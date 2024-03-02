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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Хатайспор
0:2
Конец матча
Фенербахче
0'
8' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
0:1
24' Гол
Осайи-Самуэль Брайт
34' Желтая карточка
Бекао Родриго
0:2
40' Гол
Юндер Дженгиз
44' Желтая карточка
Массанга Шандрель
78' Желтая карточка
Остерволде Джейден
90' Желтая карточка
Юксек Исмаил
90' Желтая карточка
Сёюнджю Чаглар
90'+5
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
15
Йылмаз
Реджеп
19
Максимович
Никола
13
Гулам
Фаузи
4
Массанга
Шандрель
8
Буджемаа
Мехди
99
Ривас
Ригоберто
17
Деле-Баширу
Фисайо
14
Педру
Руй
III
11
Дервисоглу
Халил
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
50
Бекао
Родриго
2
Сёюнджю
Чаглар
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
8
Яндаш
Мерт
Хакан
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Хатайспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Фенербахче

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
4:2
С
0:3
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 6 (2) 0.21
Ривас Ригоберто 4 0.14
Деле-Баширу Фисайо 4 0.14
Дадашов Ренат 4 (3) 0.14
Ламкель Зе Дидье 3 0.11
Массанга Шандрель 2 0.07
Саглам Геркем 1 0.04
Гулам Фаузи 1 0.04
Килама Ги-Марселен 1 0.04
Аличи Керим 1 0.04
Ходжич Армин II 1 0.04
Абид Рейан 1 0.04
Буджемаа Мехди 1 0.04
Йылдырым Бертуг 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Синик Догукан 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 19 (1) 0.68
Шиманьски Себастьян 9 0.32
Кавечи Ирфан 9 0.32
Юндер Дженгиз 9 0.32
Тадич Душан 8 (6) 0.29
Бачуайи Миши 7 (2) 0.25
Осайи-Самуэль Брайт 3 0.11
Мюлдюр Мерт 1 0.04
Яндаш Мерт Хакан 1 0.04
Кинг Джошуа 1 0.04
Дурсун Сердар 1 0.04
Джику Александер 1 0.04
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Фред Сантос 0 0
Кадыоглу Ферди 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 7 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Кардешлер Эрдже 5 0
Гулам Фаузи 4 0
Саглам Геркем 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Килама Ги-Марселен 4 0
Массанга Шандрель 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Беяз Омер 3 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Педру Руй III 2 0
Йылмаз Реджеп 2 0
Бекай Висар 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Максимович Никола 1 0
Абид Рейан 1 0
Буджемаа Мехди 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 7 2
Осайи-Самуэль Брайт 6 0
Кавечи Ирфан 5 0
Остерволде Джейден 5 0
Фред Сантос 3 1
Джику Александер 4 0
Акайдин Самет 4 0
Яндаш Мерт Хакан 2 1
Тадич Душан 3 0
Бачуайи Миши 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Бекао Родриго 3 0
Креспо Мигель 3 0
Джеко Эдин 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Мюлдюр Мерт 2 0
Азиз Сердар 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Мор Эмре 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Фенербахче
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

13
0
Хатайспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Фенербахче
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

5
36
Хатайспор
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
50% (14)
11% (3)
Фенербахче
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

18
36

Голы по времени матча

Забито

24
31
6 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
2
8%
4
13%
1-15
2
8%
1
3%
16-30
2
8%
9
29%
29%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
7
29%
29%
4
13%
61-75
6
25%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

18
7
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
3
43%
16-30
6
33%
2
29%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Забито

9
38
3 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 7
24 Не забивали 15
1
11%
7
18%
1-15
1
11%
4
11%
16-30
1
11%
8
21%
31-45
4
44%
6
16%
46-60
0
0%
8
21%
61-75
2
22%
5
13%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
15%
4
22%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
3
15%
5
28%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
8
40%
3
17%
76-90

Забито

33
69
9 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 36
9 Забивали первыми 18
13 Не забивали 2
3
9%
11
16%
1-15
3
9%
5
7%
16-30
3
9%
17
25%
31-45
9
27%
10
14%
46-60
7
21%
12
17%
61-75
8
24%
14
20%
76-90

Пропущено

38
25
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 17
3
8%
4
16%
1-15
5
13%
3
12%
16-30
8
21%
5
20%
31-45
6
16%
6
24%
46-60
3
8%
4
16%
61-75
13
34%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1
Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2
Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1

Результаты матчей

Хатайспор
Фенербахче

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:2
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 21%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
3
5 раз 18%
2
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
10 раз 36%
1
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
3 раза 11%
5
3 раза 11%
0
2 раза 7%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
12
2
5
9
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
13
1
2
12
1.5
9
5
1
13
2.5
5
9
1
13
3.5
3
11
1
13
4.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
26
2
8
20
1.5
21
7
6
22
2.5
11
17
1
27
3.5
8
20
1
27
4.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
2.
Галатасарай
 Заявка 27 23 3 1 57 - 15 72
3.
Трабзонспор
 Заявка 27 14 4 9 43 - 34 46
4.
Бешикташ
 Заявка 27 14 4 9 39 - 31 46
5.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
6.
Ризеспор
 Заявка 28 11 6 11 31 - 40 39
7.
Кайсериспор
 Заявка 28 10 8 10 35 - 41 38
8.
Сивасспор
 Заявка 28 9 11 8 34 - 37 38
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 27 10 6 11 35 - 33 36
10.
Антальяспор
 Заявка 27 8 11 8 32 - 31 35
11.
Самсунспор
 Заявка 27 9 6 12 33 - 36 33
12.
Адана Демирспор
 Заявка 27 7 11 9 39 - 36 32
13.
Аланьяспор
 Заявка 27 6 12 9 32 - 40 30
14.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 27 7 8 12 32 - 31 29
16.
Хатайспор
 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
17.
Газиантеп
 Заявка 27 7 7 13 31 - 40 28
18.
Коньяспор
 Заявка 27 6 10 11 26 - 39 28
19.
Пендикспор
 Заявка 27 6 8 13 32 - 55 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 14 0 0 34 - 10 42
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 2 3 20 - 11 26
5.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
6.
Трабзонспор
 Заявка 13 8 1 4 20 - 16 25
7.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
9.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
10.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
11.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 6 2 5 21 - 16 20
13.
Сивасспор
 Заявка 13 4 7 2 17 - 14 19
14.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
15.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
16.
Коньяспор
 Заявка 13 5 3 5 16 - 13 18
17.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
11.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
13.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
14.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
15.
Коньяспор
 Заявка 14 1 7 6 10 - 26 10
16.
Ризеспор
 Заявка 13 2 3 8 11 - 28 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 14 0 8 6 14 - 22 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Сивасспор Манай Рей 14
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
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