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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Хайденхайм
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 39
Хайденхайм 0% (0)
X 2.6% (1)
Байер Л 97.4% (38)
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Хайденхайм
Байер Л

История личных встреч

Хайденхайм
Байер Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
4:1
К
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 7 0.33
Бесте Ян-Никлас 6 0.29
Кляйндинст Тим 6 (2) 0.29
Шёппнер Ян 2 0.1
Майнка Патрик 2 0.1
Пирингер Марвин 2 0.1
Гимбер Бенедикт 1 0.05
Бек Адриан 1 0.05
Малони Леннард 1 0.05
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.48
Гримальдо Алехандро 8 0.38
Фримпонг Жереми 6 0.29
Вирц Флориан 5 0.24
Хофманн Йонас 4 0.19
Телла Нейтан 4 0.19
Та Джонатан 4 0.19
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.14
Шик Патрик 3 (1) 0.14
Адли Амин 1 0.05
Инкапье Пьеро 1 0.05
Гложек Адам 1 0.05
Станишич Йосип 1 0.05
Коссуну Одилон 1 0.05
Андрих Роберт 0 0
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 6 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Кляйндинст Тим 3 0
Гимбер Бенедикт 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Хактаб Траоре Омар 2 0
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Шмидт Франк 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 5 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Хофманн Йонас 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Алонсо Хаби 2 0
Градецки Лукаш 2 0
Станишич Йосип 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Адли Амин 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Вирц Флориан 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Байер Л
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

4
3
Хайденхайм
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Байер Л
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

7
31
Хайденхайм
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Байер Л
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

11
34

Голы по времени матча

Забито

17
21
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
1
6%
2
10%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
4
24%
5
24%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
3
18%
4
19%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
3
30%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
1
10%
76-90

Забито

13
31
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
2
15%
2
6%
1-15
2
15%
6
19%
16-30
2
15%
5
16%
31-45
3
23%
5
16%
46-60
3
23%
8
26%
61-75
1
8%
5
16%
76-90

Пропущено

20
7
14 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
6
30%
1
14%
1-15
4
20%
1
14%
16-30
4
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
20%
2
29%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Забито

30
52
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
3
10%
4
8%
1-15
5
17%
8
15%
16-30
4
13%
9
17%
31-45
7
23%
10
19%
46-60
7
23%
12
23%
61-75
4
13%
9
17%
76-90

Пропущено

36
17
20 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
8
22%
4
24%
1-15
5
14%
2
12%
16-30
7
19%
3
18%
31-45
2
6%
5
29%
29%
46-60
7
19%
2
12%
61-75
7
19%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1
Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0
РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Байер Л

Точный счет

3:2
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:3
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:3
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
3
9 раз 43%
2
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
4
1.5
9
2
3
7
2.5
8
3
1
9
3.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
20
1
9
12
1.5
17
4
3
18
2.5
13
8
1
20
3.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 21 17 4 0 55 - 14 55
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 Заявка 21 14 1 6 49 - 27 43
4.
Боруссия Д
 Заявка 21 11 7 3 43 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 21 11 4 6 46 - 28 37
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 21 7 6 8 38 - 40 27
9.
Хайденхайм
 Заявка 21 7 6 8 30 - 36 27
10.
Вердер
 Заявка 21 7 5 9 30 - 34 26
11.
Вольфсбург
 Заявка 21 6 5 10 25 - 33 23
12.
Аугсбург
 Заявка 21 5 8 8 31 - 39 23
13.
Боруссия М
 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 Заявка 21 6 3 12 20 - 35 21
16.
Кёльн
 Заявка 21 3 7 11 15 - 35 16
17.
Дармштадт
 Заявка 21 2 6 13 22 - 49 12
18.
Майнц
 Заявка 21 1 9 11 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
12.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 10 2 4 4 17 - 19 10
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
15.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
18.
Унион Берлин
 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
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Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Хайденхайм - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 6 часов 57 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:3 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    • Прогнозы 39
    Хайденхайм 0% (0)
    X 2.6% (1)
    Байер Л 97.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хайденхайм
    Ничья
    Байер Л
    8.20
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    7.70
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    5.50
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    Прогнозы на матч Хайденхайм - Байер Л

    Исход игры
    Хайденхайм
    0% (0)
    Ничья
    2.6% (1)
    Байер Л
    97.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.38% (29)
    Меньше
    21.62% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (27)
    Нет
    27.03% (10)
    Популярный счёт
    1:3 Байер Л
    33.3% (13)
    1:2 Байер Л
    30.8% (12)
    0:2 Байер Л
    12.8% (5)
    0:3 Байер Л
    7.7% (3)
    0:1 Байер Л
    5.1% (2)
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