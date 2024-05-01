Тур: 36. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Поусон Крейг
Позже
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
20 матчей
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
26
Голов в среднем за матч
2.11
2.36
Среднее время на гол
42
38
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.09
0.78
Среднее время на гол
82
115
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
1.55
1.65
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
58
54
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|21 (4)
|0.62
|Фоден Фил
|16
|0.47
|Альварес Хулиан
|9 (1)
|0.26
|Родри Эрнандес
|7
|0.21
|Силва Бернарду
|6
|0.18
|Де Брёйне Кевин
|4
|0.12
|Доку Жереми
|3
|0.09
|Грилиш Джек
|3
|0.09
|Аке Натан
|2
|0.06
|Гвардиол Йошко
|2
|0.06
|Аканджи Мануэль
|2
|0.06
|Льюис Рико
|2
|0.06
|Бобб Оскар
|1
|0.03
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|11 (1)
|0.31
|Хи-Чан Хван
|11 (1)
|0.31
|Сарабия Пабло
|4 (2)
|0.11
|Лемина Марио
|4
|0.11
|Нету Педру
|2
|0.06
|Гомес Жоао
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Аит-Нури Раян
|2
|0.06
|Калайджич Саша
|2
|0.06
|Килман Макс
|2
|0.06
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|8
|1
|Силва Бернарду
|7
|0
|Грилиш Джек
|6
|0
|Эдерсон Мораес
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|10
|1
|Гомес Жоао
|10
|0
|Семеду Нелсон
|9
|0
|Кунья Матеус
|8
|0
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Килман Макс
|7
|0
|Аит-Нури Раян
|7
|0
|Хи-Чан Хван
|6
|0
|Гомеш Тоти
|6
|0
|Сарабия Пабло
|4
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Доэрти Мэтт
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Са Жозе
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Чирева Таванда
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Вулверхэмптон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
6
10
Манчестер Сити
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Вулверхэмптон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
17
Упущенные победы
38
17
Манчестер Сити
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
50% (17)
26% (9)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
21% (7)
44% (15)
Вулверхэмптон
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
11
23
Упущенные победы
44
27
Голы по времени матча
Забито
41
22
18 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
5
12%
2
9%
1-15
6
15%
3
14%
16-30
7
17%
3
14%
31-45
4
10%
2
9%
46-60
8
20%
5
23%
61-75
11
27%
7
32%
76-90
Пропущено
16
29
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
25%
4
14%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
6
38%
7
24%
76-90
Забито
40
24
15 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
3
8%
1
4%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
5
13%
5
21%
31-45
7
18%
5
21%
46-60
11
28%
5
21%
61-75
7
18%
6
25%
76-90
Пропущено
17
28
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
6%
5
18%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
5
29%
29%
4
14%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
4
24%
8
29%
76-90
Забито
81
46
33 В 1-м тайме 16
48 Во 2-м тайме 30
22 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
8
10%
3
7%
1-15
13
16%
5
11%
16-30
12
15%
8
17%
31-45
11
14%
7
15%
46-60
19
23%
10
22%
61-75
18
22%
13
28%
76-90
Пропущено
33
57
16 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 30
5
15%
9
16%
1-15
4
12%
6
11%
16-30
7
21%
10
18%
31-45
1
3%
10
18%
46-60
6
18%
7
12%
61-75
10
30%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1
Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1
Результаты матчей
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:3
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 26%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
11 раз 31%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
153
125
810
710
216
413
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
125
710
98
215
314
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
313
Больше Меньше
278
2410
1520
1618
431
727
233
331
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|85 - 28
|80
|2.
|Заявка
|34
|24
|7
|3
|82 - 32
|79
|3.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4.
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|67 - 52
|60
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|5
|13
|74 - 55
|53
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|63 - 59
|48
|10.
|Заявка
|35
|13
|9
|13
|53 - 61
|48
|11.
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|48 - 55
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|51 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|37 - 48
|36
|16.
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|52 - 60
|35
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|42 - 62
|26
|18.
|Заявка
|35
|6
|7
|22
|49 - 78
|25
|19.
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|38 - 70
|24
|20.
|Заявка
|35
|3
|7
|25
|34 - 97
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|48 - 21
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|6.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|36 - 24
|36
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|31 - 20
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|27 - 27
|27
|13.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|28 - 27
|26
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 18
|25
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 27
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|39 - 18
|38
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 34
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 31
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 34
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|25 - 30
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|24 - 46
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|16 - 46
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|19 (1)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|11
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Исход игры
Манчестер Сити
97.8% (45)
Ничья
2.2% (1)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (26)
Меньше
42.22% (19)
Обе команды забьют
Да
31.11% (14)
Нет
68.89% (31)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
39.1% (18)
3:0 Манчестер Сити
23.9% (11)
3:1 Манчестер Сити
19.6% (9)
2:1 Манчестер Сити
6.5% (3)
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