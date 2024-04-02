Тур: 31. Стадион: Сити Граунд. Зрители: 28997 Главный судья: Оливер Майкл
3:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолХадсон-Одои Каллум
2:0
19' ГолВуд Крис
3:0
45' ГолГиббс-Уайт Морган
3:1
49' ГолАдарабиойо Олуватосин
64' Желтая карточкаТёрнер Мэтт
90'+6
Ход матча
9'
19'
2:0
33'
45'
49'
64'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
9 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
316 Количество передач 621
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
43
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
17
Лено
Бернд
28
Лукич
Саша
22
Айуоби
Алекс
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
История личных встреч
Ноттингем Форест
Фулхэм
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
6.7%
60%
5 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
2.13
2.14
Среднее время на гол
42
42
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.93
1.67
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
46
54
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|11
|0.35
|Авонийи Тайво
|6
|0.19
|Эланга Энтони
|5
|0.16
|Хадсон-Одои Каллум
|5
|0.16
|Гиббс-Уайт Морган
|4 (1)
|0.13
|Домингес Николас
|2
|0.06
|Тоффоло Харри
|1
|0.03
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Боли Вийи
|1
|0.03
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Орье Серж
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго Мунис
|8
|0.26
|Рид Бобби
|6
|0.19
|Айуоби Алекс
|5
|0.16
|Хименес Рауль
|5
|0.16
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.13
|Пальинья Жоау
|4
|0.13
|Уилсон Гарри
|3
|0.1
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0.06
|Винисиус Карлос
|2
|0.06
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|Кэрни Том
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Тете Кенни
|1
|0.03
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|7
|0
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Тоффоло Харри
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тёрнер Мэтт
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Омобамиделе Эндрю
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|12
|0
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Угелумба Кэлвин
|4
|1
|Рид Харрисон
|5
|0
|Перейра Андреас
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Фулхэм
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
12
18
Ноттингем Форест
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Фулхэм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
7
28
Ноттингем Форест
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Фулхэм
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
26% (8)
52% (16)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
28
11
Упущенные победы
19
46
Голы по времени матча
Забито
23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
4
17%
1
5%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
22%
6
29%
61-75
6
26%
6
29%
76-90
Пропущено
23
32
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
9%
1
3%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
4
17%
8
25%
31-45
6
26%
5
16%
46-60
5
22%
9
28%
61-75
5
22%
7
22%
76-90
Забито
17
29
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
4
24%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
5
29%
29%
6
21%
31-45
4
24%
7
24%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
1
6%
5
17%
76-90
Пропущено
29
15
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
17%
1
7%
1-15
6
21%
4
27%
16-30
6
21%
1
7%
31-45
3
10%
3
20%
46-60
4
14%
3
20%
61-75
5
17%
3
20%
76-90
Забито
40
50
19 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
8
20%
3
6%
1-15
3
8%
9
18%
16-30
8
20%
8
16%
31-45
7
18%
8
16%
46-60
7
18%
11
22%
61-75
7
18%
11
22%
76-90
Пропущено
52
47
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
7
13%
2
4%
1-15
7
13%
6
13%
16-30
10
19%
9
19%
31-45
9
17%
8
17%
46-60
9
17%
12
26%
61-75
10
19%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Фулхэм
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
3:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 39%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
2 раза 6%
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
3
7 раз 23%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
105
97
87
115
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
115
510
511
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
2110
1417
1318
229
922
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|2.
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|70 - 24
|65
|3.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|63 - 28
|64
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|Заявка
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 55
|45
|8.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|51 - 46
|42
|10.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 54
|41
|12.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|13.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 50
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|40 - 13
|39
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|34 - 12
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|11.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 30
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10