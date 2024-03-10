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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Марсель
2:0
Конец матча
Нант
0'
1:0
17' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
27' Желтая карточка
Дуглас Гомес
45' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
74' Желтая карточка
Обамеянг Пьер-Эмерик
2:0
79' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
81' Желтая карточка
Jocelyn Gourvennec
90' Желтая карточка
Мбемба Шансель
90' Желтая карточка
Сиссоко Мусса
90'+7

Ход матча

17'
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:0
27'
 
Дуглас Гомес
45'
 
Амьен-Аду Кельвен
46'
 
Молле Флоран
Чиривелья Педро
46'
 
Мохамед Мостафа
Амьен-Аду Кельвен
58'
Онана Жан
Ндиайе Ильман
 
58'
Мерлен Кентен
Гарсия Улиссес
 
59'
Кондогбия Жоффрей
Гуйе Папе
 
61'
 
Траоре Бени
Кадевере Тино
68'
 
Коко Маркус
Коцца Николя
74'
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
79'
Обамеянг Пьер-Эмерик
2:0
81'
 
Jocelyn Gourvennec
82'
 
Бамба Абдул-Кадер
Дуглас Гомес
82'
Мумбанья Фарис
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
89'
Луис Энрике
Сарр Исмаила
 
90'
Мбемба Шансель
 
90'
 
Сиссоко Мусса

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 463 Количество передач 381
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Марсель 95.2% (119)
X 4% (5)
Нант 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
18
Меите
Бамо
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
6
Гарсия
Улиссес
27
Верету
Жордан
22
Гуйе
Папе
11
Арит
Амин
23
Сарр
Исмаила
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
29
Ндиайе
Ильман
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Кёмерт
Эрай
44
Зезе
Натан
98
Амьен-Аду
Кельвен
3
Коцца
Николя
17
Сиссоко
Мусса
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
15
Кадевере
Тино
27
Саймон
Мозес
Марсель
4-3-3
Нант
5-3-2

История личных встреч

Марсель
Нант

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

25 матчей

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:2
ТМК
1:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.15

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.92
1.25

Среднее время на гол

97
72

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (2) 0.44
Сарр Исмаила 3 0.12
Ндиайе Ильман 3 0.12
Оливейра Витор 3 0.12
Мбемба Шансель 2 0.08
Клосс Жонатан 2 0.08
Мурильо Микаэль 2 0.08
Мумбанья Фарис 2 0.08
Жиго Самуэль 2 0.08
Балерди Леонардо 2 0.08
Унаи Аззедин 2 0.08
Верету Жордан 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Согло Эмран 1 0.04
Луис Энрике I 1 0.04
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 7 (2) 0.28
Молле Флоран 4 0.16
Саймон Мозес 3 (1) 0.12
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.08
Бамба Абдул-Кадер 1 0.04
Коко Маркус 1 0.04
Чиривелья Педро 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Кёмерт Эрай 1 0.04
Мутуссами Самуэль 1 0.04
Аблин Маттис 1 0.04
Мерлен Кентен 0 0
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 3 1
Клосс Жонатан 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Верету Жордан 3 0
Арит Амин 3 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Кондогбия Жоффрей 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Сиссоко Мусса 4 0
Молле Флоран 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Паллуа Николя 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Чиривелья Педро 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Коцца Николя 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Нант
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
3
Марсель
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Нант
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

14
12
Марсель
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (15)
24% (6)
16% (4)
Нант
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
60% (15)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

22
9
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
14%
2
22%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
1
11%
31-45
3
14%
6
67%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
33%
2
11%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
2
22%
8
42%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
5
31%
3
21%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
19%
2
14%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
7
37%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
21%
5
26%
76-90

Забито

38
23
23 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
8
21%
5
22%
1-15
9
24%
1
4%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
5
13%
10
43%
46-60
5
13%
1
4%
61-75
5
13%
2
9%
76-90

Пропущено

28
38
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 19
7
25%
4
11%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
5
18%
1
3%
31-45
5
18%
9
24%
46-60
3
11%
6
16%
61-75
6
21%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1
Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1
Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2
Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1

Результаты матчей

Марсель
Нант

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 32%
0
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Марсель
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
9
4
1.5
3
10
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
14
11
13
12
1.5
5
20
5
20
2.5
2
23
3
22
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 25 16 8 1 56 - 21 56
2.
Брест
 Заявка 25 13 7 5 35 - 19 46
3.
Монако
 Заявка 25 13 6 6 45 - 34 45
4.
Ланс
 Заявка 25 12 6 7 34 - 24 42
5.
Лилль
 Заявка 25 11 9 5 36 - 22 42
6.
Ницца
 Заявка 25 11 7 7 24 - 19 40
7.
Марсель
 Заявка 25 10 9 6 40 - 26 39
8.
Ренн
 Заявка 25 9 9 7 38 - 31 36
9.
Реймс
 Заявка 25 10 5 10 32 - 34 35
10.
Лион
 Заявка 25 9 4 12 27 - 38 31
11.
Тулуза
 Заявка 25 7 8 10 27 - 33 29
12.
Гавр
 Заявка 25 6 9 10 25 - 31 27
13.
Монпелье
 Заявка 25 6 9 10 33 - 36 26
14.
Страсбург
 Заявка 25 6 8 11 25 - 38 26
15.
Нант
 Заявка 25 7 4 14 23 - 38 25
16.
Лорьян
 Заявка 25 6 7 12 33 - 47 25
17.
Мец
 Заявка 25 6 5 14 22 - 37 23
18.
Клермон
 Заявка 25 3 8 14 19 - 46 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ланс
 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
7.
Ренн
 Заявка 13 6 3 4 26 - 18 21
8.
Монако
 Заявка 12 6 2 4 18 - 11 20
9.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
10.
Реймс
 Заявка 12 5 2 5 13 - 14 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 12 3 5 4 16 - 15 14
14.
Монпелье
 Заявка 13 2 8 3 19 - 16 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 13 3 3 7 14 - 19 12
17.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
18.
Клермон
 Заявка 12 1 4 7 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 12 8 4 0 23 - 7 28
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
5.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
6.
Лион
 Заявка 12 5 1 6 12 - 16 16
7.
Ницца
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
8.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
9.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
10.
Лилль
 Заявка 13 3 6 4 13 - 16 15
11.
Мец
 Заявка 13 4 2 7 12 - 23 14
12.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
13.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
14.
Лорьян
 Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15.
Страсбург
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
16.
Марсель
 Заявка 12 2 4 6 16 - 19 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 13 1 7 5 11 - 19 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 14 (2)
Лион Ляказетт Александр 12
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Медина Факундо 9
Ланс Гради Жонатан 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Команда Марсель не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Марсель: 54%, Нант: 46%.
  • 96'
    Сиссоко Мусса получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Назначен штрафной. Пострадал Лопес Пау, его свалил Сиссоко Мусса.
  • 96'
    Балерди Леонардо из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Марсель 95.2% (119)
    X 4% (5)
    Нант 0.8% (1)
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