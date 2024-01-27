Тур: 22. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
51' Желтая карточкаТессманн Таннер
61' Желтая карточкаСверко Марин
1:0
84' ГолБузио Джанлука
90' Желтая карточкаФавилли Андреа
90' Красная карточкаФавилли Андреа
90'+6
Ход матча
51'
61'
84'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 0
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
374 Количество передач 236
-
61 Владение мячом, % 39
33
Сверко
Марин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Зуберек Ян
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Венеция
Тернана
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
2.25
2.5
Среднее время на гол
40
36
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|8 (3)
|0.36
|Гюткьяр Кристиан
|7 (1)
|0.32
|Пьерини Николас
|5
|0.23
|Бузио Джанлука
|5
|0.23
|Тессманн Таннер
|4
|0.18
|Йонсен Деннис
|3
|0.14
|Альтаре Джорджо
|3
|0.14
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.09
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.05
|Дембеле Али
|1
|0.05
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Оливьери Марко
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|7
|0.32
|Касасола Тиаго
|4
|0.18
|Диаките Салим
|3
|0.14
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0.14
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.09
|Соренсен Фредерик
|2
|0.09
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.05
|Перейро Гастон
|1
|0.05
|Луперини Грегорио
|1
|0.05
|Дионизи Федерико
|1
|0.05
|Челли Алессандро III
|1
|0.05
|Карбони Франко
|1
|0.05
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Де Бур Кес
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|0
|Сверко Марин
|4
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Тессманн Таннер
|4
|0
|Кандела Антонио
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Луперини Грегорио
|5
|0
|Де Бур Кес
|3
|1
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Lorenzo Lucchesi
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Карбони Франко
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Тернана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
6
10
Венеция
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Тернана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
11
Венеция
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
57% (12)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Тернана
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
17
21
Голы по времени матча
Забито
25
16
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
4%
2
13%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
7
28%
3
19%
46-60
3
12%
4
25%
61-75
3
12%
5
31%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
18%
3
15%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
5
25%
76-90
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
8
62%
2
17%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
4
40%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
38
28
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
1
3%
4
14%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
8
21%
5
18%
46-60
4
11%
7
25%
61-75
11
29%
7
25%
76-90
Пропущено
27
30
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
4
15%
4
13%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
3
11%
7
23%
31-45
7
26%
5
17%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
5
19%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2
Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1
Лекко - Тернана 2:3 Тернана - ФералпиСало 2:1 Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1
Результаты матчей
Венеция
Тернана
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
1
4 раза 19%
5
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Венеция
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
38
47
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
55
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
165
138
714
615
417
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|6
|3
|41 - 21
|45
|2.
|1:0
|22
|12
|5
|5
|31 - 16
|41
|3.
|22
|12
|5
|5
|39 - 27
|41
|4.
|0:2
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|5.
|21
|10
|6
|5
|28 - 23
|36
|6.
|22
|10
|6
|6
|37 - 28
|36
|7.
|22
|10
|4
|8
|34 - 31
|34
|8.
|22
|8
|7
|7
|25 - 28
|31
|9.
|0:1
|22
|7
|8
|7
|23 - 23
|29
|10.
|21
|5
|12
|4
|23 - 23
|27
|11.
|1:0
|22
|7
|6
|9
|24 - 24
|27
|12.
|21
|6
|8
|7
|23 - 24
|26
|13.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|14.
|21
|5
|10
|6
|25 - 28
|25
|15.
|0:1
|22
|6
|6
|10
|28 - 30
|24
|16.
|2:0
|22
|5
|7
|10
|22 - 27
|22
|17.
|22
|5
|6
|11
|27 - 32
|21
|18.
|21
|5
|5
|11
|24 - 37
|20
|19.
|21
|4
|5
|12
|20 - 36
|17
|20.
|21
|3
|8
|10
|16 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|26 - 17
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|5
|0
|19 - 9
|23
|4.
|0:2
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|5.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|8.
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|9.
|10
|3
|6
|1
|11 - 10
|15
|10.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|19 - 14
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|12.
|11
|3
|4
|4
|12 - 10
|13
|13.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|14.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|15.
|2:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|16.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|17.
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|18.
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|19.
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|20.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|2.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|3.
|0:2
|11
|5
|3
|3
|13 - 12
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|5.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|9.
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|13.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|14.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|5 - 10
|12
|15.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|16.
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|17.
|2:0
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|18.
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|19.
|11
|2
|2
|7
|15 - 22
|8
|20.
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|12 (4)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|10 (2)
|Асколи
|Мендеш Педру
|10 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|9 (5)
|Комо
|Кутроне Патрик
|9 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 9
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 10
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|10
|Бьянко Алессандро
|10
|Пиза
|Марин Мариус
|1 8