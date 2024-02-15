Тур: 25. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Мэдли Анди
Позже
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Челси
27 матчей
96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
46 матчей
56.5%
8.7%
34.8%
26 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
28.3%
47.8%
23.9%
13 побед 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
43.5%
32.6%
23.9%
20 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
37
Голов в среднем за матч
1.76
1.48
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
39
19
Голов в среднем за матч
1.56
0.9
Среднее время на гол
57
99
Всего голов
76
56
Голов в среднем за матч
1.65
1.22
Тотал матчей
2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
33
Больше 72%
Меньше 28%
13
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.7
|Фоден Фил
|8
|0.35
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.35
|Силва Бернарду
|6
|0.26
|Родри Эрнандес
|5
|0.22
|Грилиш Джек
|3
|0.13
|Доку Жереми
|2
|0.09
|Аке Натан
|2
|0.09
|Аканджи Мануэль
|2
|0.09
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.04
|Бобб Оскар
|1
|0.04
|Льюис Рико
|1
|0.04
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|10 (5)
|0.42
|Джексон Николас
|7
|0.29
|Стерлинг Рахим
|5
|0.21
|Мудрик Михаил
|3
|0.13
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.13
|Галлахер Конор
|2
|0.08
|Силва Тьяго
|2
|0.08
|Нкунку Кристофер
|2
|0.08
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.08
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.04
|Колвилл Леви
|1
|0.04
|Дисаси Аксель
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|7
|1
|Грилиш Джек
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Эдерсон Мораес
|4
|0
|Силва Бернарду
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|9
|0
|Кайседо Мойсес
|7
|0
|Галлахер Конор
|5
|1
|Гюсто Мало
|5
|1
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Палмер Коул
|6
|0
|Фернандес Энцо
|6
|0
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Челси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
5
Манчестер Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Челси
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
26
18
Манчестер Сити
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
65% (15)
26% (6)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)
Челси
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
31
23
Голы по времени матча
Забито
28
20
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
4
14%
1
5%
1-15
6
21%
4
20%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
4
14%
5
25%
61-75
5
18%
5
25%
76-90
Пропущено
11
23
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
18%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
5
45%
7
30%
76-90
Забито
28
21
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 15
2
7%
2
10%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
7
25%
5
24%
61-75
7
25%
3
14%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
3
21%
6
35%
76-90
Забито
56
41
24 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
6
11%
3
7%
1-15
9
16%
9
22%
16-30
9
16%
7
17%
31-45
9
16%
4
10%
46-60
11
20%
10
24%
61-75
12
21%
8
20%
76-90
Пропущено
25
40
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
2
8%
4
10%
1-15
3
12%
6
15%
16-30
6
24%
5
13%
31-45
0
0%
7
18%
46-60
6
24%
5
13%
61-75
8
32%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0
Челси
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1
Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4
Результаты матчей
Манчестер Сити
Челси
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:3
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:4
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 35%
2
7 раз 30%
1
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
7 раз 29%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
75
47
39
29
111
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
93
57
75
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
195
185
1212
1112
717
320
321
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 23
|54
|2.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|53 - 22
|52
|4.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|51 - 36
|47
|5.
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|50 - 32
|46
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|51 - 39
|36
|8.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|36 - 42
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|41 - 40
|34
|11.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 39
|32
|12.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|33 - 39
|29
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 45
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|34 - 39
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 44
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 50
|13
|20.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|22 - 13
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 11
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 27
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси
Исход игры
Манчестер Сити
90% (36)
Ничья
5% (2)
Челси
5% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (25)
Меньше
32.43% (12)
Обе команды забьют
Да
67.57% (25)
Нет
32.43% (12)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
32.5% (13)
2:0 Манчестер Сити
22.5% (9)
3:1 Манчестер Сити
20% (8)
1:0 Манчестер Сити
5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!