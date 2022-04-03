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США: МЛС 2022

2022
Колорадо Рэпидс
1:1
Конец матча

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
26' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
0:1
45' Пенальти
Руис Пабло
48' Желтая карточка
Руис Пабло
1:1
55' Гол
Абубакар Лалас
74' Желтая карточка
Сильва Марсело
90' Желтая карточка
Шмитт Тейт
90'+3
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
19
Прайс
Джек
14
Кайе
Марк-Энтони
66
Эстевес
Лукас
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
7
Льюис
Джонатан
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
99
Jaziel
Orozco
30
Сильва
Марсело
21
Шмитт
Тейт
25
Луис
Эвертон
12
Колдуэлл
Скотт
6
Руис
Пабло
16
Чанг
Майкель
10
Кордова
Серхио
9
Мерам
Джастин
Колорадо Рэпидс
3-4-3
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 22 победы

40 матчей

22.5%
22.5%
55%
9 побед 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.5%
32.5%
40%
11 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

20%
25%
55%
8 побед 10 ничьих 22 победы

История матчей

М
3:1
М
2:1
М
3:0
М
0:5
М
1:4
М
2:0
М
2:0
М
2:3
М
0:6
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
4:1
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:1
М
0:0
М
5:1
М
0:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
2:0
М
2:0
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 2 0.4
Кайе Марк-Энтони 2 0.4
Абубакар Лалас 1 0.2
Льюис Джонатан 1 0.2
Шиньяшики Андре 1 0.2
Эстевес Лукас 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Барриос Майкл 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 2 0.33
Шмитт Тейт 2 0.33
Руис Пабло 1 (1) 0.17
Глэд Джастин 1 0.17
Кордова Серхио 1 0.17
Мерам Джастин 0 0
Чанг Майкель 0 0
Jasper Loeffelsend 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Дэнни 2 0
Розенберри Киган 2 0
Трасти Остон 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 3 0
Колдуэлл Скотт 3 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Сильва Марсело 1 0
Глэд Джастин 1 0
Броди Эндрю 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0
Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Нью-Йорк Ред Буллз 5 3 1 1 9 - 4 10
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
5. Коламбус Кру 5 2 2 1 10 - 6 8
6. Орландо Сити 6 2 2 2 7 - 7 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 0:1 5 0 1 4 2 - 11 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Реал Солт-Лейк 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
4. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Колорадо Рэпидс 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Хьюстон Динамо 1:0 5 2 2 1 4 - 3 8
7. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
12. Спортинг Канзас-Сити 6 2 0 4 4 - 9 6
13. Ванкувер Уайткэпс 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 2 3 6 - 11 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Орландо Сити 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Хьюстон Динамо 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Ванкувер Уайткэпс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 0:1 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
4. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Хьюстон Динамо 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Руис Пабло из команды Реал Солт-Лейк забивает с точки!
  • Желтая карточка
    26'
    Уилсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк онлайн

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