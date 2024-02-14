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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Нант
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 35
Нант 5.7% (2)
X 2.9% (1)
ПСЖ 91.4% (32)
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История личных встреч

Нант
ПСЖ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
200%
1 победа 6 ничьих 0 побед

24 матча

100%
0 побед 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
3 победы 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

11.1%
18.5%
70.4%
3 победы 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

3.7%
33.3%
63%
1 победа 9 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
4:2
Л1
0:3
С
4:0
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.92
0.53

Среднее время на гол

98
168

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.89
1.33

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

47
67

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 7 (2) 0.33
Молле Флоран 4 0.19
Саймон Мозес 3 (1) 0.14
Бамба Абдул-Кадер 1 0.05
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.05
Коко Маркус 1 0.05
Чиривелья Педро 1 0.05
Кадевере Тино 1 0.05
Кёмерт Эрай 1 0.05
Мутуссами Самуэль 1 0.05
Аблин Маттис 1 0.05
Паллуа Николя 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 20 (5) 0.95
Коло-Муани Рандаль 6 0.29
Витинья II 5 0.24
Асенсио Марко 4 0.19
Рамуш Гонсалу 4 0.19
Хакими Ашраф 3 0.14
Баркола Бредли 2 0.1
Заир-Эмери Уоррен 2 0.1
Дембеле Усман 1 0.05
Фабиан Руис 1 0.05
Солер Карлос 1 0.05
Кан-Ин Ли 1 0.05
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 4 0
Дуглас Гомес 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Баркола Бредли 2 1
Мбаппе Килиан 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Нант
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
ПСЖ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
2
Нант
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
ПСЖ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

5
27
Нант
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
57% (12)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
ПСЖ
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

11
29

Голы по времени матча

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
3
21%
5
24%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
2
14%
4
19%
76-90

Пропущено

15
7
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
27%
2
29%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Забито

8
29
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
2
25%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
13%
7
24%
31-45
5
63%
5
17%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
0
0%
8
28%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
3
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
7
41%
2
17%
76-90

Забито

22
50
10 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 17
8 Не забивали 2
5
23%
6
12%
1-15
1
5%
7
14%
16-30
4
18%
12
24%
31-45
9
41%
8
16%
46-60
1
5%
5
10%
61-75
2
9%
12
24%
76-90

Пропущено

32
19
9 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 13
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
1
3%
1
5%
31-45
6
19%
5
26%
46-60
6
19%
5
26%
61-75
11
34%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1
Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2
ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3

Результаты матчей

Нант
ПСЖ

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
2 раза 10%
1
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нант
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
10
1
2
9
2.5
7
4
1
10
3.5
2
9
1
10
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
19
2
5
16
1.5
17
4
2
19
2.5
11
10
1
20
3.5
3
18
1
20
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 21 11 6 4 22 - 14 39
3.
Монако
 Заявка 21 11 5 5 40 - 30 38
4.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 21 5 9 7 23 - 25 24
12.
Нант
 Заявка 21 6 4 11 22 - 32 22
13.
Лион
 Заявка 21 6 4 11 22 - 34 22
14.
Тулуза
 Заявка 21 4 8 9 20 - 29 20
15.
Монпелье
 Заявка 21 4 8 9 25 - 29 19
16.
Лорьян
 Заявка 21 4 7 10 28 - 42 19
17.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
18.
Клермон
 Заявка 21 3 7 11 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
12.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
13.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
14.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Монпелье
 Заявка 11 1 7 3 14 - 14 10
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 8
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нант - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 февраля 2024, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 60% пользователей.
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    • Прогнозы 35
    Нант 5.7% (2)
    X 2.9% (1)
    ПСЖ 91.4% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    ПСЖ
    6.50
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    4.70
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    1.52
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Нант - ПСЖ

    Исход игры
    Нант
    5.7% (2)
    Ничья
    2.9% (1)
    ПСЖ
    91.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (24)
    Меньше
    29.41% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (24)
    Нет
    29.41% (10)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    60% (21)
    0:2 ПСЖ
    20% (7)
    1:3 ПСЖ
    5.7% (2)
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