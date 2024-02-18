Тур: 26. Стадион: Эрьяман.
0:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолДемирбай Керем
0:2
14' ГолСанчес Давинсон
0:3
39' ПенальтиИкарди Мауро
59' Желтая карточкаКён Деррик
79' Желтая карточкаКициу Стелиос
90'+4
Ход матча
13'
0:1
14'
0:2
39'
0:3
59'
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 10
-
3 Угловые 16
-
4 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
53
Йылмаз
Барыш
17
Кён
Деррик
18
Кутлу
Беркан
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Соу АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
45 Четин МертЗащитник
-
27 Уньяй АрдаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Акман ХамзаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Анкарагюджю
Галатасарай
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
26.3%
10.5%
63.2%
5 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.1
0.89
Среднее время на гол
81
101
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
2.56
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.79
1.47
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
50
61
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|5
|0.19
|Джигерджи Толга
|4 (2)
|0.15
|Соу Али
|3
|0.12
|Педринью V
|3
|0.12
|Сепас Реналдо
|3
|0.12
|Баич Риад
|3
|0.12
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.08
|Македа Федерико
|2
|0.08
|Родригес Гарри
|1
|0.04
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.04
|Улудаг Алпер
|1
|0.04
|Радакович Урош
|1
|0.04
|Муякич Нихад
|1
|0.04
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|14 (6)
|0.54
|Актюркоглу Мухаммед
|9 (1)
|0.35
|Заха Уилфрид
|9
|0.35
|Мертенс Дрис
|4 (1)
|0.15
|Йылмаз Барыш
|3
|0.12
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.12
|Демирбай Керем
|2
|0.08
|Зиеш Хаким
|2
|0.08
|Санчес Давинсон
|2
|0.08
|Нельссон Виктор
|2
|0.08
|Айхан Кан
|1
|0.04
|Бакамбу Седрик
|1
|0.04
|Оливейра Сержиу
|1
|0.04
|Боэ Саша
|1
|0.04
|Тете
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Дервисоглу Халил
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|5
|0
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Кициу Стелиос
|4
|0
|Соу Али
|2
|1
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Чанкая Атакан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йылмаз Барыш
|6
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|1
|Торрейра Лукас
|5
|0
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Окан Бурук
|2
|0
|Заха Уилфрид
|2
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Айхан Кан
|2
|0
|Нельссон Виктор
|2
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Галатасарай
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
2
Анкарагюджю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Галатасарай
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
11
31
Анкарагюджю
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Галатасарай
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
15
33
Голы по времени матча
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
14%
6
26%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
4
29%
6
26%
61-75
2
14%
4
17%
76-90
Пропущено
14
5
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
21%
1
20%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
2
14%
2
40%
76-90
Забито
17
31
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
2
12%
1
3%
1-15
3
18%
7
23%
16-30
2
12%
7
23%
31-45
3
18%
3
10%
46-60
5
29%
29%
4
13%
61-75
2
12%
8
26%
76-90
Пропущено
17
10
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
2
20%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
5
50%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Забито
31
54
13 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 20
7 Не забивали 2
4
13%
7
13%
1-15
5
16%
8
15%
16-30
4
13%
11
20%
31-45
5
16%
5
9%
46-60
9
29%
29%
10
19%
61-75
4
13%
12
22%
76-90
Пропущено
31
15
18 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 12
5
16%
1
7%
1-15
8
26%
2
13%
16-30
5
16%
1
7%
31-45
4
13%
6
40%
46-60
5
16%
3
20%
61-75
4
13%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1
Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0
Галатасарай
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Спарта Прага 3:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Галатасарай - Бандырмаспор 4:2 Самсунспор - Галатасарай 0:2
Галатасарай - Газиантеп 2:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1
Результаты матчей
Анкарагюджю
Галатасарай
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
7 раз 54%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
8 раз 31%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
2
11 раз 42%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
410
121
212
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
39
76
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
242
719
197
422
818
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|55 - 14
|69
|2.
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 21
|67
|3.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 34
|43
|4.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|35 - 31
|40
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|47 - 48
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 37
|36
|7.
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|31 - 29
|35
|8.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|30 - 36
|34
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 30
|33
|10.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|29 - 34
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|39 - 35
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|30 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|30 - 32
|29
|14.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|32 - 35
|29
|15.
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 39
|29
|16.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 30
|28
|17.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 38
|28
|18.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|31 - 51
|26
|19.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|24 - 37
|25
|20.
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|21 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|32 - 9
|39
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|38 - 15
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|17 - 12
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|6.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|7.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 16
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 25
|21
|11.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
|13.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 18
|19
|14.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|16.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|13 - 13
|16
|17.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|18.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|19.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|20.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|30 - 6
|37
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 5
|30
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 18
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 23
|18
|5.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 16
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 18
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 25
|9
|17.
|Заявка
|13
|0
|8
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 23
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|14 (6)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (5)
|Сивасспор
|Манай Рей
|13
|Касымпаша
|Кара Айтач
|12 (2)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|10
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5