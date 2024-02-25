Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Томас Дойл ослабляет давление, выбив мяч.

91' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

89' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Хамер Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Дэвис Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

84' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Хамер Густаво навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Винисиус Соуза получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Винисиус Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Тактическая замена. Аит-Нури Раян уходит с поля и его заменяет Томас Дойл

77' Трасти Остон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Тактическая замена. Яссер Ларуси уходит с поля и его заменяет Осборн Бен

72' Рефери не любит споров - именно за это Ахмедходжич Анел сейчас получил желтую

72' Семеду Нелсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.

70' Хамер Густаво навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Хамер Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

68' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Сарабия Пабло не смог попасть в створ ударом издали

66' Гомес Жоао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Сарабия Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Яссер Ларуси из команды Шеффилд Юнайтед перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Ахмедходжич Анел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

62' Робинсон Джек нанес удар головой, но Жозе Са спокойно отбил мяч.

61' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хорошую попытку сделал Брюстер Риан . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вулверхэмптон пробьет пенальти!

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вулверхэмптон

56' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

54' Макати Джон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Норвуд Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Гомес Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

50' Яссер Ларуси из команды Шеффилд Юнайтед наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

49' Хамер Густаво навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Брюстер Риан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Хамер Густаво навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника