Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Фарис Мумбанья нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Марсель

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Тактическая замена. Обамеянг Пьер-Эмерик уходит с поля и его заменяет Фарис Мумбанья

82' Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Рефери не любит споров - именно за это Жоселин Гурвеннек сейчас получил желтую

79' Г О О О О Л - Обамеянг Пьер-Эмерик забивает ударом с правой ноги!

79' Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Кондогбия Жоффрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Сарр Исмаила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Марсель

73' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Нант

72' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

66' Траоре Бени пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

66' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Коцца Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Коцца Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Исмаила получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Ох, нехорошо это выглядит. Коцца Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Коцца Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Кастеллетто Жан-Шарль нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

56' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Матч возобновлен

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Верету Жордан пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

52' Удар от ворот произведет Марсель

52' Удар от ворот произведет Нант

51' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

51' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Нант пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Нант

48' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Нант