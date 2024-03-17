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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Клермон
2:1
Конец матча
Гавр
0'
1:0
12' Гол
Чам Мухаммед
30' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
30' Красная карточка
Рашани Эльбасан
31' Желтая карточка
Кейта Хабиб
34' Желтая карточка
Таргаллин Уссама
1:1
45' Гол
Айю Андре
45' Желтая карточка
Льорис Готье
2:1
45' Пенальти
Чам Мухаммед
47' Желтая карточка
Гастьен Йоан
58' Желтая карточка
Санганте Аруна
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Виржинюс Алан
66' Вторая желтая карточка
Таргаллин Уссама
90' Желтая карточка
Кечта Яссин
90'+8

Ход матча

12'
Чам Мухаммед
(Вивальдо Боргес до Сантос Нето)
1:0
30'
Рашани Эльбасан
 
30'
Рашани Эльбасан
 
31'
Кейта Хабиб
 
34'
 
Таргаллин Уссама
45'
1:1
Айю Андре
(Кузяев Далер)
45'
 
Льорис Готье
45'
Чам Мухаммед
2:1
47'
Гастьен Йоан
 
58'
 
Санганте Аруна
59'
Виржинюс Алан
 
60'
 
Кечта Яссин
Туре Абдулайе
60'
 
Джуджу Антуан
Сабби Эммануэль
66'
 
Таргаллин Уссама
75'
Жаке Джереми
Зеффан Мехди
 
75'
Гоналон Максим
Кейта Хабиб
 
78'
Киэ Грежон
Виржинюс Алан
 
84'
 
Грандсир Самуэль
Кузяев Далер
85'
 
Нгура Стив
Айю Андре
85'
 
Него Лоик
Санганте Аруна
90'
Бутубба Биляль
Чам Мухаммед
 
90'
 
Кечта Яссин

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 321 Количество передач 469
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Клермон 23.1% (28)
X 57% (69)
Гавр 19.8% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
2
Зеффан
Мехди
4
Матсима
Крислен
17
Пельмар
Анди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
6
Кейта
Хабиб
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
10
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
26
Виржинюс
Алан
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
5
Таргаллин
Уссама
94
Туре
Абдулайе
11
Сабби
Эммануэль
14
Кузяев
Далер
28
Айю
Андре
9
Байо
Мохамед
Клермон
4-2-3-1
Гавр
4-2-3-1

История личных встреч

Клермон
Гавр

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы

28 матчей

53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.1%
57.1%
10.8%
9 побед 16 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:1
ТМК
1:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:1
КЛ
1:1
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
3:0
Л2
0:1
Л2
1:3
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
3:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
1:3
Л2
2:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.92

Среднее время на гол

71
97

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.92
0.73

Среднее время на гол

97
122

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.11
0.82

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

81
109

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 5 (2) 0.19
Николсон Шамар 3 0.12
Аллевина Джим 2 0.08
Конате Шейк 2 0.08
Маньен Йоанн 2 0.08
Киэ Грежон 2 (1) 0.08
Ожье Флоран 1 0.04
Бутубба Биляль 1 0.04
Гоналон Максим 1 0.04
Ветеска Матеуш 1 0.04
Матсима Крислен 1 0.04
Кофрие Максимилиано 0 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 0
Сейду Алиду 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.15
Байо Мохамед 4 (1) 0.15
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.15
Айю Андре 3 0.12
Опери Кристофер 2 0.08
Кузяев Далер 2 0.08
Льорис Готье 2 0.08
Сальмье Йоанн 1 0.04
Мбемба Нолан 1 0.04
Грандсир Самуэль 1 0.04
Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 7 1
Кофрие Максимилиано 5 2
Рашани Эльбасан 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гоналон Максим 4 0
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Чам Мухаммед 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Матсима Крислен 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Санганте Аруна 6 0
Грандсир Самуэль 2 2
Опери Кристофер 5 0
Касимир Хосуэ 5 0
Таргаллин Уссама 3 1
Туре Абдулайе 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Айю Андре 1 1
Льорис Готье 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Кечта Яссин 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Него Лоик 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Клермон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Гавр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
10
Клермон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Гавр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

8
12
Клермон
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Гавр
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
3
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

21
21
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
3
14%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
5
24%
5
24%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
6
29%
3
14%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
2
18%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
2
18%
6
40%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

21
11
15 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
24%
0
0%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
6
29%
2
18%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
2
10%
3
27%
76-90

Забито

20
27
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
5
25%
5
19%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
4
20%
3
11%
31-45
5
25%
7
26%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
2
10%
6
22%
76-90

Пропущено

42
32
21 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 19
6
14%
3
9%
1-15
6
14%
6
19%
16-30
9
21%
6
19%
31-45
8
19%
8
25%
46-60
5
12%
3
9%
61-75
8
19%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1
Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2
Гавр
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0
Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0

Результаты матчей

Клермон
Гавр

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
0
12 раз 46%
1
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Клермон
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
5
2
11
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
7
3
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
14
12
5
21
1.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 26 13 8 5 36 - 20 47
3.
Монако
 Заявка 26 13 7 6 47 - 36 46
4.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
5.
Лилль
 Заявка 26 11 10 5 37 - 23 43
6.
Ланс
 Заявка 26 12 6 8 35 - 27 42
7.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
8.
Ренн
 Заявка 26 10 9 7 40 - 31 39
9.
Реймс
 Заявка 26 11 5 10 34 - 35 38
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 26 6 9 11 26 - 33 27
14.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
15.
Лорьян
 Заявка 26 6 8 12 35 - 49 26
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 26 6 5 15 23 - 39 23
18.
Клермон
 Заявка 26 4 8 14 21 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
9.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
10.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
11.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
12.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 9
Ланс Медина Факундо 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 92'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Тактическая замена. Чам Мухаммед уходит с поля и его заменяет Бутубба Биляль
    • 92'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 91'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 91'
      Опери Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Клермон 23.1% (28)
    X 57% (69)
    Гавр 19.8% (24)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 2:1 Гавр

    Исход игры
    Клермон
    23.1% (28)
    Ничья
    57% (69)
    Гавр
    19.8% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.95% (20)
    Меньше
    83.05% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    53.7% (65)
    1:0 Клермон
    13.2% (16)
    0:1 Гавр
    9.1% (11)
    1:2 Гавр
    8.3% (10)
    2:1 Клермон
    6.6% (8)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Клермон
    1.7% (2)
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