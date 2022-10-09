Тур: 10. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Bastien Dechepy
0'
1:0
17' ГолДель Кастильо Ромен
21' Желтая карточкаСлимани Ислам
1:1
24' ГолМоффи Теремас
1:2
53' ГолМоффи Теремас
63' Желтая карточкаДель Кастильо Ромен
66' Желтая карточкаОнора Франк
68' Желтая карточкаБуасгар Кентен
90'+5
Ход матча
17'
21'
21'
24'
1:1
53'
1:2
66'
68'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
21
Уронен
Йере
45
Камара
Махди
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
10
Ле
Фе
Энцо
21
Понсо
Жульен
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брест
Лорьян
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.2
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.2
|Дель Кастильо Ромен
|2 (1)
|0.2
|Слимани Ислам
|1
|0.1
|Онора Франк
|1
|0.1
|Белькебла Арис
|1
|0.1
|Дари Ашраф
|1
|0.1
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|8 (1)
|0.8
|Уттара Данго
|4
|0.4
|Ле Фе Энцо
|2
|0.2
|Коне Ибраима
|2 (1)
|0.2
|Лорьенте Арман
|1
|0.1
|Катлайн Йоанн
|1
|0.1
|Ле Бри Тео
|1
|0.1
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Тальби Монтассар
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|1
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Слимани Ислам
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уттара Данго
|2
|1
|Абергель Лоран
|2
|0
|Калюлю Гедеон
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
12
10
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
20%
3
16%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
4
40%
1
5%
61-75
1
10%
2
11%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
14%
2
13%
1-15
5
24%
4
25%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
5
24%
3
19%
61-75
4
19%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1
Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4
Лорьян
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1
Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 14
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Ланс
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Ренн
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|7.
|Клермон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|21 - 21
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 19
|8
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 24
|8
|17.
|Осер
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|18.
|Нант
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|19.
|Аяччо
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|20.
|Брест
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|9.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|1:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Аяччо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|12.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|5
|ПСЖ
|Рамос Серхио
|1 3
Прогнозы на матч Брест 1:2 Лорьян
Исход игры
Брест
26.4% (32)
Ничья
33.1% (40)
Лорьян
40.5% (49)
Тотал 2.5
Больше
42.74% (50)
Меньше
57.26% (67)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (33)
1:2 Лорьян
24% (29)
2:1 Брест
13.2% (16)
0:1 Лорьян
10.7% (13)
1:0 Брест
9.1% (11)
0:2 Лорьян
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Брест
2.5% (3)
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