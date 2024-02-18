  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Анкарагюджю
0:3
Конец матча
Галатасарай
0'
0:1
13' Гол
Демирбай Керем
0:2
14' Гол
Санчес Давинсон
0:3
39' Пенальти
Икарди Мауро
59' Желтая карточка
Кён Деррик
79' Желтая карточка
Кициу Стелиос
90'+4

Ход матча

13'
0:1
Демирбай Керем
(Мертенс Дрис)
14'
0:2
Санчес Давинсон
(Йылмаз Барыш)
39'
0:3
Икарди Мауро
46'
Четин Мерт
Бекироглу Эфкан
 
46'
Джигерджи Толга
Каратас Казимджан
 
46'
Моруцан Олимпиу
Сапонара Риккардо
 
59'
 
Кён Деррик
61'
 
Оливейра Сержиу
Мертенс Дрис
61'
 
Заха Уилфрид
Демирбай Керем
67'
Хадзийованнис Анастасиос
Сепас Реналдо
 
77'
 
Айдын Эюп
Актюркоглу Мухаммед
77'
 
Винисиус Карлос
Санчес Давинсон
78'
Бассогог Кристиан
Педринью
 
79'
Кициу Стелиос
 
83'
 
Али Турап Бюльбюль
Йылмаз Барыш

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 16
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
35
Каратас
Казимджан
23
Гюнерен
Али
Каан
8
Педринью
V
10
Бекироглу
Эфкан
29
Сепас
Реналдо
22
Соу
Али
17
Сапонара
Риккардо
1
Муслера
Фернандо
53
Йылмаз
Барыш
6
Санчес
Давинсон
25
Нельссон
Виктор
17
Кён
Деррик
8
Демирбай
Керем
18
Кутлу
Беркан
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
Анкарагюджю
4-3-3
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Галатасарай

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

19 матчей

26.3%
10.5%
63.2%
5 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:1
С
1:4
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
6:0
С
1:3
С
4:0
С
0:3
С
3:2
С
2:4
С
3:0
К
0:0
С
3:0
С
1:0
С
0:3
С
0:4

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
0.89

Среднее время на гол

81
101

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

2.56
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.79
1.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

50
61

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 5 0.19
Джигерджи Толга 4 (2) 0.15
Соу Али 3 0.12
Педринью V 3 0.12
Сепас Реналдо 3 0.12
Баич Риад 3 0.12
Моруцан Олимпиу 2 0.08
Македа Федерико 2 0.08
Родригес Гарри 1 0.04
Гюнерен Али Каан 1 0.04
Улудаг Алпер 1 0.04
Радакович Урош 1 0.04
Муякич Нихад 1 0.04
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 14 (6) 0.54
Актюркоглу Мухаммед 9 (1) 0.35
Заха Уилфрид 9 0.35
Мертенс Дрис 4 (1) 0.15
Йылмаз Барыш 3 0.12
Бардакчи Абдулкерим 3 0.12
Демирбай Керем 2 0.08
Зиеш Хаким 2 0.08
Санчес Давинсон 2 0.08
Нельссон Виктор 2 0.08
Айхан Кан 1 0.04
Бакамбу Седрик 1 0.04
Оливейра Сержиу 1 0.04
Боэ Саша 1 0.04
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Дервисоглу Халил 0 0
Айдын Эюп 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 5 0
Сепас Реналдо 5 0
Кициу Стелиос 4 0
Соу Али 2 1
Моруцан Олимпиу 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Ганоушек Матей 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Родригес Гарри 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Чанкая Атакан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йылмаз Барыш 6 0
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Торрейра Лукас 5 0
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Окан Бурук 2 0
Заха Уилфрид 2 0
Демирбай Керем 2 0
Айхан Кан 2 0
Нельссон Виктор 2 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Кён Деррик 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Галатасарай
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
2
Анкарагюджю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Галатасарай
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

11
31
Анкарагюджю
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Галатасарай
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

15
33

Голы по времени матча

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
14%
6
26%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
4
29%
6
26%
61-75
2
14%
4
17%
76-90

Пропущено

14
5
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
21%
1
20%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90

Забито

17
31
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
2
12%
1
3%
1-15
3
18%
7
23%
16-30
2
12%
7
23%
31-45
3
18%
3
10%
46-60
5
29%
29%
4
13%
61-75
2
12%
8
26%
76-90

Пропущено

17
10
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
5
50%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Забито

