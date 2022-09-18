Полчаса отыграли соперники уже в этой встрече. Не так много моментов впереди имеют южане, а вот у "Милана" их хоть отбавляй.

Де Кетеларе успевает в подкате против Руя сыграть. За пределы футбольного поля он мяч выбивает. Аут зарабатывает в этой ситуации "Наполи".

Жиру снова пяткой играл в воздухе на партнера, но добраться до мяча Крунич тут не сумел. Удара по воротам мы не увидели в этой ситуации.

Ждет немного непростых матчей впереди миланский коллектив. В частности, и в Лиге чемпионов, и в Серии А. Пока же многие трудности "россонери" преодолевают.

Это матч, кстати говоря, последний перед играми сборных. Далее нас всех ждут игры футбольной Лиги наций, где за очки будут бороться национальные сборные.

Леау, конечно, сегодня не хватает "Милану". Дисквалифицирован на эту игру футболист. Его помощь бы пришлась как нельзя кстати.

Беннасер с левого края выполнил подачу в центр штрафной, и Крунич сумел пробить по рамке соперника головой. Сфера прямо в руки вратарю прилетела.

Штрафной удар сейчас исполняли южане. Де Кетеларе под мяч подставился, сумев его выбить в сторону от рамки. Руки тут не было.

Тео по левой бровке промчался к воротам соперника. Выполнил он подачу на Жиру, который головой намного выше цели сферу направил.

Руя сбивали, конечно же, с ног игроки "Милана". Держали и хваталин его за плечо. Рефери в этой ситуации дал свисток. Тактический фол.

Ди Лоренцо по правому флангу продрался к воротам соперника. Удалось южанам в этой ситуации заработать первый для себя угловой.

Не самым лучшим образом угловой разыграли футболисты "Наполи". После навеса с правого края в своей штрафной позиционно точно сыграли защитники.

Прострел с левого края идет на Жиру, который пытался ударом "скорпиона" пробить по рамке соперника, но сфера выше цели ушла.

Тонали! Нанес он удар со штрафного сейчас. Подставил голову Ррахмани, после чего сфера снова на угловой улетела.

Еще два корнера подали футболисты "Милана" у ворот соперника, но ни один стандартов не был по-настоящему опасным у ворот южан.

19' Кьяер снес сейчас Хвичу с ног. В руках рефери тут же показалась карточку желтого цвета. Уже на "горчичнике" центральный защитник миланцев.

18' Снова игра на половину поля "Милана" отправилась, но все дело в том, что сферу контролируют "россонери", не позволяя сопернику на поле ровным счетом ничего.

16' Да, должен был уже "Милан" гол в ворота соперника забивать, но невероятным образом повезло "Наполи" и Мерету, который в рамке сыграл чудеснейшим образом.

15' Прекрасно на старте играет "Милан". Третий в матче угловой разыграли "россонери". Ким в центре штрафной сыграл головой, выбив мяч за пределы поля.

14' МОМЕНТИЩЕ! Снабдили миланцы сейчас Жиру мячом. Тот в борьбе с двумя защитниками сумел нанести удар по воротам соперника. Мерет вытянул руку на фарт и переправил сферу в перекладину, от которой снаряд улетел за пределы футбольного газона!

13' МОМЕНТ! Де Кетеларе с левого края прострелил мяч в центр штрафной. Успевает добраться жо сферы Жиру, который переправляет мяч чуть выше мишени!

12' Томори получает сферу на половине поля соперника, после чего срубает его на газон один из соперников. Снова фол, и новая остановка в нашем поединке.

11' Внимательно смотрит сейчас на игру дисквалифицированный Спаллетти. Какие-то указания он диктует своему ассистенту, видимо, в наушник. Сегодня от тренерской работы будет зависеть если не все, то многое.

10' Замбо-Ангисса получает сейчас по ногам от соперника, после чего падает на футбольный газон. Фол был, но встречу продолжили команды.