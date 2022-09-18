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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 7. Стадион:
Милан
0:0
Первый тайм: 39'
Наполи
0'
18' Желтая карточка
Кьяер Симон
Жиру попал в перекладину (видео)...

Ход матча

18'
Кьяер Симон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 142
Милан 48.6% (69)
X 39.4% (56)
Наполи 12% (17)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Наполи
2.44
3.36
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
56
Салемакерс
Алексис
90
Де
Кетеларе
Шарль
33
Крунич
Раде
9
Жиру
Оливье
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Ким
Мин-Чжэ
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
Милан
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Милан
Наполи

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 3 0.43
Жиру Оливье 3 (1) 0.43
Ребич Анте 2 0.29
Диас Браим 1 0.14
Беннасер Исмаэль 1 0.14
Мессьяс Жуниор 1 0.14
Тео Эрнандес 1 (1) 0.14
Калабрия Давиде 0 0
Тонали Сандро 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 4 0.57
Осимхен Виктор 2 0.29
Ким Мин-Чжэ 2 0.29
Зелиньски Пётр 1 0.14
Политано Маттео 1 0.14
Лоботка Станислав 1 0.14
Распадори Джакомо 1 0.14
Элмас Эльиф 1 0.14
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Лосано Ирвинг 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 2 1
Тео Эрнандес 3 0
Тонали Сандро 2 0
Жиру Оливье 1 0
Кьяер Симон 1 0
Ребич Анте 1 0
Крунич Раде 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 2 1
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2
Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0
Наполи
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2
Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
2. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
3. Наполи 0:0 Заявка 7 4 3 0 13 - 4 15
4. Милан 0:0 Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
5. Лацио Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
6. Рома Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
7. Интер Милан Заявка 7 4 0 3 13 - 11 12
8. Торино Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
9. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
11. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 5 - 8 9
12. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
13. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
14. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
15. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
16. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
17. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
18. Монца Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8. Наполи 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
10. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
7. Милан 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Беннасер с левого края выполнил подачу в центр штрафной, и Крунич сумел пробить по рамке соперника головой. Сфера прямо в руки вратарю прилетела.
  • 37'
    Леау, конечно, сегодня не хватает "Милану". Дисквалифицирован на эту игру футболист. Его помощь бы пришлась как нельзя кстати.
  • 36'
    Это матч, кстати говоря, последний перед играми сборных. Далее нас всех ждут игры футбольной Лиги наций, где за очки будут бороться национальные сборные.
  • 34'
    Ждет немного непростых матчей впереди миланский коллектив. В частности, и в Лиге чемпионов, и в Серии А. Пока же многие трудности "россонери" преодолевают.
  • 33'
    Жиру снова пяткой играл в воздухе на партнера, но добраться до мяча Крунич тут не сумел. Удара по воротам мы не увидели в этой ситуации.
  • 32'
    Де Кетеларе успевает в подкате против Руя сыграть. За пределы футбольного поля он мяч выбивает. Аут зарабатывает в этой ситуации "Наполи".
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники уже в этой встрече. Не так много моментов впереди имеют южане, а вот у "Милана" их хоть отбавляй.
  • Угловой
    29'
    Еще два корнера подали футболисты "Милана" у ворот соперника, но ни один стандартов не был по-настоящему опасным у ворот южан.
  • Угловой
    28'
    Тонали! Нанес он удар со штрафного сейчас. Подставил голову Ррахмани, после чего сфера снова на угловой улетела.
  • 26'
    Прострел с левого края идет на Жиру, который пытался ударом "скорпиона" пробить по рамке соперника, но сфера выше цели ушла.
  • 25'
    Не самым лучшим образом угловой разыграли футболисты "Наполи". После навеса с правого края в своей штрафной позиционно точно сыграли защитники.
  • Угловой
    24'
    Ди Лоренцо по правому флангу продрался к воротам соперника. Удалось южанам в этой ситуации заработать первый для себя угловой.
  • Фол, нарушение
    23'
    Руя сбивали, конечно же, с ног игроки "Милана". Держали и хваталин его за плечо. Рефери в этой ситуации дал свисток. Тактический фол.
  • 21'
    Тео по левой бровке промчался к воротам соперника. Выполнил он подачу на Жиру, который головой намного выше цели сферу направил.
  • 20'
    Штрафной удар сейчас исполняли южане. Де Кетеларе под мяч подставился, сумев его выбить в сторону от рамки. Руки тут не было.
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    • Желтая карточка
      19'
      Кьяер снес сейчас Хвичу с ног. В руках рефери тут же показалась карточку желтого цвета. Уже на "горчичнике" центральный защитник миланцев.
    • 18'
      Снова игра на половину поля "Милана" отправилась, но все дело в том, что сферу контролируют "россонери", не позволяя сопернику на поле ровным счетом ничего.
    • 16'
      Да, должен был уже "Милан" гол в ворота соперника забивать, но невероятным образом повезло "Наполи" и Мерету, который в рамке сыграл чудеснейшим образом.
    • Угловой
      15'
      Прекрасно на старте играет "Милан". Третий в матче угловой разыграли "россонери". Ким в центре штрафной сыграл головой, выбив мяч за пределы поля.
    • Штанга
      14'
      МОМЕНТИЩЕ! Снабдили миланцы сейчас Жиру мячом. Тот в борьбе с двумя защитниками сумел нанести удар по воротам соперника. Мерет вытянул руку на фарт и переправил сферу в перекладину, от которой снаряд улетел за пределы футбольного газона!
    • Опасный момент
      13'
      МОМЕНТ! Де Кетеларе с левого края прострелил мяч в центр штрафной. Успевает добраться жо сферы Жиру, который переправляет мяч чуть выше мишени!
    • Фол, нарушение
      12'
      Томори получает сферу на половине поля соперника, после чего срубает его на газон один из соперников. Снова фол, и новая остановка в нашем поединке.
    • 11'
      Внимательно смотрит сейчас на игру дисквалифицированный Спаллетти. Какие-то указания он диктует своему ассистенту, видимо, в наушник. Сегодня от тренерской работы будет зависеть если не все, то многое.
    • Фол, нарушение
      10'
      Замбо-Ангисса получает сейчас по ногам от соперника, после чего падает на футбольный газон. Фол был, но встречу продолжили команды.
    • 8'
      Тонали выполнил навес в штрафную соперника. Подставил под прострел с фланга ногу Жиру, который направил мяч чуть левее цели. Попытка отличиться была весьма солидной.
    • Угловой
      7'
      Беннасер руководит продвижением мяча в середине поля. Пиоли, вместе с тем, руководит клубом и всеми атаками "россонери". Милан, к слову, зарабатывает уже второй угловой в матче.
    • 6'
      Политано сейчас на левом фланге боролся за мяч с соперниками. В итоге толкнул он одного из оппонентов на газон. Судья не увидел фола, ведь мяч остался у хозяев.
    • Угловой
      4'
      "Милан" заработал первый в матче угловой. С правого края пошел навес на дальнюю штангу, и уверенно выбивает мяч за пределы поля один из защитников "адзурри".
    • 3'
      Кьяер сейчас зацепил соперника локтем по лицу. Кварацхелия упал на газон. Травму футболист не получил в этой ситуации. Хорошо, что ситуация закончилась таким образом.
    • 2'
      Футболисты "Милана" вышли сегодня на поле в красно-черном обмундировании, а игроки "Наполи" - в бело-голубом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Все готово к началу встречи! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Милан 0:0 Наполи

    Исход игры
    Милан
    48.6% (69)
    Ничья
    39.4% (56)
    Наполи
    12% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.18% (74)
    Меньше
    37.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    89.92% (107)
    Нет
    10.08% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    27.5% (39)
    1:1 Ничья
    23.2% (33)
    2:2 Ничья
    12% (17)
    1:2 Наполи
    6.3% (9)
    1:0 Милан
    6.3% (9)
    0:1 Наполи
    1.4% (2)
    2:3 Наполи
    1.4% (2)
    3:2 Милан
    1.4% (2)
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