31
54
13 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 20
7 Не забивали 2
4
13%
7
13%
1-15
5
16%
8
15%
16-30
4
13%
11
20%
31-45
5
16%
5
9%
46-60
9
29%
29%
10
19%
61-75
4
13%
12
22%
76-90

Пропущено

31
15
18 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 12
5
16%
1
7%
1-15
8
26%
2
13%
16-30
5
16%
1
7%
31-45
4
13%
6
40%
46-60
5
16%
3
20%
61-75
4
13%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1
Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0
Галатасарай
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2
Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1

Результаты матчей

Анкарагюджю
Галатасарай

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
8 раз 31%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
2
11 раз 42%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
4
10
1.5
12
1
2
12
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
3
9
1.5
7
6
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
24
2
7
19
1.5
19
7
4
22
2.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 26 22 3 1 55 - 14 69
2.
Фенербахче
 Заявка 26 21 4 1 68 - 21 67
3.
Трабзонспор
 Заявка 26 13 4 9 42 - 34 43
4.
Бешикташ
 Заявка 25 12 4 9 35 - 31 40
5.
Касымпаша
 Заявка 26 11 6 9 47 - 48 39
6.
Ризеспор
 Заявка 26 10 6 10 28 - 37 36
7.
Антальяспор
 Заявка 26 8 11 7 31 - 29 35
8.
Сивасспор
 Заявка 26 8 10 8 30 - 36 34
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 25 9 6 10 31 - 30 33
10.
Кайсериспор
 Заявка 25 8 8 9 29 - 34 32
11.
Адана Демирспор
 Заявка 26 7 11 8 39 - 35 32
12.
Самсунспор
 Заявка 26 8 6 12 30 - 36 30
13.
Анкарагюджю
 Заявка 26 6 11 9 30 - 32 29
14.
Хатайспор
 Заявка 26 6 11 9 32 - 35 29
15.
Аланьяспор
 Заявка 26 6 11 9 31 - 39 29
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 26 7 7 12 31 - 30 28
17.
Газиантеп
 Заявка 26 7 7 12 31 - 38 28
18.
Пендикспор
 Заявка 26 6 8 12 31 - 51 26
19.
Коньяспор
 Заявка 25 5 10 10 24 - 37 25
20.
Истанбулспор
 Заявка 26 3 6 17 21 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 13 0 0 32 - 9 39
2.
Фенербахче
 Заявка 13 9 3 1 38 - 15 30
3.
Ризеспор
 Заявка 14 8 3 3 17 - 12 27
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 2 3 18 - 11 23
6.
Самсунспор
 Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
7.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 19 - 16 22
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 6 4 3 22 - 10 22
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10.
Касымпаша
 Заявка 13 6 3 4 25 - 25 21
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
12.
Кайсериспор
 Заявка 13 5 5 3 16 - 12 20
13.
Хатайспор
 Заявка 13 4 7 2 22 - 18 19
14.
Аланьяспор
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
15.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 6 4 14 - 14 18
16.
Сивасспор
 Заявка 12 3 7 2 13 - 13 16
17.
Коньяспор
 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
18.
Пендикспор
 Заявка 13 4 3 6 16 - 24 15
19.
Газиантеп
 Заявка 13 3 5 5 14 - 18 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 12 1 0 30 - 6 37
2.
Галатасарай
 Заявка 13 9 3 1 23 - 5 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 14 6 3 5 23 - 18 21
4.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 22 - 23 18
5.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
6.
Бешикташ
 Заявка 13 5 2 6 17 - 20 17
7.
Газиантеп
 Заявка 13 4 2 7 17 - 20 14
8.
Антальяспор
 Заявка 12 3 4 5 16 - 16 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
11.
Анкарагюджю
 Заявка 12 2 5 5 16 - 18 11
12.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 5 6 11 - 20 11
13.
Пендикспор
 Заявка 13 2 5 6 15 - 27 11
14.
Хатайспор
 Заявка 13 2 4 7 10 - 17 10
15.
Коньяспор
 Заявка 13 1 7 5 10 - 24 10
16.
Ризеспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 25 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 8 5 14 - 21 8
18.
Самсунспор
 Заявка 13 1 4 8 12 - 23 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 1 3 9 9 - 24 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 14 (6)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (5)
Сивасспор Манай Рей 13
Касымпаша Кара Айтач 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 10
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 7
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Икарди Мауро из команды Галатасарай забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Анкарагюджю 0:3 Галатасарай онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный