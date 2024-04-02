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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 28997 Главный судья: Оливер Майкл
Ноттингем Форест
3:1
Конец матча
Фулхэм
0'
1:0
9' Гол
Хадсон-Одои Каллум
2:0
19' Гол
Вуд Крис
3:0
45' Гол
Гиббс-Уайт Морган
3:1
49' Гол
Адарабиойо Олуватосин
64' Желтая карточка
Тёрнер Мэтт
90'+6

Ход матча

9'
Хадсон-Одои Каллум
(Гиббс-Уайт Морган)
1:0
19'
Вуд Крис
(Мурильо Джейсон)
2:0
33'
 
Кэрни Том
Лукич Саша
33'
 
Траоре Адама
Айуоби Алекс
33'
 
Виллиан Боргес
Уилсон Гарри
45'
Гиббс-Уайт Морган
(Данило Ларанжера)
3:0
49'
3:1
Адарабиойо Олуватосин
(Перейра Андреас)
64'
Тёрнер Мэтт
 
70'
Ориги Дивок
Хадсон-Одои Каллум
 
71'
 
Рид Харрисон
Пальинья Жоау
71'
 
Рид Бобби
Перейра Андреас
77'
Рейна Джованни
Гиббс-Уайт Морган
 
83'
Тоффоло Харри
Эйна Ола
 
83'
Домингес Николас
Эланга Энтони
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 316 Количество передач 621
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Ноттингем Форест 23.8% (30)
X 34.1% (43)
Фулхэм 42.1% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
32
Омобамиделе
Эндрю
40
Мурильо
Джейсон
43
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
28
Данило
Ларанжера
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
28
Лукич
Саша
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
22
Айуоби
Алекс
19
Родриго
Мунис
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Фулхэм

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
6.7%
60%
5 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
Ч
0:1
Ч
0:4
Ч
0:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
3:0
Ч
3:2
Ч
5:3

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

2.13
2.14

Среднее время на гол

42
42

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.93
1.67

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

46
54

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 11 0.35
Авонийи Тайво 6 0.19
Эланга Энтони 5 0.16
Хадсон-Одои Каллум 5 0.16
Гиббс-Уайт Морган 4 (1) 0.13
Домингес Николас 2 0.06
Тоффоло Харри 1 0.03
Данило Ларанжера 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Боли Вийи 1 0.03
Ньякат Мусса 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Ориги Дивок 0 0
Уильямс Неко 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго Мунис 8 0.26
Рид Бобби 6 0.19
Айуоби Алекс 5 0.16
Хименес Рауль 5 0.16
Виллиан Боргес 4 (2) 0.13
Пальинья Жоау 4 0.13
Уилсон Гарри 3 0.1
Адарабиойо Олуватосин 2 0.06
Винисиус Карлос 2 0.06
Перейра Андреас 1 0.03
Кэрни Том 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Рим Тим 1 0.03
Тете Кенни 1 0.03
Лукич Саша 1 0.03
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Робинсон Энтони 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 7 0
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 6 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Йейтс Райан 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Боли Вийи 2 1
Данило Ларанжера 3 0
Мурильо Джейсон 3 0
Эйна Ола 3 0
Тоффоло Харри 3 0
Домингес Николас 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тёрнер Мэтт 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Омобамиделе Эндрю 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Селс Матц 1 0
Ориги Дивок 1 0
Эланга Энтони 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 12 0
Уилсон Гарри 6 0
Угелумба Кэлвин 4 1
Рид Харрисон 5 0
Перейра Андреас 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Лено Бернд 3 0
Рид Бобби 3 0
Кэрни Том 2 0
Тете Кенни 2 0
Кастань Тимоти 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Лукич Саша 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Фулхэм
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

12
18
Ноттингем Форест
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Фулхэм
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

7
28
Ноттингем Форест
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Фулхэм
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
26% (8)
52% (16)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

28
11

Упущенные победы

19
46

Голы по времени матча

Забито

23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
4
17%
1
5%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
22%
6
29%
61-75
6
26%
6
29%
76-90

Пропущено

23
32
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
9%
1
3%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
4
17%
8
25%
31-45
6
26%
5
16%
46-60
5
22%
9
28%
61-75
5
22%
7
22%
76-90

Забито

17
29
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
4
24%
2
7%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
5
29%
29%
6
21%
31-45
4
24%
7
24%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
1
6%
5
17%
76-90

Пропущено

29
15
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
17%
1
7%
1-15
6
21%
4
27%
16-30
6
21%
1
7%
31-45
3
10%
3
20%
46-60
4
14%
3
20%
61-75
5
17%
3
20%
76-90

Забито

40
50
19 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
8
20%
3
6%
1-15
3
8%
9
18%
16-30
8
20%
8
16%
31-45
7
18%
8
16%
46-60
7
18%
11
22%
61-75
7
18%
11
22%
76-90

Пропущено

52
47
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
7
13%
2
4%
1-15
7
13%
6
13%
16-30
10
19%
9
19%
31-45
9
17%
8
17%
46-60
9
17%
12
26%
61-75
10
19%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Фулхэм

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

3:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 39%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
2 раза 6%
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
3
7 раз 23%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
5
9
7
1.5
8
7
1
15
2.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
5
5
10
1.5
5
11
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
21
10
14
17
1.5
13
18
2
29
2.5
9
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 29 20 7 2 67 - 27 67
2.
Арсенал
 Заявка 29 20 5 4 70 - 24 65
3.
Манчестер Сити
 Заявка 29 19 7 3 63 - 28 64
4.
Астон Вилла
 Заявка 30 18 5 7 62 - 42 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 31 12 9 10 50 - 55 45
8.
Ньюкасл
 Заявка 30 13 5 12 64 - 52 44
9.
Брайтон
 Заявка 29 11 9 9 51 - 46 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 12 6 12 43 - 47 42
11.
Борнмут
 Заявка 30 11 8 11 45 - 54 41
12.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
13.
Фулхэм
 Заявка 31 11 6 14 47 - 50 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 7 9 14 34 - 50 30
15.
Брентфорд
 Заявка 30 7 6 17 42 - 55 27
16.
Эвертон
 Заявка 30 8 8 14 31 - 42 26
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 30 5 7 18 44 - 63 22
19.
Бёрнли
 Заявка 31 4 7 20 32 - 66 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 15 12 3 0 40 - 13 39
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 5 0 34 - 12 35
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
12.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
13.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
14.
Брентфорд
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 15 4 3 8 23 - 30 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 4 9 22 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Ноттингем Форест
  • 94'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Траоре Адама нанес удар в каркас ворот!
  • 93'
    Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Йейтс Райан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Ноттингем Форест 23.8% (30)
    X 34.1% (43)
    Фулхэм 42.1% (53)
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