  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Лорьян
2:0
Конец матча
Реймс
0'
31' Желтая карточка
Абергель Лоран
40' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
1:0
69' Гол
Бамба Мохаммед
2:0
86' Гол
Бакайоко Тьемуэ
90'+6

Ход матча

31'
Абергель Лоран
 
40'
 
Стамбули Бенжамен
69'
Бамба Мохаммед
(Кацерис Панос)
1:0
70'
 
Хадра Реда
Накамура Кейто
70'
Буанани Бадредин
Кари Айман
 
70'
Бамба Дьенг
Бамба Мохаммед
 
71'
Бакайоко Тьемуэ
Абергель Лоран
 
71'
 
Ричардсон Амир
Стамбули Бенжамен
72'
 
Агбаду Эммануэль
Окуму Джозеф
78'
Менди Формоз III
Кацерис Панос
 
81'
 
Фофана Яя
Акиеме Серхио
81'
 
Боянг Адама
Дарами Мохаммед
84'
Йонгва Дарлин
Ле Бри Тео
 
86'
Бакайоко Тьемуэ
(Бамба Дьенг)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 366 Количество передач 554
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лорьян 24.6% (30)
X 32.8% (40)
Реймс 42.6% (52)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
6
Луза
Имран
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
9
Бамба
Мохаммед
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
18
Акиеме
Серхио
15
Манетси
Маршал
26
Стамбули
Бенжамен
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
17
Накамура
Кейто
Лорьян
3-4-2-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Лорьян
Реймс

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
4:2
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л2
0:1
Л2
2:1
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМК
0:0
Л1
1:3
Л1
0:1
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.2

Среднее время на гол

101
75

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.16
0.95

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

77
95

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.24
Крупи Эли Джуниор 4 0.19
Бамба Мохаммед 3 0.14
Бамба Дьенг 2 0.1
Тосин Айегун 2 0.1
Дукуре Сирине 1 0.05
Луза Имран 1 0.05
Ле Гофф Венсан 1 0.05
Абергель Лоран 1 0.05
Понсо Жульен 1 0.05
Йонгва Дарлин 1 0.05
Туре Сулейман 1 0.05
Кари Айман 1 0.05
Кацерис Панос 1 0.05
Менди Бенжамен 1 0.05
Бакайоко Тьемуэ 1 0.05
Ле Бри Тео 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.29
Дарами Мохаммед 3 0.14
Ричардсон Амир 3 0.14
Абдельамид Юнис 3 0.14
Ито Дзюня 2 0.1
Манетси Маршал 2 0.1
Накамура Кейто 2 0.1
Дьяките Умар 2 0.1
Хадра Реда 1 0.05
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.05
Акиеме Серхио 1 0.05
Матусива Азор 1 0.05
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 4 0
Менди Формоз III 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Абергель Лоран 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 7 0
Де Смет Тибо 4 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Манетси Маршал 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Куду Теренс 1 0

Результаты матчей

Лорьян
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
6
Лорьян
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

6
8
Лорьян
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
57% (12)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Реймс
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
22%
3
20%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
17%
3
20%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
6
29%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
4
19%
5
29%
29%
61-75
4
19%
3
18%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
3
14%
5
42%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
2
17%
76-90

Забито

27
27
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
5
19%
4
15%
1-15
3
11%
5
19%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
5
19%
6
22%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
7
26%
5
19%
76-90

Пропущено

43
29
21 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
6
14%
4
14%
1-15
9
21%
1
3%
16-30
6
14%
5
17%
31-45
5
12%
9
31%
46-60
7
16%
5
17%
61-75
10
23%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1
Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1
Реймс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2 Монако - Реймс 1:3
Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3

Результаты матчей

Лорьян
Реймс

Точный счет

0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
4
1.5
4
6
2
9
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
4
7
2
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
17
4
10
11
1.5
8
13
4
17
2.5
2
19
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 21 5 9 7 23 - 25 24
12.
Нант
 Заявка 21 6 4 11 22 - 32 22
13.
Монпелье
 1:0 Заявка 21 5 8 8 25 - 27 22
14.
Тулуза
 Заявка 21 4 8 9 20 - 29 20
15.
Лион
 0:1 Заявка 21 5 4 12 20 - 34 19
16.
Лорьян
 Заявка 21 4 7 10 28 - 42 19
17.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
18.
Клермон
 Заявка 21 3 7 11 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
12.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
13.
Монпелье
 1:0 Заявка 11 2 7 2 14 - 12 13
14.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15.
Лион
 0:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
12.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
13.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
14.
Монпелье
 1:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
15.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
16.
Лион
 0:1 Заявка 10 2 1 7 6 - 15 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Лорьян заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лорьян: 39%, Реймс: 61%.
  • 96'
    Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Хадра Реда. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Мвого Ивон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 95'
    Луза Имран из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Туре Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 95'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 94'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Йонгва Дарлин из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Бамба Дьенг выиграл воздушное противоборство у Ричардсон Амир.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 93'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 93'
      Луза Имран ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Adama Bojang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лорьян 24.6% (30)
    X 32.8% (40)
    Реймс 42.6% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лорьян 2:0 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 2:0 Реймс

    Исход игры
    Лорьян
    24.6% (30)
    Ничья
    32.8% (40)
    Реймс
    42.6% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (52)
    Меньше
    56.67% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (88)
    Нет
    26.67% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (36)
    1:2 Реймс
    27.9% (34)
    0:1 Реймс
    12.3% (15)
    2:1 Лорьян
    10.7% (13)
    2:0 Лорьян
    5.7% (7)
    1:0 Лорьян
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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