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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Брест
0:1
Второй тайм: 55'
Марсель
0'
17' Желтая карточка
Милик Аркадиуш
29' Желтая карточка
Мишель Тер-Закарян
0:1
38' Гол
Тавареш Нуну
51' Желтая карточка
Белайли Юсеф

Ход матча

17'
 
Милик Аркадиуш
29'
Мишель Тер-Закарян
 
38'
0:1
Тавареш Нуну
(Клосс Жонатан)
46'
 
Санчес Алексис
Юндер Дженгиз
46'
Белайли Юсеф
Перейра-Лаже Матиаш
 
51'
Белайли Юсеф
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 120
Брест 2.5% (3)
X 10% (12)
Марсель 87.5% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Марсель
4.15
3.95
2.10
Все Коэффициенты
Новости
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
4
Дари
Ашраф
3
Брассье
Лилиан
20
Лис-Мелу
Пьерр
7
Белькебла
Арис
8
Маньетти
Уго
9
Онора
Франк
22
Ле
Дуарон
Жереми
29
Перейра-Лаже
Матиаш
36
Рубен
Бланко
99
М'Бемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
6
Гендузи
Маттео
17
Юндер
Дженгиз
8
Жерсон
Сантос
9
Милик
Аркадиуш
Брест
4-3-3
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Брест
Марсель

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:4
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белькебла Арис 1 0.5
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.5
Онора Франк 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 2 1
Тавареш Нуну 2 1
Бакамбу Седрик 0 0
Клосс Жонатан 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Игорь Тудор 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Жиго Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1
Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0
Марсель
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0
Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Марсель 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Тулуза Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
10. Клермон Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Анже Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Ницца Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Осер Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Брест 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Реймс Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Марсель 1:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Тулуза Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Анже Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аяччо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Брест 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Клермон Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Марсель 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ланс Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аяччо Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Брест 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Труа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Осер Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Реймс Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 54'
    Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 54'
    Маньетти Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 54'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Хорошую попытку сделал Онора Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 54'
    Жиго Самуэль ошибается в защите.
  • 54'
    Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Милик Аркадиуш.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Брест 2.5% (3)
    X 10% (12)
    Марсель 87.5% (105)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Марсель
    4.15
    3.95
    2.10
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Брест 0:1 Марсель онлайн

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    Прогнозы на матч Брест 0:1 Марсель

    Исход игры
    Брест
    2.5% (3)
    Ничья
    10% (12)
    Марсель
    87.5% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.7% (79)
    Меньше
    31.3% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    57.5% (69)
    0:1 Марсель
    13.3% (16)
    1:1 Ничья
    9.2% (11)
    0:2 Марсель
    6.7% (8)
    1:3 Марсель
    5.8% (7)
    2:3 Марсель
    1.7% (2)
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