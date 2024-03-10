Тур: 25. Стадион: Велодром. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
1:0
17' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
27' Желтая карточкаДуглас Гомес
45' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
74' Желтая карточкаОбамеянг Пьер-Эмерик
2:0
79' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
81' Желтая карточкаJocelyn Gourvennec
90' Желтая карточкаМбемба Шансель
90' Желтая карточкаСиссоко Мусса
90'+7
Ход матча
17'
27'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
463 Количество передач 381
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.52 Победа «Марселя»
-
-
16
Лопес
Пау
18
Меите
Бамо
22
Гуйе
Папе
11
Арит
Амин
23
Сарр
Исмаила
24
Кёмерт
Эрай
44
Зезе
Натан
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
77 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Нант
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
25 матчей
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.15
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.92
1.25
Среднее время на гол
97
72
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (2)
|0.44
|Сарр Исмаила
|3
|0.12
|Ндиайе Ильман
|3
|0.12
|Оливейра Витор
|3
|0.12
|Мбемба Шансель
|2
|0.08
|Клосс Жонатан
|2
|0.08
|Мурильо Микаэль
|2
|0.08
|Мумбанья Фарис
|2
|0.08
|Жиго Самуэль
|2
|0.08
|Балерди Леонардо
|2
|0.08
|Унаи Аззедин
|2
|0.08
|Верету Жордан
|1
|0.04
|Арит Амин
|1
|0.04
|Согло Эмран
|1
|0.04
|Луис Энрике I
|1
|0.04
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|7 (2)
|0.28
|Молле Флоран
|4
|0.16
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.12
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.08
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Коко Маркус
|1
|0.04
|Чиривелья Педро
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Кёмерт Эрай
|1
|0.04
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.04
|Аблин Маттис
|1
|0.04
|Мерлен Кентен
|0
|0
|Паллуа Николя
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|6
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Арит Амин
|3
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Сиссоко Мусса
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Паллуа Николя
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Jocelyn Gourvennec
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Нант
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
3
Марсель
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Нант
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
14
12
Марсель
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (15)
24% (6)
16% (4)
Нант
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
60% (15)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
22
9
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
3
14%
2
22%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
1
11%
31-45
3
14%
6
67%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
0
0%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
33%
2
11%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
2
22%
8
42%
76-90
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
5
31%
3
21%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
19%
2
14%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
7
37%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
21%
5
26%
76-90
Забито
38
23
23 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
8
21%
5
22%
1-15
9
24%
1
4%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
5
13%
10
43%
46-60
5
13%
1
4%
61-75
5
13%
2
9%
76-90
Пропущено
28
38
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 19
7
25%
4
11%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
5
18%
1
3%
31-45
5
18%
9
24%
46-60
3
11%
6
16%
61-75
6
21%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1
Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1
Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2
Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1
Результаты матчей
Марсель
Нант
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
0
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Марсель
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
94
310
310
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
48
210
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
1411
1312
520
520
223
322
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|8
|1
|56 - 21
|56
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|35 - 19
|46
|3.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|45 - 34
|45
|4.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|34 - 24
|42
|5.
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|36 - 22
|42
|6.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|24 - 19
|40
|7.
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|40 - 26
|39
|8.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|38 - 31
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 34
|35
|10.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 38
|31
|11.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|27 - 33
|29
|12.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|25 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 36
|26
|14.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 38
|26
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 38
|25
|16.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|33 - 47
|25
|17.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|22 - 37
|23
|18.
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|19 - 46
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 18
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 11
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 14
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 19
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|23 - 7
|28
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 16
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|12.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 19
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 19
|10
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|14 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|12
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Медина Факундо
|9
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.52 Победа «Марселя»
-
-