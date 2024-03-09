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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:0
Конец матча
Антальяспор
0'
1:0
90' Гол
Опоку Джером
90' Желтая карточка
Опоку Джером
90' Желтая карточка
Ешильюрт Эрдоган
90'+5

Ход матча

69'
 
Сафури Рамиз
Акьоль Уфук
77'
Илкхан Эмирхан
Алексич Даниел
 
84'
Фигейредо Жоау
Давидсон
 
87'
 
Бютюки Зюмер
Ларссон Сэм
90'
Опоку Джером
(Тюрюдж Дениз)
1:0
90'
Опоку Джером
 
90'
 
Ракип Эрдаль
Шарич Дарио
90'
Соуза Жосеф
Озджан Беркай
 
90'
Текдемир Махмут
Кеман Оливье
 
90'
 
Ешильюрт Эрдоган

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
16
Шенгезер
Мухаммед
42
Шахинер
Омер
Али
65
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
10
Озджан
Беркай
20
Кеман
Оливье
23
Тюрюдж
Дениз
8
Алексич
Даниел
11
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
17
Ешильюрт
Эрдоган
18
Калузиньски
Якуб
22
Ван
де
Стрек
Сандер
8
Шарич
Дарио
19
Акьоль
Уфук
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1
Антальяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Антальяспор

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

19 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
5:1
С
0:2
С
2:0
С
0:1
С
4:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.32
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 13 (3) 0.45
Фигейредо Жоау 4 0.14
Опоку Джером 4 0.14
Абейд Мехди 3 0.1
Пелкас Димитрис 3 0.1
Тюрюдж Дениз 2 0.07
Дюбуа Лео 1 0.03
Алексич Даниел 1 0.03
Гюрлер Сердар 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Кени Филипп 1 0.03
Гюрелер Хамза 1 0.03
Соуза Жосеф 0 0
Кеман Оливье 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 12 (2) 0.41
Джехезкель Сагив 6 0.21
Ларссон Сэм 4 0.14
Шарич Дарио 3 0.1
Ешильюрт Эрдоган 2 0.07
Ван де Стрек Сандер 2 0.07
Вурал Гюрай 1 0.03
Сари Вейсел 1 0.03
Ассомбалонга Бритт 1 0.03
Озтюрк Бахадыр 1 0.03
Сафури Рамиз 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Топрак Омер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Калузиньски Якуб 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 6 2
Ба Уссейну 7 1
Опоку Джером 6 1
Тюрюдж Дениз 7 0
Пелкас Димитрис 5 0
Лима Лукас 4 0
Абейд Мехди 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Пёнтек Кшиштоф 3 0
Илкхан Эмирхан 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Карзев Эден 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сари Вейсел 7 0
Ракип Эрдаль 5 1
Букса Адам 6 0
Вурал Гюрай 5 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Ешильюрт Эрдоган 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Сафури Рамиз 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Антальяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
10
Истанбул Башакшехир
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Антальяспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

11
16
Истанбул Башакшехир
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Антальяспор
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
17%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
6
26%
3
18%
46-60
5
22%
3
18%
61-75
2
9%
3
18%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
31%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
19%
5
26%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
3
21%
4
25%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Пропущено

17
13
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
24%
2
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Забито

37
33
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
10 Не забивали 9
7
19%
6
18%
1-15
3
8%
6
18%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
9
24%
6
18%
46-60
7
19%
4
12%
61-75
6
16%
4
12%
76-90

Пропущено

33
32
22 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
9
27%
5
16%
1-15
6
18%
2
6%
16-30
7
21%
9
28%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
1
3%
5
16%
61-75
6
18%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3
Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1
Антальяспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0
Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Антальяспор

