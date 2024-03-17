0'
33' Желтая карточкаДе Йонг Люк
56' Желтая карточкаБоаду Мирон
57' Желтая карточкаУннерсталл Ларс
69' Желтая карточкаТильман Малик
83' Желтая карточкаРегер Юри
90' Желтая карточкаСмал Гийс
1:0
90' ГолПепи Рикардо
90'+9
Ход матча
33'
56'
57'
58'
69'
72'
83'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
11 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
579 Количество передач 334
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
10.75 Точный счёт – 3:1
-
1.39 Победа ПСВ
-
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
38
Макс
Брюнс
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
21
Боаду
Мирон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пепи РикардоПолузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
История личных встреч
ПСВ
Твенте
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
42.1%
16 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 5 побед
33 матча
42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
2.25
1.82
Среднее время на гол
40
49
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.41
1.38
Среднее время на гол
63
65
Всего голов
60
53
Голов в среднем за матч
1.82
1.61
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
49
56
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|22 (5)
|0.85
|Тиль Гус
|8
|0.31
|Пепи Рикардо
|7 (1)
|0.27
|Бакайоко Жоан
|6
|0.23
|Тильман Малик
|6
|0.23
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.19
|Лосано Ирвинг
|5
|0.19
|Ланг Ноа
|4
|0.15
|Веерман Йоэй
|3
|0.12
|Вертессен Йорбе
|3
|0.12
|Дест Серджиньо
|2
|0.08
|Боскальи Оливье
|2
|0.08
|Рамальо Андре
|2
|0.08
|Схаутен Йерди
|2
|0.08
|Тезе Джордан
|1
|0.04
|Бабади Исаак
|1
|0.04
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|12 (1)
|0.46
|Ван Волфсвинкель Рикки
|11 (1)
|0.42
|Угальде Манфред
|7
|0.27
|Даан Ротс
|4
|0.15
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.12
|Влап Михел
|2
|0.08
|Бренет Джошуа
|2
|0.08
|Юнювар Наджи
|2
|0.08
|Боаду Мирон
|2
|0.08
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Регер Юри
|1
|0.04
|Проппер Робин
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Тезе Джордан
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|6
|1
|Проппер Робин
|6
|0
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Смал Гийс
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Уннерсталл Ларс
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Регер Юри
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Боаду Мирон
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
15% (2)
0% (0)
Твенте
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
5
ПСВ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
44
26
ПСВ
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
15% (4)
38% (10)
Твенте
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
46
31
Голы по времени матча
Забито
36
23
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
13 Не забивали 17
4
11%
6
26%
1-15
6
17%
2
9%
16-30
5
14%
5
22%
31-45
10
28%
2
9%
46-60
4
11%
1
4%
61-75
7
19%
7
30%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Забито
44
27
16 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
6
14%
4
15%
1-15
4
9%
3
11%
16-30
6
14%
5
19%
31-45
7
16%
3
11%
46-60
11
25%
2
7%
61-75
10
23%
10
37%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Забито
80
50
31 В 1-м тайме 25
49 Во 2-м тайме 25
23 Забивали первыми 17
0 Не забивали 5
10
13%
10
20%
1-15
10
13%
5
10%
16-30
11
14%
10
20%
31-45
17
21%
5
10%
46-60
15
19%
3
6%
61-75
17
21%
17
34%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 17
1
7%
3
13%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
4
29%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7
ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1
Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2
Результаты матчей
ПСВ
Твенте
Точный счет
2:0
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:4
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
4
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:4
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
6 раз 23%
3
6 раз 23%
4
6 раз 23%
1
4 раза 15%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
3
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
76
67
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
94
49
76
112
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
179
1610
1016
1016
224
422
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|23
|3
|0
|81 - 13
|72
|2.
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|69 - 21
|62
|3.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|49 - 25
|53
|4.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|54 - 25
|49
|5.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|60 - 52
|41
|6.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|52 - 41
|39
|7.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 35
|37
|8.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 44
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|42 - 49
|31
|11.
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|33 - 38
|31
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|33 - 58
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|26 - 46
|22
|16.
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|39 - 57
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|21 - 53
|17
|18.
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|26 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|27 - 14
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 8
|30
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|32 - 14
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|29 - 32
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 30
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 27
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|12 - 34
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|21 - 35
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 30
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|24 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5