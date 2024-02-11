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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Клермон
1:1
Конец матча
Брест
0'
7' Желтая карточка
Перейра-Лаже Матиаш
33' Желтая карточка
Ле Кардинал Жюльен
44' Желтая карточка
Гастьен Йоан
49' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
0:1
50' Гол
Лис-Мелу Пьерр
54' Желтая карточка
Дель Кастильо Ромен
1:1
69' Гол
Киэ Грежон
74' Желтая карточка
Мартен Жонас
87' Красная карточка
Рашани Эльбасан
87' Красная карточка
Бизот Марко
90'+8

Ход матча

7'
 
Перейра-Лаже Матиаш
33'
 
Ле Кардинал Жюльен
44'
Гастьен Йоан
 
49'
Кофрие Максимилиано
 
50'
0:1
Лис-Мелу Пьерр
(Локо Брэдли)
54'
 
Дель Кастильо Ромен
66'
Киэ Грежон
Николсон Шамар
 
66'
Аллевина Джим
Виржинюс Алан
 
69'
Киэ Грежон
(Аллевина Джим)
1:1
72'
 
Думбия Камори
Камара Махди
72'
 
Мартен Жонас
Маньетти Уго
73'
 
Ле Дуарон Жереми
Дель Кастильо Ромен
74'
 
Мартен Жонас
76'
Кейта Хабиб
Гоналон Максим
 
76'
Рашани Эльбасан
Бутубба Биляль
 
81'
Маньен Йоанн
Гастьен Йоан
 
84'
 
Браими Билаль
Перейра-Лаже Матиаш
87'
Рашани Эльбасан
 
87'
 
Бизот Марко
90'
 
Кудерт Грегуар
Думбия Камори

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 194 Количество передач 197
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Клермон 9.8% (12)
X 21.1% (26)
Брест 69.1% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
4
Матсима
Крислен
5
Кофрие
Максимилиано
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
8
Бутубба
Биляль
10
Чам
Мухаммед
26
Виржинюс
Алан
23
Николсон
Шамар
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
9
Мунье
Стив
26
Перейра-Лаже
Матиаш
Клермон
4-2-3-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Брест

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

22 матча

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

66
104

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 0.14
Чам Мухаммед 3 (1) 0.14
Аллевина Джим 2 0.1
Конате Шейк 2 0.1
Маньен Йоанн 2 0.1
Киэ Грежон 2 (1) 0.1
Гоналон Максим 1 0.05
Ожье Флоран 1 0.05
Ветеска Матеуш 1 0.05
Бутубба Биляль 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.24
Думбия Камори 5 0.24
Ле Дуарон Жереми 4 0.19
Мунье Стив 3 0.14
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.14
Камара Махди 2 0.1
Лис-Мелу Пьерр 2 0.1
Маньетти Уго 2 0.1
Лала Кенни 1 0.05
Сатриано Мартин 1 0.05
Брассье Лилиан 1 0.05
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 1
Сейду Алиду 5 1
Гастьен Йоан 4 0
Конате Шейк 4 0
Рашани Эльбасан 2 1
Гастьен Паскаль 2 1
Гоналон Максим 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 7 1
Лис-Мелу Пьерр 7 0
Камара Махди 6 0
Бизот Марко 2 1
Мартен Жонас 3 0
Лала Кенни 3 0
Шардонне Брендан 3 0
Дель Кастильо Ромен 3 0
Маньетти Уго 3 0
Мунье Стив 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Ле Кардинал Жюльен 1 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Клермон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Брест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
3
Клермон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Брест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

8
15
Клермон
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Брест
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
7
58%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
3
30%
5
29%
29%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Пропущено

17
7
13 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
5
29%
29%
1
14%
1-15
4
24%
4
57%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
12%
2
29%
76-90

Забито

16
29
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
4
25%
11
38%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
2
13%
6
21%
76-90

Пропущено

32
19
17 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
6
19%
3
16%
1-15
5
16%
7
37%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
6
19%
2
11%
46-60
3
9%
3
16%
61-75
6
19%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2
Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2
Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2
Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0

Результаты матчей

Клермон
Брест

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Клермон
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
2
1
10
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
7
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
15
6
4
17
1.5
10
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 21 5 9 7 23 - 25 24
12.
Нант
 Заявка 21 6 4 11 22 - 32 22
13.
Монпелье
 1:0 Заявка 21 5 8 8 25 - 27 22
14.
Тулуза
 Заявка 21 4 8 9 20 - 29 20
15.
Лион
 0:1 Заявка 21 5 4 12 20 - 34 19
16.
Лорьян
 Заявка 21 4 7 10 28 - 42 19
17.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
18.
Клермон
 Заявка 21 3 7 11 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
12.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
13.
Монпелье
 1:0 Заявка 11 2 7 2 14 - 12 13
14.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15.
Лион
 0:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
12.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
13.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Монпелье
 1:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
15.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
16.
Лион
 0:1 Заявка 10 2 1 7 6 - 15 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Клермон: 47%, Брест: 53%.
  • 98'
    Матсима Крислен из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Диао Мори делает важнейший сейв!
  • 98'
    Хорошую попытку сделал Мартен Жонас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 98'
    Билал Браими создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 98'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Матсима Крислен из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Киэ Грежон из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Билал Браими навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Лис-Мелу Пьерр. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Кофрие Максимилиано ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Билал Браими из команды Брест подал угловой справа.
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    • 96'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 96'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      Маньен Йоанн из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 95'
      Контроль мяча: Клермон: 47%, Брест: 53%.
    • 94'
      Мунье Стив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 94'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Кудерт Грегуар взял и забрал мяч на выходе
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Клермон 9.8% (12)
    X 21.1% (26)
    Брест 69.1% (85)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 1:1 Брест

    Исход игры
    Клермон
    9.8% (12)
    Ничья
    21.1% (26)
    Брест
    69.1% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (54)
    Меньше
    55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (72)
    Нет
    40% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Брест
    30.9% (38)
    0:1 Брест
    20.3% (25)
    1:1 Ничья
    16.3% (20)
    0:2 Брест
    11.4% (14)
    2:1 Клермон
    6.5% (8)
    1:3 Брест
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    1:0 Клермон
    1.6% (2)
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