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
5
10
4
11
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
20
9
12
17
1.5
9
20
6
23
2.5
3
26
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 29 25 3 1 64 - 17 78
2.
Фенербахче
 Заявка 28 23 4 1 72 - 22 73
3.
Трабзонспор
 Заявка 29 15 4 10 49 - 38 49
4.
Бешикташ
 Заявка 28 14 4 10 39 - 32 46
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 29 12 6 11 37 - 33 42
6.
Касымпаша
 Заявка 28 11 7 10 48 - 50 40
7.
Ризеспор
 Заявка 29 11 6 12 33 - 46 39
8.
Кайсериспор
 Заявка 28 10 8 10 35 - 41 38
9.
Антальяспор
 Заявка 29 9 11 9 33 - 32 38
10.
Сивасспор
 Заявка 29 9 11 9 35 - 39 38
11.
Адана Демирспор
 Заявка 29 8 12 9 42 - 38 36
12.
Аланьяспор
 Заявка 29 8 12 9 37 - 42 36
13.
Самсунспор
 Заявка 28 9 6 13 33 - 37 33
14.
Коньяспор
 Заявка 29 7 11 11 30 - 41 32
15.
Анкарагюджю
 Заявка 28 6 12 10 33 - 36 30
16.
Хатайспор
 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 29 7 8 14 33 - 37 29
18.
Газиантеп
 Заявка 28 7 7 14 31 - 41 28
19.
Пендикспор
 Заявка 28 6 8 14 32 - 57 26
20.
Истанбулспор
 Заявка 28 3 7 18 22 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 15 15 0 0 40 - 12 45
2.
Фенербахче
 Заявка 14 10 3 1 40 - 16 33
3.
Ризеспор
 Заявка 15 9 3 3 20 - 12 30
4.
Трабзонспор
 Заявка 14 9 1 4 25 - 17 28
5.
Адана Демирспор
 Заявка 14 8 3 3 26 - 14 27
6.
Самсунспор
 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
7.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 8 2 5 23 - 16 26
9.
Антальяспор
 Заявка 15 6 7 2 16 - 13 25
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 6 5 3 23 - 11 23
11.
Кайсериспор
 Заявка 14 6 5 3 19 - 14 23
12.
Касымпаша
 Заявка 14 6 4 4 25 - 25 22
13.
Аланьяспор
 Заявка 14 5 6 3 23 - 20 21
14.
Коньяспор
 Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
15.
Сивасспор
 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
16.
Хатайспор
 Заявка 14 4 7 3 22 - 20 19
17.
Анкарагюджю
 Заявка 15 4 7 4 15 - 15 19
18.
Пендикспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
19.
Газиантеп
 Заявка 14 3 5 6 14 - 20 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 14 13 1 0 32 - 6 40
2.
Галатасарай
 Заявка 14 10 3 1 24 - 5 33
3.
Трабзонспор
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
4.
Бешикташ
 Заявка 14 6 2 6 19 - 20 20
5.
Сивасспор
 Заявка 15 5 4 6 17 - 23 19
6.
Касымпаша
 Заявка 14 5 3 6 23 - 25 18
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
8.
Кайсериспор
 Заявка 14 4 3 7 16 - 27 15
9.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
10.
Газиантеп
 Заявка 14 4 2 8 17 - 21 14
11.
Антальяспор
 Заявка 14 3 4 7 17 - 19 13
12.
Коньяспор
 Заявка 15 2 7 6 12 - 26 13
13.
Анкарагюджю
 Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
14.
Пендикспор
 Заявка 14 2 5 7 16 - 31 11
15.
Хатайспор
 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
16.
Ризеспор
 Заявка 14 2 3 9 13 - 34 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 15 0 9 6 16 - 24 9
18.
Самсунспор
 Заявка 14 1 4 9 12 - 24 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 1 3 11 10 - 26 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 1 4 9 10 - 25 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 19 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Сивасспор Манай Рей 15
Кайсериспор Тиам Маме 14 (6)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 9
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    ГОООООЛ Истанбул Башакшехир забивает
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    • Судья начинает матч
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