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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Лилль
4:0
Конец матча
Клермон
0'
1:0
10' Гол
Дэвид Джонатан
2:0
24' Гол
Андре Бенжамин
25' Желтая карточка
Николсон Шамар
3:0
38' Гол
Дэвид Джонатан
4:0
40' Гол
Жегрова Эдон
90'+4

Ход матча

10'
Дэвид Джонатан
(Гомес Анхель)
1:0
24'
Андре Бенжамин
(Жегрова Эдон)
2:0
25'
 
Николсон Шамар
38'
Дэвид Джонатан
3:0
40'
Жегрова Эдон
(Бенталеб Набиль)
4:0
46'
 
Ожье Флоран
Кофрие Максимилиано
63'
 
Рашани Эльбасан
Аллевина Джим
63'
 
Гоналон Максим
Гастьен Йоан
64'
 
Чам Мухаммед
Бутубба Биляль
64'
Мораиш Тиагу
Жегрова Эдон
 
65'
Языджи Юсуф
Гомес Анхель
 
65'
Кабелла Реми
Уна Адам
 
74'
Гудмундссон Габриэль
Исмаили Гонсалвес
 
83'
Илич Андрей
Дэвид Джонатан
 
83'
 
Киэ Грежон
Николсон Шамар

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 13 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 657 Количество передач 442
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 119
Лилль 95% (113)
X 4.2% (5)
Клермон 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
9
Дэвид
Джонатан
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
4
Матсима
Крислен
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
8
Бутубба
Биляль
11
Аллевина
Джим
23
Николсон
Шамар
Лилль
4-2-3-1
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Лилль
Клермон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
225

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 8 (1) 0.4
Жегрова Эдон 3 0.15
Языджи Юсуф 3 0.15
Диаките Бафоде 3 0.15
Андре Бенжамин 3 0.15
Йоро Лени 2 0.1
Сантос Тиаго 1 0.05
Кабелла Реми 1 0.05
Кавалейру Иван 1 0.05
Уна Адам 1 0.05
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 0.15
Чам Мухаммед 3 (1) 0.15
Конате Шейк 2 0.1
Маньен Йоанн 2 0.1
Аллевина Джим 2 0.1
Гоналон Максим 1 0.05
Ожье Флоран 1 0.05
Ветеска Матеуш 1 0.05
Киэ Грежон 1 (1) 0.05
Бутубба Биляль 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 5 0
Языджи Юсуф 5 0
Рибейро Александро 3 1
Сантос Тиаго 4 0
Гомес Анхель 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Йоро Лени 3 0
Буадди Айюб 1 1
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Паулу Фонсека 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 5 1
Кофрие Максимилиано 4 1
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Пельмар Анди 1 0

Результаты матчей

Лилль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Клермон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Клермон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

7
2
Лилль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Клермон
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

18
10
12 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
17%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
7
39%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Пропущено

4
17
2 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
25%
5
29%
29%
1-15
1
25%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
4
36%
3
21%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Забито

27
15
18 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 10
3
11%
4
27%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
12
44%
3
20%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
6
22%
2
13%
76-90

Пропущено

15
31
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
3
20%
6
19%
1-15
3
20%
5
16%
16-30
0
0%
6
19%
31-45
1
7%
5
16%
46-60
6
40%
3
10%
61-75
2
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0
Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1
Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1

Результаты матчей

Лилль
Клермон

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Лилль
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
1
9
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
10
10
8
12
1.5
4
16
2
18
2.5
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 0:0 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 0:0 Заявка 20 10 6 4 29 - 17 36
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 Заявка 20 9 8 3 28 - 14 35
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 20 9 3 8 27 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
15.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
16.
Мец
 Заявка 20 4 4 12 17 - 31 16
17.
Лорьян
 Заявка 20 3 7 10 26 - 42 16
18.
Клермон
 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 0:0 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
5.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
6.
Брест
 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 0:0 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
11.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Лилль заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лилль: 60%, Клермон: 40%.
  • 94'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 93'
    Андре Бенжамин пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем
  • 92'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 92'
    Лилль контролирует мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Лилль 95% (113)
    X 4.2% (5)
    Клермон 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Лилль 4:0 Клермон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 4:0 Клермон

    Исход игры
    Лилль
    95% (113)
    Ничья
    4.2% (5)
    Клермон
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.72% (31)
    Меньше
    73.28% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    27.59% (32)
    Нет
    72.41% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Лилль
    51.3% (61)
    2:1 Лилль
    21.8% (26)
    1:0 Лилль
    16.8% (20)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:0 Лилль
    2.5% (3)
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