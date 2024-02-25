Тур: 26. Стадион: Молинью. Зрители: 30789 Главный судья: Бонд Даррен
1:0
Конец матча
0'
1:0
30' ГолСарабия Пабло
72' Желтая карточкаСемеду Нелсон
72' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
90' Желтая карточкаГомеш Тоти
90'+7
Ход матча
30'
1:0
72'
72'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
595 Количество передач 336
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
11
Хи-Чан
Хван
13
Грбич
Иво
20
Богл
Джейден
27
Ларуси
Яссер
28
Макати
Джон
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Защитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
-
28 Макати ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Дэвис ТомПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
29 Sam Curtis
-
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.33
Среднее время на гол
57
67
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.29
Среднее время на гол
90
315
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.31
0.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
117
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.38
|Кунья Матеус
|9 (1)
|0.35
|Лемина Марио
|4
|0.15
|Сарабия Пабло
|3 (1)
|0.12
|Нету Педру
|2
|0.08
|Гомес Жоао
|2
|0.08
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.08
|Калайджич Саша
|2
|0.08
|Килман Макс
|2
|0.08
|Доусон Крэйг
|1
|0.04
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|4 (2)
|0.15
|Арчер Камерон
|4
|0.15
|Макати Джон
|3 (1)
|0.12
|Хамер Густаво
|2
|0.08
|Бреретон Бен
|2
|0.08
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Богл Джейден
|1
|0.04
|Винисиус Соуза
|1
|0.04
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.04
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|9
|1
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Гомес Жоао
|6
|0
|Семеду Нелсон
|6
|0
|Кунья Матеус
|5
|0
|Килман Макс
|5
|0
|Аит-Нури Раян
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Гомеш Тоти
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|8
|0
|Робинсон Джек
|7
|0
|Хамер Густаво
|7
|0
|Богл Джейден
|7
|0
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|6
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|1
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Шеффилд Юнайтед
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
6
Вулверхэмптон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Шеффилд Юнайтед
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
14
28
Упущенные победы
13
6
Вулверхэмптон
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Шеффилд Юнайтед
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
18
29
Упущенные победы
23
12
Голы по времени матча
Забито
20
9
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
1
5%
1
11%
1-15
2
10%
2
22%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
5
25%
2
22%
61-75
6
30%
2
22%
76-90
Пропущено
20
31
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
5
25%
4
13%
1-15
2
10%
6
19%
16-30
2
10%
1
3%
31-45
6
30%
5
16%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
4
20%
8
26%
76-90
Забито
19
14
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
4
29%
61-75
7
37%
6
43%
76-90
Пропущено
21
34
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
14%
3
9%
1-15
4
19%
9
26%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
3
14%
4
12%
61-75
6
29%
8
24%
76-90
Забито
39
23
12 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 11
3
8%
1
4%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
4
10%
5
22%
31-45
5
13%
1
4%
46-60
9
23%
6
26%
61-75
13
33%
8
35%
76-90
Пропущено
41
65
18 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 37
15 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
8
20%
7
11%
1-15
6
15%
15
23%
16-30
4
10%
6
9%
31-45
9
22%
10
15%
46-60
4
10%
11
17%
61-75
10
24%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4
Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:5
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
67
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
67
211
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
1511
1214
620
422
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|49 - 41
|39
|8.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|40 - 40
|38
|9.
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|54 - 45
|37
|10.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|12.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 42
|32
|13.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 48
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|35 - 44
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|34 - 48
|24
|17.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 34
|21
|18.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|36 - 52
|20
|19.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|37 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 12
|32
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|35 - 15
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|31 - 11
|31
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|27 - 16
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 15
|13
|18.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 15
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|23 - 29
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 27
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|18.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 19
|8
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 30
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|17 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (10)
|Арсенал
|Сака Букайо
|13 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|1 7