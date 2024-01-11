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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Трабзонспор
2:1
Конец матча
Самсунспор
0'
1:0
21' Гол
Бенкович Филип
2:0
45' Гол
Онуачу Пол
72' Желтая карточка
Бенкович Филип
79' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
81' Желтая карточка
Айдин Мехмет
87' Желтая карточка
Тан Халук Мустафа
2:1
90' Пенальти
Антальялы Тайлан
90'+7
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
2
Бания
Раян
32
Бенкович
Филип
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
6
Менди
Батиста
7
Вишча
Эдин
11
Бакасетас
Тасос
14
Фунтас
Таксиархис
30
Онуачу
Пол
1
Коджук
Окан
72
Тан
Халук
Мустафа
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
28
Генюл
Сонер
48
Антальялы
Тайлан
6
Аит
Бенассер
Юссеф
23
Гюмюшкая
Мухаммед
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
Трабзонспор
4-2-3-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Самсунспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:0
ТМС
2:1
ТМК
3:0
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

3.33
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

2.6
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
225

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 0.5
Трезеге 4 0.22
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.22
Вишча Эдин 3 0.17
Барди Энис 2 0.11
Дестан Энис 2 0.11
Пепе Николя 2 0.11
Бенкович Филип 2 0.11
Денсвил Стефано 1 0.06
Менди Батиста 1 0.06
Оздемир Берат 1 0.06
Гюрпюз Гёктан 1 0.06
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 6 0.32
Нтчам Оливье 4 (3) 0.21
Хольсе Карло 2 0.11
Кара Эркан 2 (1) 0.11
Кылынч Эмре 1 0.05
Айдогду Сонер 1 0.05
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.05
Шиндлер Кингсли 1 0.05
Аит Бенассер Юссеф 1 0.05
Ван Дронгелен Рик 1 0.05
Димата Ландри 1 0.05
Фофана Морике 0 0
Явру Зеки 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Барди Энис 1 0
Бенкович Филип 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Бания Раян 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тирпан Микаэль 4 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Шатка Любомир 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Генюл Сонер 2 0
Димата Ландри 2 0
Хольсе Карло 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Челик Осман 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Самсунспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
6
Трабзонспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Самсунспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

15
10
Трабзонспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Самсунспор
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

18
16

Голы по времени матча

Забито

13
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
11 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
1
11%
4
20%
1-15
1
11%
6
30%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
3
33%
2
10%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
6
50%
76-90

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
6
46%
4
36%
76-90

Забито

30
21
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
13%
1
5%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
5
17%
9
43%
76-90

Пропущено

22
31
8 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 17
2
9%
5
16%
1-15
4
18%
9
29%
29%
16-30
2
9%
5
16%
31-45
1
5%
1
3%
46-60
4
18%
5
16%
61-75
9
41%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1
Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3
Самсунспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2
Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1

Результаты матчей

Трабзонспор
Самсунспор

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
5
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
5
4
1.5
2
8
4
5
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
6
10
8
1.5
5
14
5
13
2.5
2
17
1
17
3.5
1
18
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 19 16 2 1 56 - 16 50
2.
Галатасарай
 Заявка 19 15 3 1 36 - 10 48
3.
Трабзонспор
 Заявка 18 10 3 5 33 - 22 33
4.
Бешикташ
 Заявка 19 10 2 7 30 - 26 32
5.
Кайсериспор
 Заявка 19 8 5 6 26 - 27 29
6.
Ризеспор
 Заявка 19 8 5 6 24 - 27 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 19 7 8 4 33 - 24 29
8.
Антальяспор
 Заявка 19 7 7 5 24 - 19 28
9.
Касымпаша
 Заявка 19 7 5 7 32 - 37 26
10.
Сивасспор
 Заявка 19 6 7 6 24 - 29 25
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
12.
Аланьяспор
 Заявка 19 5 7 7 19 - 26 22
13.
Газиантеп
 Заявка 19 6 3 10 22 - 29 21
14.
Анкарагюджю
 Заявка 19 4 9 6 23 - 24 21
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 19 5 5 9 22 - 20 20
16.
Хатайспор
 Заявка 19 4 8 7 25 - 26 20
17.
Самсунспор
 Заявка 19 5 3 11 21 - 31 18
18.
Коньяспор
 Заявка 19 4 6 9 19 - 32 18
19.
Пендикспор
 Заявка 19 3 6 10 20 - 42 15
20.
Истанбулспор
 Заявка 18 2 3 13 15 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 9 0 0 23 - 6 27
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 Заявка 10 6 2 2 14 - 9 20
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
7.
Антальяспор
 Заявка 10 4 5 1 10 - 7 17
8.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
11.
Самсунспор
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
12.
Касымпаша
 Заявка 10 4 2 4 19 - 23 14
13.
Хатайспор
 Заявка 9 3 4 2 16 - 14 13
14.
Аланьяспор
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
15.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
16.
Газиантеп
 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
17.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 8 1 0 23 - 5 25
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 10 5 1 4 15 - 18 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 4 2 3 19 - 14 14
6.
Касымпаша
 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 5 - 12 9
12.
Ризеспор
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 13 - 23 9
15.
Хатайспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 12 7
16.
Коньяспор
 Заявка 10 1 4 5 9 - 23 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 6 3 10 - 15 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 1 2 6 7 - 11 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (7)
Трабзонспор Онуачу Пол 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 7
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Генюл Сонер уходит с поля. Явру Зеки выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Вишча Эдин сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
    • 21'
      Бакасетас Тасос сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Бенкович Филип бьет в цель!
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