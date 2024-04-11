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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Ливерпуль
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 50
Ливерпуль 96% (48)
X 4% (2)
Кристал Пэлас 0% (0)
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Ливерпуль
Ничья
Кристал Пэлас
7.55
7.61
13.50
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Ливерпуль
Кристал Пэлас

История личных встреч

Ливерпуль
Кристал Пэлас

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
16 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

24 матча

70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
8.3%
25%
16 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ТМК
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:7
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

25
30

Голов в среднем за матч

2.08
2.5

Среднее время на гол

43
36

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

39
42

Голов в среднем за матч

1.63
1.75

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

55
51

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 17 (5) 0.55
Нуньес Дарвин 11 0.35
Жота Диогу 9 0.29
Диас Луис 8 0.26
Гакпо Коди 6 0.19
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.13
Собослаи Доминик 3 0.1
Александер-Арнольд Трент 2 0.06
Ван Дейк Виргил 2 0.06
Эллиотт Харви 2 0.06
Брэдли Конор 1 0.03
Робертсон Эндрю 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 7 (2) 0.23
Эдуар Одсонн 7 0.23
Олисе Майкл 6 (1) 0.19
Эзе Эберечи 6 (1) 0.19
Айю Джордан 4 0.13
Андерсен Йоаким 2 0.06
Шлупп Джеффри 1 0.03
Митчелл Тайрик 1 0.03
Хефферсон Лерма 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Уорд Джоэл 0 0
Гехи Марк 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Франса Матеус 0 0
Уортон Адам 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 8 0
Нуньес Дарвин 8 0
Макаллистер Алексис 6 1
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Ван Дейк Виргил 2 1
Жота Диогу 2 1
Джонс Кёртис 2 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Диас Луис 2 0
Брэдли Конор 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 7 1
Хефферсон Лерма 7 0
Андерсен Йоаким 5 0
Митчелл Тайрик 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Гехи Марк 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Джонстон Сэм 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Уортон Адам 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (14)
13% (2)
0% (0)
Кристал Пэлас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
12
Ливерпуль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Кристал Пэлас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

26
14
Ливерпуль
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (18)
13% (4)
29% (9)
Кристал Пэлас
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
55% (17)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
16% (5)
39% (12)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

28
26

Голы по времени матча

Забито

42
16
14 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
2%
1
6%
1-15
6
14%
2
13%
16-30
7
17%
2
13%
31-45
8
19%
4
25%
46-60
8
19%
3
19%
61-75
12
29%
4
25%
76-90

Пропущено

15
29
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
27%
5
17%
1-15
4
27%
2
7%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
2
13%
13
45%
76-90

Забито

28
22
8 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
1
4%
4
18%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
5
18%
2
9%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
15
54%
5
23%
76-90

Пропущено

17
23
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
12%
4
17%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
4
24%
9
39%
76-90

Забито

70
38
22 В 1-м тайме 14
48 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 15
2 Не забивали 6
2
3%
5
13%
1-15
8
11%
5
13%
16-30
12
17%
4
11%
31-45
11
16%
8
21%
46-60
10
14%
7
18%
61-75
27
39%
9
24%
76-90

Пропущено

32
52
19 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
6
19%
9
17%
1-15
7
22%
4
8%
16-30
6
19%
4
8%
31-45
3
9%
6
12%
46-60
4
13%
7
13%
61-75
6
19%
22
42%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1
Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Кристал Пэлас

Точный счет

3:1
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
7 раз 44%
4
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

3:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
3:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 26%
1
8 раз 26%
3
8 раз 26%
4
6 раз 19%
0
1 раз 3%
1
16 раз 52%
0
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
4
13
3
1.5
6
9
11
5
2.5
4
11
4
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
2
14
3
12
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
1
0.5
Больше Меньше
24
7
22
9
1.5
8
23
14
17
2.5
4
27
6
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
2.
Ливерпуль
 Заявка 31 21 8 2 72 - 30 71
3.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
4.
Тоттенхэм
 Заявка 31 18 6 7 65 - 45 60
5.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 15 4 12 45 - 46 49
7.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
8.
Ньюкасл
 Заявка 31 14 5 12 65 - 52 47
9.
Челси
 Заявка 30 12 8 10 55 - 52 44
10.
Брайтон
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 12 6 13 44 - 49 42
12.
Борнмут
 Заявка 31 11 8 12 46 - 56 41
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Брентфорд
 Заявка 32 7 8 17 45 - 58 29
16.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 7 8 17 40 - 56 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 32 6 7 19 46 - 66 25
19.
Бёрнли
 Заявка 32 4 7 21 32 - 67 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 31 3 7 21 30 - 82 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 11
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Челси Палмер Коул 16 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 52 минуты.

    Главный судья: Кавана Крис

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    • Прогнозы 50
    Ливерпуль 96% (48)
    X 4% (2)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Кристал Пэлас
    7.55
    7.61
    13.50
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ливерпуль
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    44.9% (22)
    Нет
    55.1% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    42.3% (22)
    2:1 Ливерпуль
    21.2% (11)
    3:1 Ливерпуль
    17.3% (9)
    4:0 Ливерпуль
    3.8% (2)
    1:0 Ливерпуль
    3.8% (2)
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    Кристал Пэлас
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