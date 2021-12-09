Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
История личных встреч
Верона
Аталанта
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|11
|0.69
|Барак Антонин
|5 (3)
|0.31
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.25
|Калинич Никола
|3
|0.19
|Фараони Марко
|2
|0.13
|Тамез Адриен
|2
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.13
|Илич Иван
|1
|0.06
|Бесса Даниэль
|1
|0.06
|Лазович Дарко
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.56
|Пашалич Марио
|7
|0.44
|Малиновский Руслан
|4
|0.25
|Иличич Йосип
|3
|0.19
|Муриэль Луис
|2
|0.13
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.06
|Толой Рафаэл
|1
|0.06
|Коопмейнерс Теун
|1
|0.06
|Демирал Мерих
|1
|0.06
|Де Рон Мартен
|1
|0.06
|Фройлер Ремо
|1
|0.06
|Госенс Робин
|1
|0.06
|Пикколи Роберто
|1
|0.06
|Джимсити Берат
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|4
|1
|Калинич Никола
|3
|1
|Фараони Марко
|4
|0
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Маньяни Джанджакомо
|3
|0
|Казале Николо
|3
|0
|Бесса Даниэль
|1
|1
|Лазович Дарко
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Игорь Тудор
|1
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
5
26%
4
25%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
3
19%
61-75
3
16%
3
19%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
29%
3
18%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
8
47%
3
27%
76-90
Забито
33
33
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
9
27%
7
21%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
3
9%
6
18%
31-45
5
15%
2
6%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
7
21%
8
24%
76-90
Пропущено
27
21
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
7%
4
19%
1-15
3
11%
4
19%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
6
22%
3
14%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
12
44%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1
Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0
Аталанта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1
Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|35 - 18
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 15
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 12
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 19
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|9
|0
|7
|27 - 22
|27
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|32 - 30
|25
|8.
|Рома
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|10.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|32 - 28
|23
|11.
|Эмполи
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 29
|23
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 17
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 27
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 32
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 29
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 36
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 31
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|5.
|Болонья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|12.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|16.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|18 - 8
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|13.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 17
|7
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Верона - Аталанта
Исход игры
Верона
6.1% (3)
Ничья
10.2% (5)
Аталанта
83.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
93.48% (43)
Меньше
6.52% (3)
Обе команды забьют
Да
97.83% (45)
Нет
2.17% (1)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
61.2% (30)
1:3 Аталанта
10.2% (5)
2:1 Верона
6.1% (3)
2:3 Аталанта
4.1% (2)
1:1 Ничья
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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