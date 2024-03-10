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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Самсунспор
2:1
Конец матча
Анкарагюджю
0'
1:0
12' Гол
Хольсе Карло
1:1
14' Гол в свои ворота
Озтюрк Алим
19' Желтая карточка
Сапонара Риккардо
31' Желтая карточка
Тэт Флавьен
52' Желтая карточка
Кициу Стелиос
59' Желтая карточка
Джигерджи Толга
2:1
82' Гол
Нтчам Оливье
90'+6
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
28
Генюл
Сонер
88
Челик
Осман
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
98
Муйя
Арбнор
99
Кара
Эркан
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
30
Джигерджи
Толга
8
Педринью
V
13
Бассогог
Кристиан
17
Сапонара
Риккардо
7
Хадзийованнис
Анастасиос
32
Македа
Федерико
Самсунспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Самсунспор
Анкарагюджю

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
ПЛТ
0:0
ПЛТ
2:0
ПЛТ
1:1
ПЛТ
1:0
ТПЛ
2:4
ТПЛ
1:1
STC
0:0
STC
1:0
С
0:3
С
2:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.4

Среднее время на гол

108
64

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
90

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 0.24
Нтчам Оливье 6 (4) 0.21
Хольсе Карло 5 0.17
Кылынч Эмре 3 0.1
Ван Дронгелен Рик 3 0.1
Кара Эркан 3 (1) 0.1
Явру Зеки 1 0.03
Айдогду Сонер 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Аит Бенассер Юссеф 1 0.03
Димата Ландри 1 0.03
Муйя Арбнор 1 0.03
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 6 0.21
Джигерджи Толга 4 (2) 0.14
Соу Али 3 0.1
Педринью V 3 0.1
Сепас Реналдо 3 0.1
Баич Риад 3 0.1
Моруцан Олимпиу 2 0.07
Македа Федерико 2 0.07
Бассогог Кристиан 2 0.07
Родригес Гарри 1 0.03
Гюнерен Али Каан 1 0.03
Улудаг Алпер 1 0.03
Радакович Урош 1 0.03
Муякич Нихад 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Хадзийованнис Анастасиос 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муандилмаджи Мариус 5 1
Димата Ландри 3 1
Озтюрк Алим 4 0
Нтчам Оливье 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Ван Дронгелен Рик 4 0
Явру Зеки 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 3 0
Тэт Флавьен 3 0
Челик Осман 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Хольсе Карло 3 0
Антальялы Тайлан 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Раман Бенито 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 6 0
Кициу Стелиос 5 0
Сепас Реналдо 5 0
Соу Али 3 1
Джигерджи Толга 3 0
Педринью V 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Чанкая Атакан 3 0
Родригес Гарри 2 0
Ганоушек Матей 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Озбир Эртач 0 1
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Анкарагюджю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
15
Самсунспор
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Анкарагюджю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

7
15
Самсунспор
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Анкарагюджю
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

10
30

Голы по времени матча

Забито

24
19
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
6
25%
2
11%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
2
8%
5
26%
61-75
9
38%
2
11%
76-90

Пропущено

13
23
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
3
23%
4
17%
1-15
3
23%
4
17%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
4
31%
4
17%
76-90

Забито

12
15
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

24
15
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
14 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
5
21%
3
20%
1-15
6
25%
4
27%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Забито

36
34
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
6
17%
4
12%
1-15
3
8%
5
15%
16-30
3
8%
6
18%
31-45
6
17%
6
18%
46-60
5
14%
9
26%
61-75
13
36%
4
12%
76-90

Пропущено

37
38
22 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
8
22%
7
18%
1-15
9
24%
8
21%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
3
8%
5
13%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
7
19%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0
Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3
Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1

Результаты матчей

Самсунспор
Анкарагюджю

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 31%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
7 раз 24%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
2
12
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
22
7
10
19
1.5
8
21
3
26
2.5
4
25
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 28 14 4 10 39 - 32 46
5.
Касымпаша
 Заявка 29 12 7 10 50 - 51 43
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 29 12 6 11 37 - 33 42
7.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 29 10 9 10 36 - 42 39
9.
Антальяспор
 Заявка 29 9 11 9 33 - 32 38
10.
Сивасспор
 Заявка 29 9 11 9 35 - 39 38
11.
Самсунспор
 Заявка 29 10 6 13 35 - 38 36
12.
Адана Демирспор
 Заявка 29 8 12 9 42 - 38 36
13.
Аланьяспор
 Заявка 29 8 12 9 37 - 42 36
14.
Коньяспор
 Заявка 29 7 11 11 30 - 41 32
15.
Анкарагюджю
 Заявка 29 6 12 11 34 - 38 30
16.
Хатайспор
 Заявка 29 6 12 11 33 - 40 30
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 29 7 8 14 33 - 37 29
18.
Газиантеп
 Заявка 28 7 7 14 31 - 41 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 29 3 7 19 23 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Самсунспор
 Заявка 15 9 2 4 23 - 14 29
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
7.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 6 6 3 20 - 15 24
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 Заявка 14 5 6 3 23 - 20 21
14.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
15.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
16.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
17.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 3 10 13 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
5.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
6.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
10.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
11.
Антальяспор
 Заявка 14 3 4 7 17 - 19 13
12.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
13.
Анкарагюджю
 Заявка 14 2 5 7 19 - 23 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 15 2 5 8 11 - 20 11
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Тэт Флавьен получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Сапонара Риккардо получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Озтюрк Алим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 12'
      Г О О О О Л - Хольсе Карло бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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