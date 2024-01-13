Тур: 17. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 9800 Главный судья: Бланк Эрвин
0:2
Конец матча
0'
0:1
33' ГолShunsuke Mito
37' Желтая карточкаВан дер Кюст Джевенсио
0:2
48' ГолМетиньо
50' Желтая карточкаХалилович Ален
0:2
89' Не забитый пенальтиБельхейр Мухамед
90' Желтая карточкаПетерсон Кристофер
90' Желтая карточкаРозье Лорейнц
90'+6
Ход матча
33'
0:1
46'
48'
0:2
50'
89'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
17 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 7
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 3
-
387 Количество передач 451
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Jesse Bal
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Спарта Роттердам
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
25
Голов в среднем за матч
0.56
2.27
Среднее время на гол
162
39
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.38
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
23
36
Голов в среднем за матч
1.21
1.89
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
74
47
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|5 (1)
|0.29
|Нослин Тейяни
|3
|0.18
|Халилович Ален
|2
|0.12
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.06
|Дуарте Дерой
|1
|0.06
|Розье Лорейнц
|1
|0.06
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.06
|Гут Родриго
|1
|0.06
|Робберехт Милан
|1
|0.06
|Пинту Иву
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Ферати Арианит
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|5 (3)
|0.29
|Китолано Джошуа
|4 (1)
|0.24
|Версейрен Арно
|3
|0.18
|Вриндс Барт
|2
|0.12
|Саито Коки
|2
|0.12
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.12
|Негли Камиель
|2
|0.12
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.06
|Shunsuke Mito
|1
|0.06
|Метиньо
|1
|0.06
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|6
|0
|Дейкс Митчелл
|4
|0
|Розье Лорейнц
|4
|0
|Нослин Тейяни
|2
|1
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Пинту Иву
|2
|0
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Кордоба Иньиго
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакари Саид
|3
|1
|Де Гузман Джонатан
|4
|0
|Версейрен Арно
|2
|1
|Ван дер Кюст Джевенсио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
0
2
Фортуна Ситтард
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
2
8
Фортуна Ситтард
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Спарта Роттердам
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
17%
1
8%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
3
30%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
5
10
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
3
60%
2
20%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
6
46%
76-90
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
8 Не забивали 3
2
12%
2
9%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
5
22%
31-45
2
12%
8
35%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Пропущено
30
23
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
1
3%
5
22%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
9
30%
2
9%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
8
27%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1
Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3
Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Спарта Роттердам
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
45
35
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
72
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
143
512
710
314
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|56 - 6
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|51 - 14
|38
|3.
|1:1 Заявка
|17
|10
|5
|2
|35 - 20
|35
|4.
|1:1 Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 17
|34
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|38 - 35
|25
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 22
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|24 - 30
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 28
|18
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 40
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|27 - 32
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 40
|11
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|1:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 12
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|4.
|1:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|12 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4