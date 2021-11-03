Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагимович Златан
|6
|0.4
|Леау Рафаэл
|4
|0.27
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.27
|Диас Браим
|3
|0.2
|Калабрия Давиде
|2
|0.13
|Тонали Сандро
|2
|0.13
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.13
|Кесси Франк
|2 (2)
|0.13
|Тео Эрнандес
|1
|0.07
|Ребич Анте
|1
|0.07
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.07
|Романьоли Алессио
|1
|0.07
|Мальдини Даниэль
|1
|0.07
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|3 (1)
|0.2
|Кулибали Мамаду
|2
|0.13
|Сими Нванкво
|1
|0.07
|Скьявоне Андреа
|1
|0.07
|Гондо Седрик
|1
|0.07
|Раньери Лука
|1
|0.07
|Джурич Милан II
|1
|0.07
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|4
|1
|Тонали Сандро
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Диас Браим
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Раньери Лука
|4
|0
|Оби Джоэл
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Кастанос Григорис
|0
|1
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
8
15
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
38%
1
7%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Забито
19
6
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
16%
1
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
33%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
5
26%
1
17%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
55%
1
7%
76-90
Забито
32
12
16 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
5
16%
1
8%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
3
25%
31-45
4
13%
2
17%
46-60
5
16%
3
25%
61-75
7
22%
3
25%
76-90
Пропущено
19
30
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
5
26%
4
13%
1-15
3
16%
2
7%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
2
11%
6
20%
46-60
1
5%
8
27%
61-75
7
37%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3
Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1
Салернитана
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0
Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|32 - 9
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 18
|35
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 15
|34
|4.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|24 - 16
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|24 - 20
|24
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 24
|24
|9.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 25
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|11.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 14
|17
|14.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 25
|15
|17.
|Специя
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 34
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 29
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 29
|9
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 6
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|4.
|Болонья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Верона
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 11
|16
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 11
|12
|11.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|14 - 12
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|10.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 15
|8
|12.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 25
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Салернитана
Исход игры
Милан
97.7% (43)
Ничья
0% (0)
Салернитана
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
19.51% (8)
Нет
80.49% (33)
Популярный счёт
2:0 Милан
43.2% (19)
3:0 Милан
22.7% (10)
2:1 Милан
9.1% (4)
1:0 Милан
6.8% (3)
3:1 Милан
6.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!