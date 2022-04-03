США: МЛС 2022
1:1
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
26' Желтая карточкаУилсон Дэнни
0:1
45' ПенальтиРуис Пабло
48' Желтая карточкаРуис Пабло
1:1
55' ГолАбубакар Лалас
74' Желтая карточкаСильва Марсело
90' Желтая карточкаШмитт Тейт
Ход матча
26'
45'
0:1
48'
55'
1:1
74'
90'
19
Прайс
Джек
11
Рубио
Диего
18
Макмат
Зак
21
Шмитт
Тейт
25
Луис
Эвертон
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
81 Tomas Gomez
-
42 Pierre Reedy
-
44 Bobby Pierre
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 22 победы
40 матчей
22.5%
22.5%
55%
9 побед 9 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
20%
25%
55%
8 побед 10 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|2
|0.4
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0.4
|Абубакар Лалас
|1
|0.2
|Льюис Джонатан
|1
|0.2
|Шиньяшики Андре
|1
|0.2
|Эстевес Лукас
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Барриос Майкл
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|2
|0.33
|Шмитт Тейт
|2
|0.33
|Руис Пабло
|1 (1)
|0.17
|Глэд Джастин
|1
|0.17
|Кордова Серхио
|1
|0.17
|Мерам Джастин
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Дэнни
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Трасти Остон
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|3
|0
|Колдуэлл Скотт
|3
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Коламбус Кру
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Орландо Сити
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Реал Солт-Лейк
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|4.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Орландо Сити
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|4.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0