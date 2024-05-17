Тур: 38. Стадион: Стэмфорд Бридж.
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
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Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Челси
Борнмут
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.25
1.88
Среднее время на гол
72
48
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
68
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|22 (9)
|0.59
|Джексон Николас
|14
|0.38
|Стерлинг Рахим
|7
|0.19
|Галлахер Конор
|5
|0.14
|Мудрик Михаил
|5
|0.14
|Мадуэке Нони
|5 (1)
|0.14
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.08
|Силва Тьяго
|3
|0.08
|Нкунку Кристофер
|3
|0.08
|Дисаси Аксель
|2
|0.05
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.03
|Колвилл Леви
|1
|0.03
|Чалоба Трево
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Гилкрист Алфи
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|20 (2)
|0.54
|Семеньо Антуан
|8
|0.22
|Клюйверт Джастин
|7
|0.19
|Сенеси Маркос
|4
|0.11
|Тавернер Маркус
|3
|0.08
|Унал Энес
|2
|0.05
|Биллинг Филип
|2
|0.05
|Синистерра Луис
|2
|0.05
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Брукс Дэвид
|1
|0.03
|Скотт Алекс
|1
|0.03
|Мур Киффер
|1
|0.03
|Забарный Илья
|1
|0.03
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Мефам Крис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|12
|0
|Джексон Николас
|10
|0
|Галлахер Конор
|8
|1
|Кукурелья Марк
|9
|0
|Гюсто Мало
|6
|1
|Стерлинг Рахим
|7
|0
|Палмер Коул
|7
|0
|Фернандес Энцо
|7
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Мудрик Михаил
|5
|0
|Джеймс Рис II
|1
|2
|Силва Тьяго
|4
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Гилкрист Алфи
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|12
|0
|Кук Льюис
|5
|1
|Смит Адам
|6
|0
|Кристи Райан
|6
|0
|Семеньо Антуан
|6
|0
|Нето Мурара
|5
|0
|Клюйверт Джастин
|5
|0
|Забарный Илья
|5
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Керкез Милош
|3
|1
|Ираола Андони
|3
|0
|Скотт Алекс
|3
|0
|Соланке Доминик
|3
|0
|Тавернер Маркус
|3
|0
|Уттара Данго
|3
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Челси
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Борнмут
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
12
13
Челси
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Борнмут
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
28
24
Челси
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
51% (19)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
22% (8)
30% (11)
Борнмут
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
27% (10)
46% (17)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
40
37
Голы по времени матча
Забито
43
27
23 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
6
14%
5
19%
1-15
10
23%
3
11%
16-30
7
16%
4
15%
31-45
4
9%
6
22%
46-60
7
16%
4
15%
61-75
9
21%
5
19%
76-90
Пропущено
24
36
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
0
0%
4
11%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
6
25%
7
19%
31-45
4
17%
6
17%
46-60
3
13%
7
19%
61-75
8
33%
10
28%
76-90
Забито
33
26
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 23
4
12%
3
12%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
2
6%
4
15%
46-60
8
24%
6
23%
61-75
9
27%
8
31%
76-90
Пропущено
37
29
13 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
5
14%
2
7%
1-15
4
11%
5
17%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
7
19%
4
14%
46-60
7
19%
4
14%
61-75
10
27%
9
31%
76-90
Забито
76
53
37 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 33
21 Забивали первыми 20
6 Не забивали 7
10
13%
8
15%
1-15
14
18%
6
11%
16-30
13
17%
6
11%
31-45
6
8%
10
19%
46-60
15
20%
10
19%
61-75
18
24%
13
25%
76-90
Пропущено
61
65
22 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 40
15 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 28
5
8%
6
9%
1-15
7
11%
7
11%
16-30
10
16%
12
18%
31-45
11
18%
10
15%
46-60
10
16%
11
17%
61-75
18
30%
30%
19
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0
Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4
Борнмут
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4
Результаты матчей
Челси
Борнмут
Точный счет
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:2
3 раза 16%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:1
5 раз 28%
2:2
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
9 раз 50%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
Точный счет
2:2
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:4
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 30%
1
8 раз 22%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Челси
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
145
135
910
711
316
414
118
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
162
109
711
514
315
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
307
2314
1621
1225
631
631
136
235
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|93 - 33
|88
|2.
|Заявка
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|3.
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|84 - 41
|79
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|76 - 56
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|71 - 61
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|75 - 62
|60
|7.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|81 - 60
|57
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|55 - 58
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|11.
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|55 - 60
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 28
|40
|6.
|Заявка
|19
|13
|0
|6
|38 - 27
|39
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 28
|33
|9.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 25
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|45 - 18
|44
|2.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|3.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 24
|34
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|33 - 37
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|8.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 38
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|27 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|22 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
Прогнозы на матч Челси - Борнмут
Исход игры
Челси
98% (50)
Ничья
0% (0)
Борнмут
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (25)
Меньше
48.98% (24)
Обе команды забьют
Да
46.94% (23)
Нет
53.06% (26)
Популярный счёт
2:0 Челси
39.2% (20)
2:1 Челси
29.4% (15)
3:1 Челси
13.7% (7)
1:0 Челси
7.8% (4)
3:0 Челси
3.9% (2)
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