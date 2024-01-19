Тур: 18. Стадион: Holstein Stadion.
1:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолСкрибски Стивен
41' Желтая карточкаДонкор Антон
1:1
43' ГолКауфманн Фабио
1:2
57' ГолФилипп Райан
63' Желтая карточкаColin Kleine-Bekel
90' Желтая карточкаТауэр Никлас
90'+8
Ход матча
11'
1:0
41'
43'
1:1
57'
1:2
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
572 Количество передач 290
-
61 Владение мячом, % 39
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
15
Шульц
Марвин
13
Матино
Сюто
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
18 Роте ТомЗащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
28 Aurel Wagbe
-
26 Lucas Wolf
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.9
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.39
|Скрибски Стивен
|6 (3)
|0.33
|Арп Янн-Фите
|5
|0.28
|Беккер Тимо
|3
|0.17
|Роте Том
|2
|0.11
|Холтби Льюис
|2
|0.11
|Порат Финн
|2
|0.11
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.11
|Стернер Йонас
|2
|0.11
|Зандер Филипп
|1
|0.06
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.06
|Nicolai Remberg
|1
|0.06
|Шульц Марвин
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|5
|0.28
|Филипп Райан
|3
|0.17
|Уджа Энтони
|3
|0.17
|Johan Gomez
|2
|0.11
|Крюгер Флориан
|1
|0.06
|Иванов Роберт
|1
|0.06
|Донкор Антон
|1
|0.06
|Хельгасон Торир
|1
|0.06
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.06
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|4
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|4
|0
|Роте Том
|4
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Nicolai Remberg
|1
|0
|Colin Kleine-Bekel
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|4
|2
|Кауфманн Фабио
|5
|0
|Hasan Kurucay
|3
|1
|Краусе Робин
|4
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Бисакшич Эрмин
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Айнтрахт Бр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
2
Хольштайн Киль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Айнтрахт Бр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
13
10
Хольштайн Киль
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Айнтрахт Бр
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
19
12
Голы по времени матча
Забито
20
7
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
5
25%
3
43%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
2
10%
2
29%
76-90
Пропущено
18
17
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
6
35%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
2
12%
61-75
6
33%
2
12%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
29%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Забито
34
19
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
2
6%
2
11%
1-15
8
24%
2
11%
16-30
7
21%
3
16%
31-45
10
29%
29%
4
21%
46-60
3
9%
4
21%
61-75
4
12%
4
21%
76-90
Пропущено
25
31
10 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 16
4
16%
5
16%
1-15
3
12%
7
23%
16-30
3
12%
9
29%
29%
31-45
2
8%
1
3%
46-60
6
24%
3
10%
61-75
7
28%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
73
36
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
27
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
117
117
513
513
216
117
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|8 (7)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|8 (6)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 4