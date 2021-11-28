Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Лион

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Игрок Сахо Мамаду из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

45' Судья подбегает и показывает Боатенг Жером из команды Лион отложенную желтую карточку за фол.

43' Мало Густо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Мало Густо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Плохо сыграл Коцца Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

38' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Монпелье выполняет удар от ворот.

35' Гимараэс Бруно из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Лион выполняет удар от ворот.

32' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Плохо сыграл Слимани Ислам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

31' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Слимани Ислам получает желтую карточку за игру рукой

29' Гимараэс Бруно решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

27' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Команда Лион довольна результатом к этому моменту.

26' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Мало Густо возвращается на поле.

25' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Мало Густо получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Игрок Джоаккини Николас из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

20' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Лион выполняет удар от ворот.

19' Матч возобновлен

19' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

19' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Г О О О О О О Л - Пакета Лукас из команды Лион головой вбивает мяч в сетку.

17' Ох, красивый был бы гол! Слимани Ислам пробил с лета в перекладину!

17' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

17' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Йонас Омлин отбил мяч на угловой после удара Пакета Лукас из штрафной площади.

15' Монпелье выполняет удар от ворот.

14' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Монпелье выполняет удар от ворот.

12' Монпелье выполняет удар от ворот.

11' Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали

10' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' ПЕРЕКЛАДИНА! Молле Флоран упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

9' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Суке Арно пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

6' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

4' Монпелье выполняет удар от ворот.

4' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Мало Густо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

1' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля