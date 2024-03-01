Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Джош Флинт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

86' Г О О О О Л - Бут Зак из команды Волендам правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

86' Хорошую попытку сделал Бас Юри . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

84' Улд-Ших Биляль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Милан де Хан нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Оооо... вот это был удар! Боргес Санчес Ивандро должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Боргес Санчес Ивандро . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Чери Тьяронн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Джош Флинт наказан за толчок Огава Коки

69' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Мюрен Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Бут Зак из команды Волендам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

66' Бут Зак пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Соуса Вивальдо получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Соуса Вивальдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Бас Юри совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Сегодняшная посещаемость составляет 6932 болельщиков

58' Джош Флинт наказан за толчок Сано Кадаи

58' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Улд-Ших Биляль не смог попасть в створ ударом издали

57' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

57' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хорошую попытку сделал Сано Кадаи . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

54' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

52' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Г О О О О Л - Соуса Вивальдо забивает с правой ноги!

48' Джош Флинт из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.