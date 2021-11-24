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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

История личных встреч

Сент-Этьен
ПСЖ

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
100%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 21 победа

35 матчей

8.6%
22.9%
68.5%
3 победы 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

11.4%
42.9%
45.7%
4 победы 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

5.7%
34.3%
60%
2 победы 12 ничьих 21 победа

История матчей

Л1
3:2
Л1
1:1
К
1:0
КЛ
6:1
Л1
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:5
Л1
1:1
К
1:3
Л1
0:2
КЛ
1:0
Л1
4:1
К
4:1
Л1
0:1
КЛ
0:1
Л1
5:0
Л1
2:0
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
2:2
КЛ
0:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.5
Соу Саиду 2 0.14
Норден Арно 1 0.07
Колодзейчак Тимоти 1 0.07
Крассо Жан-Филипп 1 0.07
Трауко Мигель 1 0.07
Буанга Денис 1 0.07
Наде Микаэль 1 0.07
Будебуз Риад 0 0
Аушиш Адиль 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (1) 0.57
Неймар 3 (1) 0.21
Эррера Андер 3 0.21
Хакими Ашраф 3 0.21
Гуэйе Идрисса 3 0.21
Икарди Мауро 3 0.21
Ди Мария Анхель 2 0.14
Дракслер Юлиан 2 0.14
Месси Лионель 1 0.07
Сарабия Пабло 1 0.07
Маркиньос Маркос 1 0.07
Данилу Перейра 1 0.07
Вейналдум Джорджиньо 0 0
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 2 1
Камара Махди 3 0
Масон Иван 3 0
Грин Этьен 1 1
Колодзейчак Тимоти 2 0
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Буанга Денис 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Соу Саиду 2 0
Трауко Мигель 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Норден Арно 1 0
Неу Иван 1 0
Сабан Матис 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 4 0
Мбаппе Килиан 3 0
Хакими Ашраф 1 1
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
0 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
6
67%
2
15%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Забито

7
18
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
4
57%
1
6%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
33%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Забито

16
31
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
6%
4
13%
1-15
1
6%
8
26%
16-30
4
25%
3
10%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
3
19%
7
23%
61-75
6
38%
8
26%
76-90

Пропущено

27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
1
7%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
5
33%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
6
22%
1
7%
61-75
5
19%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2
Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 26 - 11 26
3. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
4. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 14 5 6 3 20 - 16 21
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
14. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
15. Клермон Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц Заявка 14 1 6 7 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
6. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
13. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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    Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 6 часов 52 минуты.

    Главный судья: Брисар Жером

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Сент-Этьен 2.4% (1)
    X 4.8% (2)
    ПСЖ 92.9% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    ПСЖ
    9.80
    6.05
    1.37
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сент-Этьен - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Сент-Этьен - ПСЖ

    Исход игры
    Сент-Этьен
    2.4% (1)
    Ничья
    4.8% (2)
    ПСЖ
    92.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (29)
    Меньше
    25.64% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (24)
    Нет
    38.46% (15)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    31% (13)
    0:2 ПСЖ
    21.4% (9)
    1:3 ПСЖ
    16.7% (7)
    0:3 ПСЖ
    11.9% (5)
    1:4 ПСЖ
    4.8% (2)
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