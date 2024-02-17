Тур: 22. Стадион: Ostseestadion. Зрители: 27500
0'
28' Желтая карточкаАмброзиус Стефан
0:1
34' ГолЖан-Люк Домпе
43' Желтая карточкаРамос Гильерме
1:1
50' ГолПереа Хуан
55' Желтая карточкаРоссбах Дамиан
2:1
82' ГолГудьонсен Свейнн
2:2
86' ГолГлацель Роберт
86' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
87' Желтая карточкаКольке Маркус
90' Желтая карточкаЛанг Яннис
90'+8
Ход матча
28'
34'
0:1
43'
50'
1:1
55'
82'
2:1
86'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
366 Количество передач 536
-
44 Владение мячом, % 56
26
Бахманн
Яник
18
Переа
Хуан
19
Рааб
Матео
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Merlin Polzin
История личных встреч
Ганза
Гамбург
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.2
Среднее время на гол
120
450
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.18
|Прёгер Кай
|3 (1)
|0.14
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.14
|Dennis Dressel
|2
|0.09
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.09
|Россбах Дамиан
|1
|0.05
|Фролинг Нильс
|1
|0.05
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.05
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.05
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.05
|Brumado Junior
|1
|0.05
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|15
|0.68
|Бенеш Ласло
|11 (3)
|0.5
|Джатта Бейкери
|4
|0.18
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.14
|Ферай Иммануэль
|3
|0.14
|Мухайм Миро
|3
|0.14
|Рейс Людовит
|2
|0.09
|Мефферт Йонас
|1
|0.05
|Хайер Моритц
|1
|0.05
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.05
|Рамос Гильерме
|1
|0.05
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|7
|0
|Россбах Дамиан
|6
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Прёгер Кай
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Рамос Гильерме
|5
|1
|Хайер Моритц
|6
|0
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Мухайм Миро
|4
|1
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Ферай Иммануэль
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Гамбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
15
Ганза
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Гамбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
5
17
Ганза
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
18% (4)
23% (5)
Гамбург
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
11
32
Голы по времени матча
Забито
13
22
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
6
27%
61-75
4
31%
7
32%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
4
22%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
5
28%
76-90
Забито
9
25
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
11%
2
8%
1-15
2
22%
6
24%
16-30
3
33%
6
24%
31-45
1
11%
4
16%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
22%
5
20%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
17%
3
23%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
28%
2
15%
76-90
Забито
22
47
11 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 0
2
9%
4
9%
1-15
4
18%
8
17%
16-30
5
23%
8
17%
31-45
3
14%
7
15%
46-60
2
9%
8
17%
61-75
6
27%
12
26%
76-90
Пропущено
36
31
18 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
4
11%
7
23%
1-15
6
17%
5
16%
16-30
8
22%
3
10%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
3
8%
4
13%
61-75
9
25%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0
Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2
Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1
Результаты матчей
Ганза
Гамбург
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
3:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
11 раз 50%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ганза
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
38
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
814
166
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8