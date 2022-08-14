Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Команда Марсель имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Жиго Самуэль

43' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок М'Бемба Шансель

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Лис-Мелу Пьерр получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Г О О О О Л - Тавареш Нуну левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

38' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у М'Бемба Шансель

35' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

33' ШТАНГА! Пробил головой Жереми Ле Дуарон прямо в каркас ворот!

33' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе

31' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Жиго Самуэль выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.

30' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Рефери не любит споров - именно за это Мишель Тер-Закарян сейчас получил желтую

28' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Марсель

27' Юндер Дженгиз из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Удар от ворот произведет Марсель

24' Маньетти Уго не смог попасть в створ ударом издали

21' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Брест

19' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' М'Бемба Шансель выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.

17' Милик Аркадиуш получил желтую карточку от судьи

17' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Марсель

16' Удар от ворот произведет Марсель

15' Лис-Мелу Пьерр из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Маньетти Уго из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Марсель

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Жиго Самуэль

7' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' М'Бемба Шансель выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.

6' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хорошую попытку сделал Гендузи Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Балерди Леонардо

3' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Марсель

2' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Марсель начинает с центра поля