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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Венеция
1:0
Конец матча
Тернана
0'
51' Желтая карточка
Тессманн Таннер
61' Желтая карточка
Сверко Марин
1:0
84' Гол
Бузио Джанлука
90' Желтая карточка
Фавилли Андреа
90' Красная карточка
Фавилли Андреа
90'+6

Ход матча

51'
Тессманн Таннер
 
61'
 
Луперини Грегорио
Фатиканти Джакомо
61'
 
Фавилли Андреа
Раймондо Антонио
61'
Сверко Марин
 
72'
 
Фавазули Костантино
Карбони Франко
72'
Пьерини Николас
Бьярксон Бьярки Стейнн
 
72'
Альтаре Джорджо
Дзампано Франческо
 
73'
Оливьери Марко
Похьянпало Йоэль
 
79'
 
Ди Стефано Филиппо
Перейро Гастон
79'
 
Сгарби Филиппо
Lorenzo Lucchesi
84'
Бузио Джанлука
1:0
87'
Лелла Нунцио
Йонсен Деннис
 
90'
 
Фавилли Андреа
90'
 
Фавилли Андреа

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 374 Количество передач 236
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
7
Дзампано
Франческо
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
17
Йонсен
Деннис
20
Похьянпало
Йоэль
9
Гюткьяр
Кристиан
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
8
Де
Бур
Кес
16
Фатиканти
Джакомо
66
Пююхтя
Никлас
79
Карбони
Франко
10
Перейро
Гастон
9
Раймондо
Антонио
Венеция
4-4-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Тернана

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:1
СB
1:4
СB
2:1
К
3:1
СB
2:0
СB
2:3
СCA
3:2
СCA
2:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

2.25
2.5

Среднее время на гол

40
36

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 8 (3) 0.36
Гюткьяр Кристиан 7 (1) 0.32
Пьерини Николас 5 0.23
Бузио Джанлука 5 0.23
Тессманн Таннер 4 0.18
Йонсен Деннис 3 0.14
Альтаре Джорджо 3 0.14
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.09
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.05
Дембеле Али 1 0.05
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0
Оливьери Марко 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 7 0.32
Касасола Тиаго 4 0.18
Диаките Салим 3 0.14
Ди Стефано Филиппо 3 0.14
Lorenzo Lucchesi 2 0.09
Соренсен Фредерик 2 0.09
Фалетти Сесар 1 (1) 0.05
Перейро Гастон 1 0.05
Луперини Грегорио 1 0.05
Дионизи Федерико 1 0.05
Челли Алессандро III 1 0.05
Карбони Франко 1 0.05
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Де Бур Кес 0 0
Фавазули Костантино 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 5 0
Сверко Марин 4 0
Йонсен Деннис 4 0
Тессманн Таннер 4 0
Кандела Антонио 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Фалетти Сесар 6 0
Диаките Салим 6 0
Луперини Грегорио 5 0
Де Бур Кес 3 1
Раймондо Антонио 4 0
Капуано Марко 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Lorenzo Lucchesi 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Перейро Гастон 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Карбони Франко 1 0

Результаты матчей

Венеция
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Тернана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
10
Венеция
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Тернана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
11
Венеция
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
57% (12)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Тернана
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

25
16
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
4%
2
13%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
7
28%
3
19%
46-60
3
12%
4
25%
61-75
3
12%
5
31%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
18%
3
15%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
5
25%
76-90

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
8
62%
2
17%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
4
40%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

38
28
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
1
3%
4
14%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
8
21%
5
18%
46-60
4
11%
7
25%
61-75
11
29%
7
25%
76-90

Пропущено

27
30
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
4
15%
4
13%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
3
11%
7
23%
31-45
7
26%
5
17%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
5
19%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2
Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1
Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1

