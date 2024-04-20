Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Это был отличный перфоманс от команды Брентфорд , есть о чем петь фанатам в перерыве.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Йенсен Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Моррис Карлтон . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

48' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брентфорд будет все-таки засчитан.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Бурк Рис плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брентфорд

46' Г О О О О Л - Висса Йоан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

46' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

44' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Мбеумо Брайан

43' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Брентфорд

40' Доти Алфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Пиннок Итан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

38' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Йенсен Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Теден Менги успешно блокирует удар.

36' Айер Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Айер Кристоффер выиграл воздушное противоборство у Теден Менги.

35' Удар от ворот произведет Брентфорд

34' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Теден Менги из команды Лутон Таун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Дамсгор Миккель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

31' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Каборе Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Каборе Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Теден Менги ослабляет давление, выбив мяч.

27' Удар от ворот произведет Брентфорд

26' Чон Тахит оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Кларк Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Доти Алфи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Г О О О О Л - Висса Йоан из команды Брентфорд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

24' Мбеумо Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Камински Томас взял и забрал мяч на выходе

23' Теден Менги успешно блокирует удар.

23' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Льюис-Поттер Кин нанес удар головой, но Томас Каминьски спокойно отбил мяч.

19' Регилон Серхио из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Удар от ворот произведет Брентфорд

17' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хорошую попытку сделал Доти Алфи . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Баркли Росс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Оооо... вот это был удар! Льюис-Поттер Кин должен был забить с этой позиции.

8' Льюис-Поттер Кин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Дамсгор Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Удар от ворот произведет Брентфорд

7' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Регилон Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Пиннок Итан выиграл воздушное противоборство у Теден Менги.

3' Янельт Витали из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Дамсгор Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч