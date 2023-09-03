Тур: 4. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
16' Желтая карточкаЭспозито Франческо
0:1
24' ГолБарба Федерико
45' Желтая карточкаКоне Бенджамин
54' Желтая карточкаИовин Алессио
55' Желтая карточкаДа Кунья Лукас
67' Желтая карточкаМюль Лукас
68' Желтая карточкаКурто Марко
73' Желтая карточкаКассата Франческо
75' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
90' Желтая карточкаRachid Kouda
90'+7
Ход матча
24'
0:1
45'
54'
55'
67'
68'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
580 Количество передач 321
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
23
Мюль
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ципот ТиоНападающий
- Нападающий
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Специя
Комо
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
32
120
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Лука
|2
|0.67
|Реца Аркадиуш
|1
|0.33
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Rachid Kouda
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|1
|0.33
|Барба Федерико
|1
|0.33
|Иоанну Николас
|1
|0.33
|Иовин Алессио
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Николау Димитрис
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Кассата Франческо
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
|Rachid Kouda
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Курто Марко
|1
|0
|Да Кунья Лукас
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Специя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1
Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0
Комо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1
Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0
Результаты матчей
Специя
Комо
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Специя
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|19.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|4 (2)
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Асколи
|Мендеш Педру
|3
|Зюйдтироль
|Silvio Merkaj
|2 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Тернана
|Фалетти Сесар
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3