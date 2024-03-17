Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' 'Г О О О О О Л - Чам Мухаммед из команды Клермон забивает с пенальти! Он пробил левой. Артур Десмас был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

48' Льорис Готье получил желтую карточку от судьи

46' Г О О О О Л - Айю Андре забивает с левой ноги!

46' Удар от ворот произведет Гавр

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Матч возобновлен

46' Чам Мухаммед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Хорошую попытку сделал Айю Андре . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Клермон

42' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Клермон

39' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

38' Хорошую попытку сделал Байо Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Рефери не любит споров - именно за это Рашани Эльбасан сейчас получил желтую

36' Матч возобновлен

35' Пельмар Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Таргаллин Уссама получил желтую карточку от судьи

31' Рефери не любит споров - именно за это Кейта Хабиб сейчас получил желтую

30' УДАЛЕНИЕ! - Рашани Эльбасан удален за устное оскорбление в адрес судьи

29' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

29' Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

26' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Виржинюс Алан нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.

24' Удар от ворот произведет Гавр

23' Удар от ворот произведет Клермон

21' Виржинюс Алан пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

21' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

20' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Гавр

13' Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Чам Мухаммед забивает с левой ноги!

11' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

6' ШТАНГА! Так было близко к голу - Байо Мохамед нанес удар в каркас ворот!

5' Матч возобновлен

5' Кейта Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Гавр начинает с центра поля