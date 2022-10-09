Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Sirine Doucoure оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Sirine Doucoure нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Тактическая замена. Моффи Теремас уходит с поля и его заменяет Sirine Doucoure

85' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Лорьян

84' Жереми Ле Дуарон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

84' Удар от ворот произведет Лорьян

81' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Буасгар Кентен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Моффи Теремас . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Буасгар Кентен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Удар от ворот произведет Лорьян

74' Уронен Йере из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Тактическая замена. Yoann Cathline уходит с поля и его заменяет Коне Ибраима

71' Тактическая замена. Диарра Стефан уходит с поля и его заменяет Крислен Мацима

69' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Онора Франк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Буасгар Кентен пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

63' Дель Кастильо Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Удар от ворот произведет Лорьян

63' Шанс! Жереми Ле Дуарон из команды Брест пробил головой, но мимо

62' Yoann Cathline возвращается на поле.

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Yoann Cathline получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Yoann Cathline на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Жереми Ле Дуарон бьет ударом через себя, но Ивон Мвого блокирует удар!

56' Жереми Ле Дуарон бьет ударом через себя, но Ивон Мвого блокирует удар!

56' Слимани Ислам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Г О О О О Л - Моффи Теремас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

53' Yoann Cathline нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

49' Уронен Йере навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Лапорт Жульен