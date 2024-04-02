Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Джованни Рейна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Фулхэм

87' Данило Ларанжера оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Джованни Рейна ослабляет давление, выбив мяч.

87' Удар от ворот произведет Фулхэм

87' Ориги Дивок оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Рид Бобби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Фулхэм

79' Йейтс Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Эйна Ола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Тактическая замена. Гиббс-Уайт Морган уходит с поля и его заменяет Джованни Рейна

76' Виллиан Боргес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Виллиан Боргес из команды Фулхэм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

71' Пальинья Жоау оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тете Кенни и попал в каркас ворот!

71' Адарабиойо Олуватосин нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

71' Траоре Адама из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

69' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

67' Тете Кенни из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

65' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Неко Уильямс!

64' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Рефери не любит споров - именно за это Тёрнер Мэтт сейчас получил желтую

63' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Виллиан Боргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Фулхэм

55' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Эйна Ола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Неко Уильямс ослабляет давление, выбив мяч.

49' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.