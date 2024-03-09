Тур: 29. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:0
Конец матча
0'
1:0
90' ГолОпоку Джером
90' Желтая карточкаОпоку Джером
90' Желтая карточкаЕшильюрт Эрдоган
90'+5
Ход матча
90'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 0
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
20
Кеман
Оливье
23
Тюрюдж
Дениз
11
Давидсон
89
Сари
Вейсел
19
Акьоль
Уфук
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кеман ОливьеПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Дилек ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ялчин Серген
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
19 матчей
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.32
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (3)
|0.45
|Фигейредо Жоау
|4
|0.14
|Опоку Джером
|4
|0.14
|Абейд Мехди
|3
|0.1
|Пелкас Димитрис
|3
|0.1
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.07
|Дюбуа Лео
|1
|0.03
|Алексич Даниел
|1
|0.03
|Гюрлер Сердар
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Кени Филипп
|1
|0.03
|Гюрелер Хамза
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|12 (2)
|0.41
|Джехезкель Сагив
|6
|0.21
|Ларссон Сэм
|4
|0.14
|Шарич Дарио
|3
|0.1
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.07
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.07
|Вурал Гюрай
|1
|0.03
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.03
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.03
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|6
|2
|Ба Уссейну
|7
|1
|Опоку Джером
|6
|1
|Тюрюдж Дениз
|7
|0
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Абейд Мехди
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0
|Илкхан Эмирхан
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сари Вейсел
|7
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Букса Адам
|6
|0
|Вурал Гюрай
|5
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Сафури Рамиз
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Антальяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
10
Истанбул Башакшехир
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Антальяспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
11
16
Истанбул Башакшехир
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Антальяспор
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
17%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
6
26%
3
18%
46-60
5
22%
3
18%
61-75
2
9%
3
18%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
31%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
19%
5
26%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
3
21%
4
25%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
1
6%
76-90
Пропущено
17
13
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
24%
2
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90
Забито
37
33
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
7
19%
6
18%
1-15
3
8%
6
18%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
9
24%
6
18%
46-60
7
19%
4
12%
61-75
6
16%
4
12%
76-90
Пропущено
33
32
22 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
9
27%
5
16%
1-15
6
18%
2
6%
16-30
7
21%
9
28%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
1
3%
5
16%
61-75
6
18%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3
Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1
Антальяспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0
Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
78
510
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
59
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
209
1217
920
623
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|64 - 17
|78
|2.
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|72 - 22
|73
|3.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|49 - 38
|49
|4.
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|39 - 32
|46
|5.
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 33
|42
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|48 - 50
|40
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 46
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|35 - 41
|38
|9.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|35 - 39
|38
|11.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|42 - 38
|36
|12.
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 42
|36
|13.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 37
|33
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|30 - 41
|32
|15.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|33 - 36
|30
|16.
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|17.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|33 - 37
|29
|18.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 41
|28
|19.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|32 - 57
|26
|20.
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|40 - 12
|45
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 16
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 12
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 17
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 13
|25
|10.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 11
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 14
|23
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 25
|22
|13.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|15.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 20
|19
|17.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 15
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|19.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|32 - 6
|40
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 20
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 23
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 25
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 27
|15
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 21
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 19
|13
|12.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 31
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 34
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|16 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 24
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|10 - 26
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 25
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|19 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|15
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (6)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (1)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 9
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
|Фатих Карагюмрюк
|Чеккерини Федерико
|1 7