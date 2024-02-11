Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Лорьян

92' Adama Bojang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.