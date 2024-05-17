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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Челси
 
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Прогнозы 51
Челси 98% (50)
X 0% (0)
Борнмут 2% (1)
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Челси
Борнмут

История личных встреч

Челси
Борнмут

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ТМК
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.25
1.88

Среднее время на гол

72
48

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
68

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 22 (9) 0.59
Джексон Николас 14 0.38
Стерлинг Рахим 7 0.19
Галлахер Конор 5 0.14
Мудрик Михаил 5 0.14
Мадуэке Нони 5 (1) 0.14
Фернандес Энцо 3 (1) 0.08
Силва Тьяго 3 0.08
Нкунку Кристофер 3 0.08
Дисаси Аксель 2 0.05
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Чалоба Трево 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гилкрист Алфи 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 20 (2) 0.54
Семеньо Антуан 8 0.22
Клюйверт Джастин 7 0.19
Сенеси Маркос 4 0.11
Тавернер Маркус 3 0.08
Унал Энес 2 0.05
Биллинг Филип 2 0.05
Синистерра Луис 2 0.05
Уттара Данго 1 0.03
Брукс Дэвид 1 0.03
Скотт Алекс 1 0.03
Мур Киффер 1 0.03
Забарный Илья 1 0.03
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Келли Ллойд 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 12 0
Джексон Николас 10 0
Галлахер Конор 8 1
Кукурелья Марк 9 0
Гюсто Мало 6 1
Стерлинг Рахим 7 0
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 5 0
Джеймс Рис II 1 2
Силва Тьяго 4 0
Маурисио Почеттино 3 0
Санчес Роберт 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Матсен Ян 1 0
Гилкрист Алфи 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 12 0
Кук Льюис 5 1
Смит Адам 6 0
Кристи Райан 6 0
Семеньо Антуан 6 0
Нето Мурара 5 0
Клюйверт Джастин 5 0
Забарный Илья 5 0
Биллинг Филип 3 1
Керкез Милош 3 1
Ираола Андони 3 0
Скотт Алекс 3 0
Соланке Доминик 3 0
Тавернер Маркус 3 0
Уттара Данго 3 0
Келли Ллойд 2 0
Мефам Крис 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Унал Энес 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Челси
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Борнмут
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

12
13
Челси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Борнмут
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
15

Упущенные победы

28
24
Челси
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
51% (19)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
22% (8)
30% (11)
Борнмут
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
27% (10)
46% (17)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

40
37

Голы по времени матча

Забито

43
27
23 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
6
14%
5
19%
1-15
10
23%
3
11%
16-30
7
16%
4
15%
31-45
4
9%
6
22%
46-60
7
16%
4
15%
61-75
9
21%
5
19%
76-90

Пропущено

24
36
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
0
0%
4
11%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
6
25%
7
19%
31-45
4
17%
6
17%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
8
33%
10
28%
76-90

Забито

33
26
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 23
4
12%
3
12%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
8
24%
6
23%
61-75
9
27%
8
31%
76-90

Пропущено

37
29
13 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
5
14%
2
7%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
7
19%
4
14%
46-60
7
19%
4
14%
61-75
10
27%
9
31%
76-90

Забито

76
53
37 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 33
21 Забивали первыми 20
6 Не забивали 7
10
13%
8
15%
1-15
14
18%
6
11%
16-30
13
17%
6
11%
31-45
6
8%
10
19%
46-60
15
20%
10
19%
61-75
18
24%
13
25%
76-90

Пропущено

61
65
22 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 40
15 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 28
5
8%
6
9%
1-15
7
11%
7
11%
16-30
10
16%
12
18%
31-45
11
18%
10
15%
46-60
10
16%
11
17%
61-75
18
30%
30%
19
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0
Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4
Борнмут
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4

Результаты матчей

Челси
Борнмут

Точный счет

0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:1
5 раз 28%
2:2
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Точный счет

2:2
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 30%
1
8 раз 22%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
5
13
5
1.5
9
10
7
11
2.5
3
16
4
14
3.5
1
18
2
16
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
2
10
9
1.5
7
11
5
14
2.5
3
15
2
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
6
0.5
Больше Меньше
30
7
23
14
1.5
16
21
12
25
2.5
6
31
6
31
3.5
1
36
2
35
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 37 27 7 3 93 - 33 88
2.
Арсенал
 Заявка 37 27 5 5 89 - 28 86
3.
Ливерпуль
 Заявка 37 23 10 4 84 - 41 79
4.
Астон Вилла
 Заявка 37 20 8 9 76 - 56 68
5.
Тоттенхэм
 Заявка 37 19 6 12 71 - 61 63
6.
Челси
 Заявка 37 17 9 11 75 - 62 60
7.
Ньюкасл
 Заявка 37 17 6 14 81 - 60 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 37 17 6 14 55 - 58 57
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
11.
Брайтон
 Заявка 37 12 12 13 55 - 60 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 8 9 20 47 - 66 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 Заявка 18 8 6 4 30 - 25 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Челси
 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
7.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
8.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 18 5 2 11 32 - 38 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 5 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 51
    Челси 98% (50)
    X 0% (0)
    Борнмут 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Борнмут
    1.49
    Реклама, betcity.ru
    5.80
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    5.90
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Челси - Борнмут

    Исход игры
    Челси
    98% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Борнмут
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    46.94% (23)
    Нет
    53.06% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    39.2% (20)
    2:1 Челси
    29.4% (15)
    3:1 Челси
    13.7% (7)
    1:0 Челси
    7.8% (4)
    3:0 Челси
    3.9% (2)
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