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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Манчестер Сити
 
Позже
Челси
Прогнозы 39
Манчестер Сити 89.7% (35)
X 5.1% (2)
Челси 5.1% (2)
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Манчестер Сити
Челси

История личных встреч

Манчестер Сити
Челси

27 матчей

96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

46 матчей

56.5%
8.7%
34.8%
26 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

28.3%
47.8%
23.9%
13 побед 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

43.5%
32.6%
23.9%
20 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
4:4
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

37
37

Голов в среднем за матч

1.76
1.48

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

39
19

Голов в среднем за матч

1.56
0.9

Среднее время на гол

57
99

Всего голов

76
56

Голов в среднем за матч

1.65
1.22

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.7
Фоден Фил 8 0.35
Альварес Хулиан 8 (1) 0.35
Силва Бернарду 6 0.26
Родри Эрнандес 5 0.22
Грилиш Джек 3 0.13
Доку Жереми 2 0.09
Аке Натан 2 0.09
Аканджи Мануэль 2 0.09
Де Брёйне Кевин 1 0.04
Бобб Оскар 1 0.04
Льюис Рико 1 0.04
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 10 (5) 0.42
Джексон Николас 7 0.29
Стерлинг Рахим 5 0.21
Мудрик Михаил 3 0.13
Фернандес Энцо 3 (1) 0.13
Галлахер Конор 2 0.08
Силва Тьяго 2 0.08
Нкунку Кристофер 2 0.08
Мадуэке Нони 2 (1) 0.08
Чуквуэмека Карни 1 0.04
Колвилл Леви 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 7 1
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Эдерсон Мораес 4 0
Силва Бернарду 4 0
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 9 0
Кайседо Мойсес 7 0
Галлахер Конор 5 1
Гюсто Мало 5 1
Дисаси Аксель 6 0
Палмер Коул 6 0
Фернандес Энцо 6 0
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Чилуэлл Бен 5 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Челси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
5
Манчестер Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Челси
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

26
18
Манчестер Сити
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
65% (15)
26% (6)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)
Челси
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

31
23

Голы по времени матча

Забито

28
20
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
4
14%
1
5%
1-15
6
21%
4
20%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
5
18%
5
25%
76-90

Пропущено

11
23
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
18%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
5
45%
7
30%
76-90

Забито

28
21
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
2
7%
2
10%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
7
25%
5
24%
61-75
7
25%
3
14%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
3
21%
6
35%
76-90

Забито

56
41
24 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
6
11%
3
7%
1-15
9
16%
9
22%
16-30
9
16%
7
17%
31-45
9
16%
4
10%
46-60
11
20%
10
24%
61-75
12
21%
8
20%
76-90

Пропущено

25
40
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
2
8%
4
10%
1-15
3
12%
6
15%
16-30
6
24%
5
13%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
6
24%
5
13%
61-75
8
32%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0
Челси
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1
Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4

Результаты матчей

Манчестер Сити
Челси

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:4
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 35%
2
7 раз 30%
1
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
7
5
4
7
2.5
3
9
2
9
3.5
1
11
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
9
3
1.5
5
7
7
5
2.5
4
8
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
19
5
18
5
1.5
12
12
11
12
2.5
7
17
3
20
3.5
3
21
2
21
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 24 16 6 2 55 - 23 54
2.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
3.
Арсенал
 Заявка 24 16 4 4 53 - 22 52
4.
Тоттенхэм
 Заявка 24 14 5 5 51 - 36 47
5.
Астон Вилла
 Заявка 24 14 4 6 50 - 32 46
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 Заявка 24 11 3 10 51 - 39 36
8.
Вест Хэм
 Заявка 24 10 6 8 36 - 42 36
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Челси
 Заявка 24 10 4 10 41 - 40 34
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 24 9 5 10 37 - 39 32
12.
Фулхэм
 Заявка 24 8 5 11 33 - 39 29
13.
Борнмут
 Заявка 23 7 6 10 32 - 45 27
14.
Брентфорд
 Заявка 23 7 4 12 34 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 24 5 6 13 30 - 44 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 24 3 4 17 25 - 50 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 12 7 1 4 22 - 13 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Арсенал
 Заявка 12 7 2 3 23 - 11 23
3.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
6.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
8.
Челси
 Заявка 12 5 1 6 21 - 22 16
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Борнмут
 Заявка 12 4 2 6 19 - 27 14
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 57 минут.

    Главный судья: Мэдли Анди

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    • Прогнозы 39
    Манчестер Сити 89.7% (35)
    X 5.1% (2)
    Челси 5.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Челси
    1.36
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    5.80
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    8.30
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси

    Исход игры
    Манчестер Сити
    90% (36)
    Ничья
    5% (2)
    Челси
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (25)
    Меньше
    32.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (25)
    Нет
    32.43% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    32.5% (13)
    2:0 Манчестер Сити
    22.5% (9)
    3:1 Манчестер Сити
    20% (8)
    1:0 Манчестер Сити
    5% (2)
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