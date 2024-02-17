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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 27500
Ганза
2:2
Конец матча
Гамбург
0'
28' Желтая карточка
Амброзиус Стефан
0:1
34' Гол
Жан-Люк Домпе
43' Желтая карточка
Рамос Гильерме
1:1
50' Гол
Переа Хуан
55' Желтая карточка
Россбах Дамиан
2:1
82' Гол
Гудьонсен Свейнн
2:2
86' Гол
Глацель Роберт
86' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
87' Желтая карточка
Кольке Маркус
90' Желтая карточка
Ланг Яннис
90'+8

Ход матча

28'
 
Амброзиус Стефан
34'
0:1
Жан-Люк Домпе
43'
 
Рамос Гильерме
46'
Ланг Яннис
Felix Ruschke
 
49'
 
Каттербах Ноа
Мухайм Миро
50'
Переа Хуан
(Ингельссон Сванте)
1:1
55'
Россбах Дамиан
 
71'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Джатта Бейкери
72'
Кинсомби Кристиан
Фролинг Нильс
 
81'
Гудьонсен Свейнн
Переа Хуан
 
82'
Гудьонсен Свейнн
2:1
86'
2:2
Глацель Роберт
(Ферай Иммануэль)
86'
Ингельссон Сванте
 
87'
Кольке Маркус
 
88'
 
Сухонен Ансси
Ферай Иммануэль
88'
 
Шонлау Себастьян
Амброзиус Стефан
88'
 
Немет Ондраш
Мефферт Йонас
90'
Ланг Яннис
 
90'
Сингх Сарприт
Бахманн Яник
 
90'
Рейн Симон
Ингельссон Сванте
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 366 Количество передач 536
  • 44 Владение мячом, % 56
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кольке
Маркус
26
Бахманн
Яник
5
Хюсинг
Оливер
4
Россбах
Дамиан
29
Felix
Ruschke
13
Шумахер
Кевин
10
Фролинг
Нильс
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
49
Брумадо
Жуниор
18
Переа
Хуан
19
Рааб
Матео
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
35
Амброзиус
Стефан
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
Ганза
5-3-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Ганза
Гамбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
3:0
ТМК
0:0
ТМС
3:0
Б
1:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.2

Среднее время на гол

120
450

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.18
Прёгер Кай 3 (1) 0.14
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.14
Dennis Dressel 2 0.09
Ван дер Верфф Яспер 2 0.09
Россбах Дамиан 1 0.05
Фролинг Нильс 1 0.05
Штраус Джон-Патрик 1 0.05
Гудьонсен Свейнн 1 0.05
Кинсомби Кристиан 1 0.05
Brumado Junior 1 0.05
Ингельссон Сванте 0 0
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 15 0.68
Бенеш Ласло 11 (3) 0.5
Джатта Бейкери 4 0.18
Жан-Люк Домпе 3 0.14
Ферай Иммануэль 3 0.14
Мухайм Миро 3 0.14
Рейс Людовит 2 0.09
Мефферт Йонас 1 0.05
Хайер Моритц 1 0.05
Хаджикадунич Деннис 1 0.05
Рамос Гильерме 1 0.05
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 7 0
Россбах Дамиан 6 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Прёгер Кай 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Брумадо Жуниор 1 1
Хюсинг Оливер 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Dennis Dressel 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджикадунич Деннис 6 1
Мефферт Йонас 7 0
Рамос Гильерме 5 1
Хайер Моритц 6 0
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Мухайм Миро 4 1
Микельбрансис Вильям 3 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Ферай Иммануэль 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Рейс Людовит 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Ганза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Гамбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
15
Ганза
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Гамбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

5
17
Ганза
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
18% (4)
23% (5)
Гамбург
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

11
32

Голы по времени матча

Забито

13
22
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
8%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
6
27%
61-75
4
31%
7
32%
76-90

Пропущено

18
18
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
4
22%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
22%
5
28%
76-90

Забито

9
25
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
11%
2
8%
1-15
2
22%
6
24%
16-30
3
33%
6
24%
31-45
1
11%
4
16%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
22%
5
20%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
17%
3
23%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
28%
2
15%
76-90

Забито

22
47
11 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 0
2
9%
4
9%
1-15
4
18%
8
17%
16-30
5
23%
8
17%
31-45
3
14%
7
15%
46-60
2
9%
8
17%
61-75
6
27%
12
26%
76-90

Пропущено

36
31
18 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
4
11%
7
23%
1-15
6
17%
5
16%
16-30
8
22%
3
10%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
3
8%
4
13%
61-75
9
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0
Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2
Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1

Результаты матчей

Ганза
Гамбург

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
3:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
11 раз 50%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ганза
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
8
14
1.5
16
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 21 11 9 1 38 - 19 42
2.
Хольштайн Киль
 22 13 3 6 41 - 28 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Ганновер 96
 22 10 7 5 43 - 30 37
5.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
6.
Падерборн
 22 10 4 8 34 - 37 34
7.
Фортуна
 21 9 5 7 44 - 30 32
8.
Герта
 22 9 5 8 42 - 36 32
9.
Эльвeрсберг
 21 8 5 8 32 - 35 29
10.
Нюрнберг
 21 8 5 8 30 - 39 29
11.
Карлсруэ
 21 7 7 7 38 - 38 28
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 22 7 6 9 25 - 28 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Айнтрахт Бр
 21 7 2 12 21 - 33 23
16.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
17.
Кайзерслаутерн
 21 6 3 12 34 - 43 21
18.
Оснабрюк
 21 1 9 11 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
2.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
6.
Хольштайн Киль
 11 6 1 4 21 - 18 19
7.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
11.
Айнтрахт Бр
 11 5 2 4 14 - 15 17
12.
Веен Висбаден
 10 4 4 2 12 - 11 16
13.
Кайзерслаутерн
 11 5 1 5 22 - 20 16
14.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
16.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 15 - 16 14
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 11 1 5 5 10 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 10 5 4 1 15 - 10 19
3.
Фортуна
 10 5 2 3 25 - 12 17
4.
Падерборн
 11 5 2 4 16 - 19 17
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 11 4 2 5 17 - 23 14
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 11 3 4 4 17 - 20 13
10.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
12.
Карлсруэ
 10 2 3 5 17 - 22 9
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 10 1 2 7 12 - 23 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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