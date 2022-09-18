Тур: 7. Стадион: Сан-Сиро
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Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
28 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Доменикини Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Милан
Наполи
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
71.4%
7 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
31 матч
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|3
|0.43
|Жиру Оливье
|3 (1)
|0.43
|Ребич Анте
|2
|0.29
|Диас Браим
|1
|0.14
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.14
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.14
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.14
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.57
|Осимхен Виктор
|2
|0.29
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.29
|Зелиньски Пётр
|1
|0.14
|Политано Маттео
|1
|0.14
|Лоботка Станислав
|1
|0.14
|Распадори Джакомо
|1
|0.14
|Элмас Эльиф
|1
|0.14
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Лосано Ирвинг
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леау Рафаэл
|2
|1
|Тео Эрнандес
|3
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|2
|1
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2
Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0
Наполи
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2
Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|2.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|18.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|8.
|Наполи
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
Прогнозы на матч Милан 0:0 Наполи
Исход игры
Милан
48.6% (69)
Ничья
39.4% (56)
Наполи
12% (17)
Тотал 2.5
Больше
62.18% (74)
Меньше
37.82% (45)
Обе команды забьют
Да
89.92% (107)
Нет
10.08% (12)
Популярный счёт
2:1 Милан
27.5% (39)
1:1 Ничья
23.2% (33)
2:2 Ничья
12% (17)
1:2 Наполи
6.3% (9)
1:0 Милан
6.3% (9)
0:1 Наполи
1.4% (2)
2:3 Наполи
1.4% (2)
3:2 Милан
1.4% (2)
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