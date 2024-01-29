  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Истанбулспор
1:1
Конец матча
Самсунспор
0'
13' Желтая карточка
Гюльтекин Эмир
25' Желтая карточка
Озтюрк Алим
1:0
54' Гол
Гюльтекин Эмир
59' Желтая карточка
Воробьев Модест
1:1
72' Гол
Кылынч Эмре
88' Желтая карточка
Дели Симон
90'+6

Ход матча

13'
Гюльтекин Эмир
 
25'
 
Озтюрк Алим
54'
Гюльтекин Эмир
(Самбисса Давид)
1:0
59'
Воробьев Модест
 
62'
 
Явру Зеки
Тан Халук Мустафа
62'
 
Муандилмаджи Мариус
Антальялы Тайлан
72'
1:1
Кылынч Эмре
(Шатка Любомир)
82'
Темель Вефа
Самбисса Давид
 
83'
Траоре Джакариджа Жуниор
Рроца Эдуарт
 
87'
Izzet Topatar
Лосаж Флорьян
 
88'
Коли Расин
Яшар Али
 
88'
 
Ван Дронгелен Рик
Бола Марк
88'
 
Челик Осман
Тэт Флавьен
88'
Дели Симон
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
7
Самбисса
Давид
66
Яшар
Али
24
Сарикайя
Муаммер
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
10
Рроца
Эдуарт
19
Гюльтекин
Эмир
1
Коджук
Окан
72
Тан
Халук
Мустафа
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
16
Бола
Марк
48
Антальялы
Тайлан
6
Аит
Бенассер
Юссеф
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
13
Тэт
Флавьен
99
Кара
Эркан
Истанбулспор
5-4-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Самсунспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
ПЛТ
0:0
ПЛТ
2:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:3
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:1
АЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
1

Среднее время на гол

225
90

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.63
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

144
90

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 4 0.17
Сарикайя Муаммер 2 0.09
Йылмаз Ибрахим 2 0.09
Самбисса Давид 1 0.04
Мамаду Менди 1 0.04
Яшар Али 1 0.04
Этеми Вален 1 0.04
Рроца Эдуарт 1 0.04
Ндао Алассан 1 0.04
Воробьев Модест 1 0.04
Дахени Демиако 1 0.04
Лосаж Флорьян 1 0.04
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.04
Сантос Жаксон 0 0
Кейлю Кубилай 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 6 0.26
Нтчам Оливье 4 (3) 0.17
Кылынч Эмре 3 0.13
Хольсе Карло 3 0.13
Кара Эркан 3 (1) 0.13
Ван Дронгелен Рик 2 0.09
Явру Зеки 1 0.04
Айдогду Сонер 1 0.04
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.04
Шиндлер Кингсли 1 0.04
Аит Бенассер Юссеф 1 0.04
Димата Ландри 1 0.04
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Шатка Любомир 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарикайя Муаммер 7 0
Есиль Мехмет 6 0
Лосаж Флорьян 5 0
Эрдоган Окан 3 1
Коли Расин 4 0
Дахени Демиако 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Яшар Али 2 1
Дели Симон 3 0
Воробьев Модест 3 0
Рроца Эдуарт 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Арда Альп 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димата Ландри 3 1
Тирпан Микаэль 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Хольсе Карло 3 0
Озтюрк Алим 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Явру Зеки 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Челик Осман 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Самсунспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
8
Истанбулспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Самсунспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

4
14
Истанбулспор
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Самсунспор
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

11
22

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 0
15 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 12
2
10%
5
23%
1-15
2
10%
6
27%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
6
29%
2
9%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
4
19%
2
9%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
50%
6
38%
76-90

Пропущено

19
11
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
1
5%
3
27%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
8
42%
4
36%
76-90

Забито

19
27
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
11%
3
11%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
7
37%
9
33%
76-90

Пропущено

40
33
14 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 19
4
10%
6
18%
1-15
3
8%
9
27%
16-30
7
18%
5
15%
31-45
9
23%
2
6%
46-60
5
13%
5
15%
61-75
12
30%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2
Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0
Самсунспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0
Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0

Результаты матчей

Истанбулспор
Самсунспор

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
4 раза 17%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
4
1
10
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
17
6
4
19
1.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 23 19 3 1 61 - 18 60
2.
Галатасарай
 0:1 Заявка 23 18 3 2 46 - 14 57
3.
Трабзонспор
 1:2 Заявка 23 11 4 8 37 - 31 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 23 10 5 8 27 - 33 35
6.
Антальяспор
 Заявка 23 8 10 5 29 - 23 34
7.
Касымпаша
 2:1 Заявка 23 9 5 9 40 - 44 32
8.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 23 8 6 9 29 - 28 30
10.
Кайсериспор
 Заявка 23 8 6 9 28 - 33 30
11.
Сивасспор
 Заявка 23 7 8 8 28 - 35 29
12.
Анкарагюджю
 Заявка 23 6 10 7 30 - 28 28
13.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
14.
Самсунспор
 Заявка 23 7 5 11 27 - 33 26
15.
Газиантеп
 1:0 Заявка 23 7 5 11 26 - 33 26
16.
Хатайспор
 Заявка 23 5 10 8 28 - 31 25
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 23 6 6 11 27 - 26 24
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 23 4 9 10 23 - 37 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 23 3 5 15 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:1 Заявка 12 11 0 1 28 - 9 33
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 1:2 Заявка 11 6 1 4 16 - 15 19
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
12.
Касымпаша
 2:1 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
13.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
18.
Газиантеп
 1:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 0:1 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 1:2 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Касымпаша
 2:1 Заявка 12 4 3 5 18 - 21 15
7.
Газиантеп
 1:0 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
8.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
16.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Озтюрк Алим получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Эмир Гюльтекин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Истанбулспор 1:1 Самсунспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный