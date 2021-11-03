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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже

Стадион:
Салернитана

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагимович Златан 6 0.4
Леау Рафаэл 4 0.27
Жиру Оливье 4 (1) 0.27
Диас Браим 3 0.2
Калабрия Давиде 2 0.13
Тонали Сандро 2 0.13
Мессьяс Жуниор 2 0.13
Кесси Франк 2 (2) 0.13
Тео Эрнандес 1 0.07
Ребич Анте 1 0.07
Беннасер Исмаэль 1 0.07
Романьоли Алессио 1 0.07
Мальдини Даниэль 1 0.07
Салемакерс Алексис 0 0
Крунич Раде 0 0
Калюлю Пьер 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 3 (1) 0.2
Кулибали Мамаду 2 0.13
Сими Нванкво 1 0.07
Скьявоне Андреа 1 0.07
Гондо Седрик 1 0.07
Раньери Лука 1 0.07
Джурич Милан II 1 0.07
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Цортеа Надир 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 1
Тонали Сандро 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Кьяер Симон 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Томори Фикайо 2 0
Диас Браим 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Ибрагимович Златан 1 0
Жиру Оливье 1 0
Кесси Франк 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 4 0
Раньери Лука 4 0
Оби Джоэл 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Кастанос Григорис 0 1
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Весели Фредерик 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джурич Милан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Пропущено

8
15
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
38%
1
7%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Забито

19
6
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
3
16%
1
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
33%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
5
26%
1
17%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
55%
1
7%
76-90

Забито

32
12
16 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
5
16%
1
8%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
6
19%
3
25%
31-45
4
13%
2
17%
46-60
5
16%
3
25%
61-75
7
22%
3
25%
76-90

Пропущено

19
30
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
5
26%
4
13%
1-15
3
16%
2
7%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
2
11%
6
20%
46-60
1
5%
8
27%
61-75
7
37%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3
Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4 Порту - Милан 1:0 Милан - Верона 3:2 Аталанта - Милан 2:3 Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1 Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1
Салернитана
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0
Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4 Специя - Салернитана 2:1 Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 11 3 1 32 - 9 36
2. Милан Заявка 15 11 2 2 33 - 18 35
3. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 36 - 15 34
4. Аталанта Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
5. Рома Заявка 15 8 1 6 24 - 16 25
6. Ювентус Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Фиорентина Заявка 15 8 0 7 24 - 20 24
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 21 - 24 24
9. Лацио Заявка 14 6 3 5 25 - 25 21
10. Верона Заявка 15 5 5 5 28 - 25 20
11. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
12. Сассуоло Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
13. Торино Заявка 14 5 2 7 17 - 14 17
14. Удинезе Заявка 14 3 6 5 16 - 20 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
16. Венеция Заявка 15 4 3 8 12 - 25 15
17. Специя Заявка 15 3 2 10 15 - 34 11
18. Дженоа Заявка 15 1 7 7 17 - 29 10
19. Кальяри Заявка 15 1 6 8 16 - 29 9
20. Салернитана Заявка 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 20 - 6 17
3. Милан Заявка 7 5 1 1 14 - 7 16
4. Болонья Заявка 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Верона Заявка 8 5 1 2 18 - 11 16
6. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
7. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
8. Фиорентина Заявка 7 5 0 2 17 - 10 15
9. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
10. Аталанта Заявка 8 3 3 2 17 - 11 12
11. Ювентус Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Удинезе Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Венеция Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 8 1 1 6 5 - 16 4
20. Дженоа Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
2. Аталанта Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
3. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. Ювентус Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
7. Сассуоло Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
8. Рома Заявка 8 3 0 5 14 - 12 9
9. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
10. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
11. Болонья Заявка 7 2 2 3 7 - 15 8
12. Сампдория Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Дженоа Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Торино Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 8 1 1 6 8 - 25 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Милан 97.7% (43)
    X 0% (0)
    Салернитана 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Салернитана
    1.26
    6.75
    13.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Милан - Салернитана онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Салернитана

    Исход игры
    Милан
    97.7% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Салернитана
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    19.51% (8)
    Нет
    80.49% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    43.2% (19)
    3:0 Милан
    22.7% (10)
    2:1 Милан
    9.1% (4)
    1:0 Милан
    6.8% (3)
    3:1 Милан
    6.8% (3)
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