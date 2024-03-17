Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Супер-замена от тренера! Рикардо Пепи только вышел на поле и уже забил!

Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!

95' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

94' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

94' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Оооо... вот это был удар! Ван Берген Митчелл должен был забить с этой позиции.

93' Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Удар от ворот произведет ПСВ

91' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Судье надоело, что Смал Гийс тянет время и он наказал его горчичником

91' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Твенте

90' Тезе Джордан из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

90' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Боскальи Оливье из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Стейн Сем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Регер Юри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

84' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

84' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Твенте

81' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Тактическая замена. Бакайоко Жоан уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

79' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

79' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Твенте

78' Удар от ворот произведет Твенте

77' Стейн Сем из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Лосано Ирвинг наказан за толчок Матиас Кьело

76' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Твенте

75' Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Удар от ворот произведет Твенте

74' Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

73' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет ПСВ

71' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.

69' Смал Гийс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

65' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет ПСВ

64' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

64' Смал Гийс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матиас Кьело из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет ПСВ

60' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

60' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Твенте

57' Судье надоело, что Уннерсталл Ларс тянет время и он наказал его горчичником

57' Схаутен Йерди нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

57' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Глупую желтую получил Боаду Мирон за то, что отбил ногой мяч после свистка

55' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Боаду Мирон получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Сегодняшная посещаемость составляет 34800 болельщиков

52' Боаду Мирон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

49' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Твенте

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте

47' Садилек Михал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника