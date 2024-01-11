Тур: 16. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
2:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолБенкович Филип
2:0
45' ГолОнуачу Пол
72' Желтая карточкаБенкович Филип
79' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
81' Желтая карточкаАйдин Мехмет
87' Желтая карточкаТан Халук Мустафа
2:1
90' ПенальтиАнтальялы Тайлан
90'+7
Ход матча
21'
45'
2:0
46'
72'
81'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 8
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
30
Онуачу
Пол
28
Генюл
Сонер
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
-
18 Явру ЗекиЗащитник
-
77 Албак ЭнесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Трабзонспор
Самсунспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
3.33
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
2.6
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
225
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9
|0.5
|Трезеге
|4
|0.22
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.22
|Вишча Эдин
|3
|0.17
|Барди Энис
|2
|0.11
|Дестан Энис
|2
|0.11
|Пепе Николя
|2
|0.11
|Бенкович Филип
|2
|0.11
|Денсвил Стефано
|1
|0.06
|Менди Батиста
|1
|0.06
|Оздемир Берат
|1
|0.06
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.06
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|6
|0.32
|Нтчам Оливье
|4 (3)
|0.21
|Хольсе Карло
|2
|0.11
|Кара Эркан
|2 (1)
|0.11
|Кылынч Эмре
|1
|0.05
|Айдогду Сонер
|1
|0.05
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.05
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.05
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.05
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.05
|Димата Ландри
|1
|0.05
|Фофана Морике
|0
|0
|Явру Зеки
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Нтчам Оливье
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Хольсе Карло
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Самсунспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
6
Трабзонспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Самсунспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
15
10
Трабзонспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Самсунспор
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
13
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
11 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
1
11%
4
20%
1-15
1
11%
6
30%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
3
33%
2
10%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
6
50%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
6
46%
4
36%
76-90
Забито
30
21
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
13%
1
5%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
5
17%
9
43%
76-90
Пропущено
22
31
8 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 17
2
9%
5
16%
1-15
4
18%
9
29%
29%
16-30
2
9%
5
16%
31-45
1
5%
1
3%
46-60
4
18%
5
16%
61-75
9
41%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1
Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3
Самсунспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2
Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1
Результаты матчей
Трабзонспор
Самсунспор
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
5
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
54
28
45
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
136
108
514
513
217
117
118
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|56 - 16
|50
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|36 - 10
|48
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|30 - 26
|32
|5.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 27
|29
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 27
|29
|7.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|33 - 24
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 19
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 37
|26
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|24 - 29
|25
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|13.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|22 - 29
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|23 - 24
|21
|15.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 20
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|17.
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|21 - 31
|18
|18.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|19.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 42
|15
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|15 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|23 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 7
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 23
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 18
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 23
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 23
|7
|17.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|10 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 11
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (7)
|Трабзонспор
|Онуачу Пол
|9 (3)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|7
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5