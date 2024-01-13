Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

89' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Бельхейр Мухамед наносит удар в каркас ворот!

86' Тактическая замена. Charles-Andreas Brym уходит с поля и его заменяет Эрдхёйзен Майк

85' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Тактическая замена. Халилович Ален уходит с поля и его заменяет Iman Griffith

83' Хорошую попытку сделал Charles-Andreas Brym. Удар в створ, но вратарь начеку

83' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

75' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

72' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

70' Ох, нехорошо это выглядит. Сиовас Димитрис получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Сиовас Димитрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Халилович Ален оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Charles-Andreas Brym оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Китолано Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

59' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Команда Спарта Роттердам довольна результатом к этому моменту.

58' Игра в одни ворота сейчас. Фортуна Ситтард доминирует и владеет мячом

58' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

57' Сиовас Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

53' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

51' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

50' Халилович Ален получил желтую карточку от судьи

48' Г О О О О Л - Метиньо забивает с правой ноги!

48' Леуритсен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Мейссен Рик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля