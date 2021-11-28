Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
0:1
17' ГолПакета Лукас
29' Желтая карточкаСлимани Ислам
40' Желтая карточкаКакере Максанс
45' Желтая карточкаБоатенг Жером
67' Желтая карточкаЭмерсон Палмиери
68' Желтая карточкаФерри Жордан
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
17
Гюсто
Мало
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
0:1
29'
40'
45'
67'
68'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Монпелье
Лион
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед
28 матчей
28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молле Флоран
|4
|0.27
|Лаборд Гаэтан
|4
|0.27
|Саванье Тежи
|3 (1)
|0.2
|Мавидиди Стефи
|3
|0.2
|Жермен Валер
|3
|0.2
|Делор Анди
|3 (1)
|0.2
|Коцца Николя
|1
|0.07
|Вахи Элю
|1
|0.07
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|6 (1)
|0.43
|Экамби Карл Токо
|4 (2)
|0.29
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.29
|Ауа Уссем
|3
|0.21
|Денайер Джейсон
|2
|0.14
|Шакири Джердан
|1
|0.07
|Слимани Ислам
|1
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.07
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|5
|1
|Саванье Тежи
|5
|1
|Тулер Матеус
|2
|1
|Молле Флоран
|3
|0
|Самбья Саломон
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Ристич Михайло
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слимани Ислам
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Эмерсон Палмиери
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Денайер Джейсон
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
5
56%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
8
67%
76-90
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
14%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
43%
3
19%
76-90
Пропущено
13
7
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
3
43%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
3
14%
3
13%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
5
24%
5
21%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
4
19%
5
21%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Пропущено
22
19
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
18%
0
0%
1-15
8
36%
2
11%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
4
18%
11
58%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1
Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2
Лион
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1
Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|35 - 15
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Лион
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|8.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|26 - 20
|20
|9.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|12.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|14.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 23
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 29
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|22 - 32
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 31
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|12.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|18.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|10.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|13.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|15.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Лион
Исход игры
Монпелье
14.1% (19)
Ничья
21.5% (29)
Лион
64.4% (87)
Тотал 2.5
Больше
63.36% (83)
Меньше
36.64% (48)
Обе команды забьют
Да
78.63% (103)
Нет
21.37% (28)
Популярный счёт
1:2 Лион
42.2% (57)
1:1 Ничья
16.3% (22)
2:1 Монпелье
9.6% (13)
0:2 Лион
7.4% (10)
0:1 Лион
7.4% (10)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:0 Монпелье
3% (4)
1:3 Лион
3% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!