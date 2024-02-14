Тур: 22. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Брисар Жером
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Главный тренер: Гурвеннек Жослен
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Нант
ПСЖ
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
200%
1 победа 6 ничьих 0 побед
24 матча
100%
0 побед 0 ничьих 24 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед
27 матчей
11.1%
88.9%
3 победы 0 ничьих 24 победы
Первый тайм
11.1%
18.5%
70.4%
3 победы 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
3.7%
33.3%
63%
1 победа 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.92
0.53
Среднее время на гол
98
168
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
51
36
Голов в среднем за матч
1.89
1.33
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
47
67
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|7 (2)
|0.33
|Молле Флоран
|4
|0.19
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.14
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.05
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.05
|Коко Маркус
|1
|0.05
|Чиривелья Педро
|1
|0.05
|Кадевере Тино
|1
|0.05
|Кёмерт Эрай
|1
|0.05
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.05
|Аблин Маттис
|1
|0.05
|Паллуа Николя
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|20 (5)
|0.95
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.29
|Витинья II
|5
|0.24
|Асенсио Марко
|4
|0.19
|Рамуш Гонсалу
|4
|0.19
|Хакими Ашраф
|3
|0.14
|Баркола Бредли
|2
|0.1
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.1
|Дембеле Усман
|1
|0.05
|Фабиан Руис
|1
|0.05
|Солер Карлос
|1
|0.05
|Кан-Ин Ли
|1
|0.05
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Дуглас Гомес
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Паллуа Николя
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|4
|0
|Баркола Бредли
|2
|1
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Угарте Мануэль
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Фабиан Руис
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Нант
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
ПСЖ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
2
Нант
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
ПСЖ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
5
27
Нант
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
57% (12)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
ПСЖ
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
11
29
Голы по времени матча
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
3
21%
5
24%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
2
14%
4
19%
76-90
Пропущено
15
7
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
27%
2
29%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Забито
8
29
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
25%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
13%
7
24%
31-45
5
63%
5
17%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
0
0%
8
28%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
7
41%
2
17%
76-90
Забито
22
50
10 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 17
8 Не забивали 2
5
23%
6
12%
1-15
1
5%
7
14%
16-30
4
18%
12
24%
31-45
9
41%
8
16%
46-60
1
5%
5
10%
61-75
2
9%
12
24%
76-90
Пропущено
32
19
9 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 13
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
1
3%
1
5%
31-45
6
19%
5
26%
46-60
6
19%
5
26%
61-75
11
34%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1
Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2
ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3
Результаты матчей
Нант
ПСЖ
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:2
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
2 раза 10%
1
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нант
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
38
101
29
74
110
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
28
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
192
516
174
219
1110
120
318
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 18
|50
|2.
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|22 - 14
|39
|3.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|40 - 30
|38
|4.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 17
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|31 - 25
|31
|8.
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 29
|30
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 29
|25
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|23 - 25
|24
|12.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 32
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 34
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|25 - 29
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|28 - 42
|19
|17.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|17 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 8
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогнозы на матч Нант - ПСЖ
Исход игры
Нант
5.7% (2)
Ничья
2.9% (1)
ПСЖ
91.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (24)
Меньше
29.41% (10)
Обе команды забьют
Да
70.59% (24)
Нет
29.41% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
60% (21)
0:2 ПСЖ
20% (7)
1:3 ПСЖ
5.7% (2)
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