
|Гложек Адам
|1
|0.05
|Станишич Йосип
|1
|0.05
|Коссуну Одилон
|1
|0.05
|Андрих Роберт
|0
|0
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|6
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Кляйндинст Тим
|3
|0
|Гимбер Бенедикт
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Хактаб Траоре Омар
|2
|0
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|5
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Алонсо Хаби
|2
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Станишич Йосип
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Адли Амин
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Байер Л
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
4
3
Хайденхайм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Байер Л
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
7
31
Хайденхайм
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Байер Л
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
11
34
Голы по времени матча
Забито
17
21
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
4
24%
5
24%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
3
18%
4
19%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
3
30%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
1
10%
76-90
Забито
13
31
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
2
15%
2
6%
1-15
2
15%
6
19%
16-30
2
15%
5
16%
31-45
3
23%
5
16%
46-60
3
23%
8
26%
61-75
1
8%
5
16%
76-90
Пропущено
20
7
14 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
6
30%
1
14%
1-15
4
20%
1
14%
16-30
4
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
20%
2
29%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Забито
30
52
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
3
10%
4
8%
1-15
5
17%
8
15%
16-30
4
13%
9
17%
31-45
7
23%
10
19%
46-60
7
23%
12
23%
61-75
4
13%
9
17%
76-90
Пропущено
36
17
20 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
8
22%
4
24%
1-15
5
14%
2
12%
16-30
7
19%
3
18%
31-45
2
6%
5
29%
29%
46-60
7
19%
2
12%
61-75
7
19%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1
Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0
РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Байер Л
Точный счет
3:2
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:3
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:3
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
3
9 раз 43%
2
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
101
64
92
37
83
19
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
38
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
201
912
174
318
138
120
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|4
|0
|55 - 14
|55
|2.
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|59 - 22
|50
|3.
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|49 - 27
|43
|4.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 26
|40
|5.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|46 - 28
|37
|6.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|31 - 25
|32
|7.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 37
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|38 - 40
|27
|9.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|30 - 36
|27
|10.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 34
|26
|11.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|31 - 39
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|36 - 41
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 39
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|20 - 35
|21
|16.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|15 - 35
|16
|17.
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|22 - 49
|12
|18.
|Заявка
|21
|1
|9
|11
|16 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|28 - 10
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 19
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 15
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|17.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|15 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
|Майнц
|Кор Доминик
|7
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Хайденхайм - Байер Л
Исход игры
Хайденхайм
0% (0)
Ничья
2.6% (1)
Байер Л
97.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
78.38% (29)
Меньше
21.62% (8)
Обе команды забьют
Да
72.97% (27)
Нет
27.03% (10)
Популярный счёт
1:3 Байер Л
33.3% (13)
1:2 Байер Л
30.8% (12)
0:2 Байер Л
12.8% (5)
0:3 Байер Л
7.7% (3)
0:1 Байер Л
5.1% (2)
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