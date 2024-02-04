Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

53' Команда Лилль играла лучше в этом тайме.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Зеффан Мехди пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

48' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Клермон

48' Сантос Тиаго нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

47' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Зеффан Мехди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Лилль

42' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Г О О О О Л - Жегрова Эдон из команды Лилль левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

40' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Диао Мори плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

38' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

38' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Андре Бенжамин нанес удар головой, но Mory Diaw спокойно отбил мяч.

36' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Клермон

33' Жегрова Эдон не смог попасть в створ ударом издали

33' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

29' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Рибейро Александро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Кофрие Максимилиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

27' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Николсон Шамар получает желтую карточку за неспортивное поведение

24' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Лилль

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лилль

23' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

21' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Лилль

19' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Хорошую попытку сделал Николсон Шамар . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Аллевина Джим нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.

18' Бутубба Биляль из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

16' ШТАНГА! Так было близко к голу - Уна Адам нанес удар в каркас ворот!

15' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Уна Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' ШТАНГА! Так было близко к голу - Уна Адам нанес удар в каркас ворот!

13' Рибейро Александро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с правой ноги!

10' Гомес Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Удар от ворот произведет Клермон

9' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сантос Тиаго пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

7' Удар от ворот произведет Клермон

6' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

5' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

3' Гомес Анхель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Жегрова Эдон не смог попасть в створ ударом издали

1' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Клермон начинает с центра поля

1' Судья начинает матч