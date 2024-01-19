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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Хольштайн Киль
1:2
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
11' Гол
Скрибски Стивен
41' Желтая карточка
Донкор Антон
1:1
43' Гол
Кауфманн Фабио
1:2
57' Гол
Филипп Райан
63' Желтая карточка
Colin Kleine-Bekel
90' Желтая карточка
Тауэр Никлас
90'+8

Ход матча

11'
Скрибски Стивен
(Роте Том)
1:0
41'
 
Донкор Антон
43'
1:1
Кауфманн Фабио
(Филипп Райан)
54'
 
Гризбек Себастьян
Бисакшич Эрмин
57'
1:2
Филипп Райан
(Johan Gomez)
60'
Стернер Йонас
Marko Ivezic
 
60'
Фридьонссон Хольмберт
Шульц Марвин
 
63'
Colin Kleine-Bekel
 
73'
Коменда Марко
Colin Kleine-Bekel
 
73'
Nicolai Remberg
Скрибски Стивен
 
76'
 
Тауэр Никлас
Johan Gomez
76'
 
Крюгер Флориан
Хельгасон Торир
81'
Меес Джошуа
Холтби Льюис
 
90'
 
Уджа Энтони
Филипп Райан
90'
 
Николау Яннис
Краусе Робин
90'
 
Тауэр Никлас

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 572 Количество передач 290
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Вайнер
Тимон
6
Marko
Ivezic
4
Эррас
Патрик
34
Colin
Kleine-Bekel
17
Беккер
Тимо
18
Роте
Том
10
Холтби
Льюис
15
Шульц
Марвин
8
Порат
Финн
13
Матино
Сюто
7
Скрибски
Стивен
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
37
Кауфманн
Фабио
9
Филипп
Райан
Хольштайн Киль
3-4-1-2
Айнтрахт Бр
3-4-2-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
3:0
Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
6:2
Б2
0:0
К
2:1
Б3
1:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 7 0.39
Скрибски Стивен 6 (3) 0.33
Арп Янн-Фите 5 0.28
Беккер Тимо 3 0.17
Роте Том 2 0.11
Холтби Льюис 2 0.11
Порат Финн 2 0.11
Матино Сюто 2 (1) 0.11
Стернер Йонас 2 0.11
Зандер Филипп 1 0.06
Фридьонссон Хольмберт 1 0.06
Nicolai Remberg 1 0.06
Шульц Марвин 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 5 0.28
Филипп Райан 3 0.17
Уджа Энтони 3 0.17
Johan Gomez 2 0.11
Крюгер Флориан 1 0.06
Иванов Роберт 1 0.06
Донкор Антон 1 0.06
Хельгасон Торир 1 0.06
Бисакшич Эрмин 1 0.06
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 4 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 4 0
Роте Том 4 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Беккер Тимо 2 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Коменда Марко 1 0
Арп Янн-Фите 1 0
Стернер Йонас 1 0
Nicolai Remberg 1 0
Colin Kleine-Bekel 1 0
Marko Ivezic 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 5 0
Hasan Kurucay 3 1
Краусе Робин 4 0
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Айнтрахт Бр
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
2
Хольштайн Киль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Айнтрахт Бр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

13
10
Хольштайн Киль
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Айнтрахт Бр
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

19
12

Голы по времени матча

Забито

20
7
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
5
25%
3
43%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
2
10%
2
29%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
6
35%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
2
12%
61-75
6
33%
2
12%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
29%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

34
19
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 7
2
6%
2
11%
1-15
8
24%
2
11%
16-30
7
21%
3
16%
31-45
10
29%
29%
4
21%
46-60
3
9%
4
21%
61-75
4
12%
4
21%
76-90

Пропущено

25
31
10 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 16
4
16%
5
16%
1-15
3
12%
7
23%
16-30
3
12%
9
29%
29%
31-45
2
8%
1
3%
46-60
6
24%
3
10%
61-75
7
28%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0
Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
7
3
1.5
3
6
3
7
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
7
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
11
7
11
7
1.5
5
13
5
13
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
2.
Санкт-Паули
 17 8 9 0 31 - 15 33
3.
Гамбург
 17 9 4 4 33 - 22 31
4.
Фортуна
 17 9 3 5 37 - 21 30
5.
Гройтер Фюрт
 17 8 5 4 27 - 20 29
6.
Падерборн
 17 8 3 6 28 - 28 27
7.
Герта
 17 7 4 6 33 - 26 25
8.
Эльвeрсберг
 17 7 3 7 26 - 29 24
9.
Нюрнберг
 17 7 3 7 24 - 33 24
10.
Ганновер 96
 17 6 6 5 30 - 23 24
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Веен Висбаден
 17 6 4 7 19 - 22 22
13.
Шальке 04
 17 6 2 9 31 - 35 20
14.
Магдебург
 17 5 5 7 30 - 28 20
15.
Кайзерслаутерн
 17 5 3 9 28 - 36 18
16.
Ганза
 17 5 2 10 17 - 28 17
17.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
18.
Оснабрюк
 18 1 6 11 16 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
4.
Санкт-Паули
 9 4 5 0 18 - 7 17
5.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
6.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
7.
Герта
 8 4 2 2 19 - 7 14
8.
Падерборн
 8 4 2 2 14 - 10 14
9.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
10.
Шальке 04
 8 4 1 3 18 - 13 13
11.
Кайзерслаутерн
 9 4 1 4 17 - 17 13
12.
Веен Висбаден
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Магдебург
 8 3 2 3 18 - 15 11
14.
Нюрнберг
 8 3 2 3 10 - 14 11
15.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
16.
Эльвeрсберг
 8 3 1 4 11 - 13 10
17.
Ганза
 9 3 1 5 10 - 14 10
18.
Оснабрюк
 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 8 5 1 2 20 - 6 16
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 9 4 2 3 15 - 16 14
5.
Падерборн
 9 4 1 4 14 - 18 13
6.
Нюрнберг
 9 4 1 4 14 - 19 13
7.
Герта
 9 3 2 4 14 - 19 11
8.
Веен Висбаден
 9 3 1 5 11 - 13 10
9.
Гамбург
 9 2 4 3 15 - 16 10
10.
Гройтер Фюрт
 8 2 3 3 8 - 13 9
11.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
12.
Ганновер 96
 9 2 3 4 11 - 15 9
13.
Ганза
 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Шальке 04
 9 2 1 6 13 - 22 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 8 1 2 5 11 - 19 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 8 (7)
Гамбург Бенеш Ласло 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 4
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