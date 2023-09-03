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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Специя
0:1
Конец матча
Комо
0'
16' Желтая карточка
Эспозито Франческо
0:1
24' Гол
Барба Федерико
45' Желтая карточка
Коне Бенджамин
54' Желтая карточка
Иовин Алессио
55' Желтая карточка
Да Кунья Лукас
67' Желтая карточка
Мюль Лукас
68' Желтая карточка
Курто Марко
73' Желтая карточка
Кассата Франческо
75' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
90' Желтая карточка
Rachid Kouda
90'+7
69
Дронговски
Бартломей
33
Гелашвили
Ива
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
27
Амьен-Аду
Кельвен
25
Бандинелли
Филиппо
8
Экдаль
Альбин
17
Журковски
Шимон
4
Моутинью
Жоау
9
Эспозито
Франческо
48
Антонуччи
Мирко
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
44
Иоанну
Николас
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
94
Коне
Бенджамин
33
Да
Кунья
Лукас
9
Габриеллони
Алессандро
10
Кутроне
Патрик
Специя
3-5-2
Комо
4-4-2

История личных встреч

Специя
Комо

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
5:1
СB
4:0
СB
1:1
СCA
1:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
120

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 2 0.67
Реца Аркадиуш 1 0.33
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Rachid Kouda 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 1 0.33
Барба Федерико 1 0.33
Иоанну Николас 1 0.33
Иовин Алессио 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 2 0
Мюль Лукас 2 0
Дронговски Бартломей 1 0
Николау Димитрис 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Кассата Франческо 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Rachid Kouda 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 2 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Курто Марко 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Специя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1
Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0
Комо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1
Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0

Результаты матчей

Специя
Комо

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Специя
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Катанзаро
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Венеция
 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Бари
 4 1 3 0 2 - 1 6
8.
Кремонезе
 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Читтаделла
 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
10.
Комо
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Тернана
 4 0 1 3 2 - 5 1
19.
Лекко
 1 0 0 1 3 - 4 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Венеция
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Кремонезе
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лекко
 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Венеция
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Читтаделла
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Специя
 2 0 1 1 3 - 6 1
16.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
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