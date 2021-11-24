Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Жоффруа Гишар
История личных встреч
Сент-Этьен
ПСЖ
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
100%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 21 победа
35 матчей
8.6%
22.9%
68.5%
3 победы 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
11.4%
42.9%
45.7%
4 победы 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
5.7%
34.3%
60%
2 победы 12 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.5
|Соу Саиду
|2
|0.14
|Норден Арно
|1
|0.07
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.07
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.07
|Трауко Мигель
|1
|0.07
|Буанга Денис
|1
|0.07
|Наде Микаэль
|1
|0.07
|Будебуз Риад
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|0.57
|Неймар
|3 (1)
|0.21
|Эррера Андер
|3
|0.21
|Хакими Ашраф
|3
|0.21
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.21
|Икарди Мауро
|3
|0.21
|Ди Мария Анхель
|2
|0.14
|Дракслер Юлиан
|2
|0.14
|Месси Лионель
|1
|0.07
|Сарабия Пабло
|1
|0.07
|Маркиньос Маркос
|1
|0.07
|Данилу Перейра
|1
|0.07
|Вейналдум Джорджиньо
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Камара Махди
|3
|0
|Масон Иван
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|4
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Хакими Ашраф
|1
|1
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
0 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
6
67%
2
15%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Забито
7
18
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
4
57%
1
6%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
33%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Забито
16
31
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
6%
4
13%
1-15
1
6%
8
26%
16-30
4
25%
3
10%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
3
19%
7
23%
61-75
6
38%
8
26%
76-90
Пропущено
27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
1
7%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
5
33%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
6
22%
1
7%
61-75
5
19%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2
Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|32 - 14
|37
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|26
|3.
|Ренн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|4.
|Ланс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 16
|21
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 19
|19
|9.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 21
|15
|14.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 21
|15
|15.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|21 - 30
|13
|18.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 28
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|16 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|13.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|18.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|17.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|19.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
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Прогнозы на матч Сент-Этьен - ПСЖ
Исход игры
Сент-Этьен
2.4% (1)
Ничья
4.8% (2)
ПСЖ
92.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
74.36% (29)
Меньше
25.64% (10)
Обе команды забьют
Да
61.54% (24)
Нет
38.46% (15)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
31% (13)
0:2 ПСЖ
21.4% (9)
1:3 ПСЖ
16.7% (7)
0:3 ПСЖ
11.9% (5)
1:4 ПСЖ
4.8% (2)
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