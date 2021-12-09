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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
 
Позже

Стадион:
Аталанта
Прогнозы 49
Верона 6.1% (3)
X 10.2% (5)
Аталанта 83.7% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Аталанта
3.98
4.00
1.98
Все Коэффициенты

История личных встреч

Верона
Аталанта

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:5
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 11 0.69
Барак Антонин 5 (3) 0.31
Капрари Джанлука 4 (1) 0.25
Калинич Никола 3 0.19
Фараони Марко 2 0.13
Тамез Адриен 2 0.13
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.13
Илич Иван 1 0.06
Бесса Даниэль 1 0.06
Лазович Дарко 0 0
Велозу Мигель 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Казале Николо 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.56
Пашалич Марио 7 0.44
Малиновский Руслан 4 0.25
Иличич Йосип 3 0.19
Муриэль Луис 2 0.13
Дзаппакоста Давиде 1 0.06
Толой Рафаэл 1 0.06
Коопмейнерс Теун 1 0.06
Демирал Мерих 1 0.06
Де Рон Мартен 1 0.06
Фройлер Ремо 1 0.06
Госенс Робин 1 0.06
Пикколи Роберто 1 0.06
Джимсити Берат 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 4 1
Калинич Никола 3 1
Фараони Марко 4 0
Чеккерини Федерико 3 0
Давидович Павел 3 0
Симеоне Джованни 3 0
Барак Антонин 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Маньяни Джанджакомо 3 0
Казале Николо 3 0
Бесса Даниэль 1 1
Лазович Дарко 2 0
Илич Иван 2 0
Игорь Тудор 1 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Тамез Адриен 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Демирал Мерих 4 0
Толой Рафаэл 2 0
Джимсити Берат 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
5
26%
4
25%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
3
19%
61-75
3
16%
3
19%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
4
29%
3
18%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
8
47%
3
27%
76-90

Забито

33
33
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
9
27%
7
21%
1-15
3
9%
5
15%
16-30
3
9%
6
18%
31-45
5
15%
2
6%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
7
21%
8
24%
76-90

Пропущено

27
21
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
7%
4
19%
1-15
3
11%
4
19%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
6
22%
3
14%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
12
44%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1
Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лацио 4:1 Милан - Верона 3:2 Верона - Специя 4:0 Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0 Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0
Аталанта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1
Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 12 2 2 35 - 18 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 4 1 39 - 15 37
3. Наполи Заявка 16 11 3 2 34 - 12 36
4. Аталанта Заявка 16 10 4 2 35 - 19 34
5. Ювентус Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Фиорентина Заявка 16 9 0 7 27 - 22 27
7. Лацио Заявка 16 7 4 5 32 - 30 25
8. Рома Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Болонья Заявка 16 7 3 6 23 - 27 24
10. Верона Заявка 16 6 5 5 32 - 28 23
11. Эмполи Заявка 16 7 2 7 26 - 29 23
12. Сассуоло Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
13. Торино Заявка 16 5 4 7 20 - 17 19
14. Удинезе Заявка 16 3 7 6 21 - 27 16
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 22 - 32 15
16. Венеция Заявка 16 4 3 9 15 - 29 15
17. Специя Заявка 16 3 3 10 17 - 36 12
18. Дженоа Заявка 16 1 7 8 17 - 31 10
19. Кальяри Заявка 16 1 7 8 17 - 30 10
20. Салернитана Заявка 16 2 2 12 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Лацио Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
5. Болонья Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
6. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
7. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
12. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
13. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
14. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
16. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
17. Венеция Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
18. Кальяри Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 8 7 1 0 18 - 8 22
2. Интер Милан Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
7. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
9. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Лацио Заявка 8 2 2 4 10 - 18 8
13. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 10 - 17 7
16. Удинезе Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2021, осталось 2 дня 8 часов 20 минут.

    Главный судья: Сакки Хуан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Верона 6.1% (3)
    X 10.2% (5)
    Аталанта 83.7% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Аталанта
    3.98
    4.00
    1.98
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Верона - Аталанта онлайн


    Прогнозы на матч Верона - Аталанта

    Исход игры
    Верона
    6.1% (3)
    Ничья
    10.2% (5)
    Аталанта
    83.7% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    93.48% (43)
    Меньше
    6.52% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    97.83% (45)
    Нет
    2.17% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    61.2% (30)
    1:3 Аталанта
    10.2% (5)
    2:1 Верона
    6.1% (3)
    2:3 Аталанта
    4.1% (2)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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