Результаты матчей

Венеция
Тернана

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
1
4 раза 19%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Венеция
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
3
8
4
7
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
16
5
13
8
1.5
7
14
6
15
2.5
4
17
1
20
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 22 13 6 3 41 - 21 45
2.
Кремонезе
 1:0 22 12 5 5 31 - 16 41
3.
Венеция
 22 12 5 5 39 - 27 41
4.
Комо
 0:2 22 11 6 5 31 - 25 39
5.
Читтаделла
 21 10 6 5 28 - 23 36
6.
Палермо
 22 10 6 6 37 - 28 36
7.
Катанзаро
 22 10 4 8 34 - 31 34
8.
Модена
 22 8 7 7 25 - 28 31
9.
Брешия
 0:1 22 7 8 7 23 - 23 29
10.
Бари
 21 5 12 4 23 - 23 27
11.
Козенца
 1:0 22 7 6 9 24 - 24 27
12.
Пиза
 21 6 8 7 23 - 24 26
13.
Сампдория
 21 7 4 10 27 - 33 25
14.
Реджана
 21 5 10 6 25 - 28 25
15.
Зюйдтироль
 0:1 22 6 6 10 28 - 30 24
16.
Асколи
 2:0 22 5 7 10 22 - 27 22
17.
Тернана
 22 5 6 11 27 - 32 21
18.
Лекко
 21 5 5 11 24 - 37 20
19.
ФералпиСало
 21 4 5 12 20 - 36 17
20.
Специя
 21 3 8 10 16 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 12 8 2 2 26 - 17 26
2.
Читтаделла
 11 7 2 2 19 - 12 23
3.
Парма
 11 6 5 0 19 - 9 23
4.
Комо
 0:2 11 6 3 2 18 - 13 21
5.
Кремонезе
 1:0 12 6 3 3 15 - 7 21
6.
Катанзаро
 11 6 2 3 22 - 16 20
7.
Палермо
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Модена
 11 5 2 4 13 - 12 17
9.
Бари
 10 3 6 1 11 - 10 15
10.
Козенца
 1:0 11 4 3 4 19 - 14 15
11.
Сампдория
 11 4 1 6 13 - 16 13
12.
Тернана
 11 3 4 4 12 - 10 13
13.
Брешия
 0:1 11 3 4 4 10 - 12 13
14.
Реджана
 11 2 7 2 12 - 13 13
15.
Асколи
 2:0 10 3 3 4 11 - 10 12
16.
Зюйдтироль
 0:1 11 3 3 5 14 - 14 12
17.
Пиза
 10 2 5 3 11 - 12 11
18.
Лекко
 10 3 1 6 13 - 19 10
19.
ФералпиСало
 10 2 3 5 11 - 15 9
20.
Специя
 10 1 5 4 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 7 1 3 22 - 12 22
2.
Кремонезе
 1:0 10 6 2 2 16 - 9 20
3.
Комо
 0:2 11 5 3 3 13 - 12 18
4.
Палермо
 11 4 5 2 17 - 13 17
5.
Брешия
 0:1 11 4 4 3 13 - 11 16
6.
Венеция
 10 4 3 3 13 - 10 15
7.
Пиза
 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Катанзаро
 11 4 2 5 12 - 15 14
9.
Модена
 11 3 5 3 12 - 16 14
10.
Читтаделла
 10 3 4 3 9 - 11 13
11.
Реджана
 10 3 3 4 13 - 15 12
12.
Сампдория
 10 3 3 4 14 - 17 12
13.
Зюйдтироль
 0:1 11 3 3 5 14 - 16 12
14.
Козенца
 1:0 11 3 3 5 5 - 10 12
15.
Бари
 11 2 6 3 12 - 13 12
16.
Лекко
 11 2 4 5 11 - 18 10
17.
Асколи
 2:0 12 2 4 6 11 - 17 10
18.
Специя
 11 2 3 6 11 - 24 9
19.
Тернана
 11 2 2 7 15 - 22 8
20.
ФералпиСало
 11 2 2 7 9 - 21 8
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 12 (4)
Кремонезе Кода Массимо 10 (2)
Асколи Мендеш Педру 10 (2)
Парма Ман Деннис 9 (5)
Комо Кутроне Патрик 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 9
Бари Ди Чезаре Валерио 1 10
Читтаделла Бранка Симоне 10
Бьянко Алессандро 10
Пиза Марин Мариус 1 8
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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