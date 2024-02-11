Тур: 21. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Болланжье Марк
0'
31' Желтая карточкаАбергель Лоран
40' Желтая карточкаСтамбули Бенжамен
1:0
69' ГолБамба Мохаммед
2:0
86' ГолБакайоко Тьемуэ
90'+6
Ход матча
31'
69'
1:0
86'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
366 Количество передач 554
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
10
Теума
Тедди
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
45 Куду ТеренсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
-
14 Хадра РедаНападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лорьян
Реймс
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.89
1.2
Среднее время на гол
101
75
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.16
0.95
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
77
95
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5
|0.24
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.19
|Бамба Мохаммед
|3
|0.14
|Бамба Дьенг
|2
|0.1
|Тосин Айегун
|2
|0.1
|Дукуре Сирине
|1
|0.05
|Луза Имран
|1
|0.05
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.05
|Абергель Лоран
|1
|0.05
|Понсо Жульен
|1
|0.05
|Йонгва Дарлин
|1
|0.05
|Туре Сулейман
|1
|0.05
|Кари Айман
|1
|0.05
|Кацерис Панос
|1
|0.05
|Менди Бенжамен
|1
|0.05
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.05
|Ле Бри Тео
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.29
|Дарами Мохаммед
|3
|0.14
|Ричардсон Амир
|3
|0.14
|Абдельамид Юнис
|3
|0.14
|Ито Дзюня
|2
|0.1
|Манетси Маршал
|2
|0.1
|Накамура Кейто
|2
|0.1
|Дьяките Умар
|2
|0.1
|Хадра Реда
|1
|0.05
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.05
|Акиеме Серхио
|1
|0.05
|Матусива Азор
|1
|0.05
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|4
|0
|Менди Формоз III
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Понсо Жульен
|3
|0
|Абергель Лоран
|2
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кацерис Панос
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|7
|0
|Де Смет Тибо
|4
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Уильям Стилл
|2
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
|Куду Теренс
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
11
6
Лорьян
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
6
8
Лорьян
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
57% (12)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Реймс
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
22%
3
20%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
6
29%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
4
19%
5
29%
29%
61-75
4
19%
3
18%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Пропущено
22
12
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
3
14%
5
42%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
2
17%
76-90
Забито
27
27
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
5
19%
4
15%
1-15
3
11%
5
19%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
5
19%
6
22%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
7
26%
5
19%
76-90
Пропущено
43
29
21 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
6
14%
4
14%
1-15
9
21%
1
3%
16-30
6
14%
5
17%
31-45
5
12%
9
31%
46-60
7
16%
5
17%
61-75
10
23%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1
Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1
Реймс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3
Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3
Результаты матчей
Лорьян
Реймс
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
74
46
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
92
37
47
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
174
1011
813
417
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 18
|50
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|20 - 11
|39
|3.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 17
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|31 - 25
|31
|8.
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 29
|30
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 29
|25
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|23 - 25
|24
|12.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 32
|22
|13.
|1:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|25 - 27
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 29
|20
|15.
|0:1 Заявка
|21
|5
|4
|12
|20 - 34
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|28 - 42
|19
|17.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|17 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|13.
|1:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 12
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|16.
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 2:0 Реймс
Исход игры
Лорьян
24.6% (30)
Ничья
32.8% (40)
Реймс
42.6% (52)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (52)
Меньше
56.67% (68)
Обе команды забьют
Да
73.33% (88)
Нет
26.67% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (36)
1:2 Реймс
27.9% (34)
0:1 Реймс
12.3% (15)
2:1 Лорьян
10.7% (13)
2:0 Лорьян
5.7% (7)
1:0 Лорьян
5.7% (7)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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