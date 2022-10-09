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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Bastien Dechepy
Брест
1:2
Конец матча
Лорьян
0'
1:0
17' Гол
Дель Кастильо Ромен
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21' Желтая карточка
Слимани Ислам
1:1
24' Гол
Моффи Теремас
1:2
53' Гол
Моффи Теремас
63' Желтая карточка
Дель Кастильо Ромен
66' Желтая карточка
Онора Франк
68' Желтая карточка
Буасгар Кентен
90'+5

Ход матча

17'
Дель Кастильо Ромен
(Уронен Йере)
1:0
21'
 
21'
Слимани Ислам
 
24'
1:1
Моффи Теремас
(Абергель Лоран)
25'
 
Буасгар Кентен
Абергель Лоран
53'
1:2
Моффи Теремас
63'
Дель Кастильо Ромен
 
66'
Онора Франк
 
67'
Маньетти Уго
Камара Махди
 
67'
Перейра-Лаже Матиаш
Онора Франк
 
68'
 
Буасгар Кентен
71'
 
Матсима Крислен
Диарра Стефан
71'
 
Коне Ибраима
Катлайн Йоанн
78'
Камблан Аксель
Слимани Ислам
 
84'
Дембеле Карамоко Кадер
Дель Кастильо Ромен
 
84'
Дюверн Жан-Кевин
Фадига Ноа
 
87'
 
Инносент Бонке
Понсо Жульен
87'
 
Дукуре Сирине
Моффи Теремас

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Брест 26.4% (32)
X 33.1% (40)
Лорьян 40.5% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
5
Шардонне
Брендан
4
Дари
Ашраф
21
Уронен
Йере
7
Белькебла
Арис
45
Камара
Махди
9
Онора
Франк
22
Ле
Дуарон
Жереми
10
Дель
Кастильо
Ромен
13
Слимани
Ислам
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
7
Диарра
Стефан
21
Понсо
Жульен
22
Катлайн
Йоанн
13
Моффи
Теремас
Брест
4-2-3-1
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Лорьян

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
ТМК
2:3
Л1
1:0
Л1
3:2
ТМК
2:2
К
2:1
Л2
1:1
Л2
3:2
Л2
3:0
Л2
4:2
ТМК
2:0
ТМК
0:1
ТМС
1:1
Л1
4:0
К
3:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
ТМС
1:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
0:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лис-Мелу Пьерр 2 0.2
Ле Дуарон Жереми 2 0.2
Дель Кастильо Ромен 2 (1) 0.2
Слимани Ислам 1 0.1
Онора Франк 1 0.1
Белькебла Арис 1 0.1
Дари Ашраф 1 0.1
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 8 (1) 0.8
Уттара Данго 4 0.4
Ле Фе Энцо 2 0.2
Коне Ибраима 2 (1) 0.2
Лорьенте Арман 1 0.1
Катлайн Йоанн 1 0.1
Ле Бри Тео 1 0.1
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Тальби Монтассар 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 2 1
Шардонне Брендан 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Слимани Ислам 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Бизот Марко 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Абергель Лоран 2 0
Калюлю Гедеон 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

12
10
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
20%
3
16%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
4
40%
1
5%
61-75
1
10%
2
11%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
14%
2
13%
1-15
5
24%
4
25%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
3
19%
61-75
4
19%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1
Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4
Лорьян
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1
Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 10 8 1 1 21 - 14 25
3. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
4. Ланс Заявка 9 6 3 0 17 - 7 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн 1:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 9 18
7. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
8. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
9. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
15. Страсбург Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Нант 0:1 Заявка 10 1 4 5 9 - 16 7
19. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. Ренн 1:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
9. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
10. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн 1:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
12. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант 0:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лорьян вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Брест: 50%, Лорьян: 50%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Уронен Йере из команды Брест поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 94'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 94'
    Буасгар Кентен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 93'
    Брест пытается что-то создать.
  • 92'
    Sirine Doucoure оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 91'
    Перейра-Лаже Матиаш не смог попасть в створ ударом издали
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Брест: 49%, Лорьян: 51%.
    • 90'
      Дюверн Жан-Кевин успешно блокирует удар.
    • 90'
      Sirine Doucoure нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Лорьян начинает контратаку
    • 89'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Sirine Doucoure из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Уронен Йере
    • 89'
      Хорошую попытку сделал Дембеле Карамоко Кадер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 88'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Брест 26.4% (32)
    X 33.1% (40)
    Лорьян 40.5% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Брест 1:2 Лорьян

    Исход игры
    Брест
    26.4% (32)
    Ничья
    33.1% (40)
    Лорьян
    40.5% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.74% (50)
    Меньше
    57.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    70.94% (83)
    Нет
    29.06% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.3% (33)
    1:2 Лорьян
    24% (29)
    2:1 Брест
    13.2% (16)
    0:1 Лорьян
    10.7% (13)
    1:0 Брест
    9.1% (11)
    0:2 Лорьян
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Брест
    2.5% (3)
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