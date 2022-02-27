0:0
Конец матча
Стадион: DRV PNK Stadium
53' Желтая карточкаЙедлин Деандре
74' Желтая карточкаЛоу Дэмион
77' Желтая карточкаКинтерос Хайро
87' Желтая карточкаJhon Duran
Ход матча
53'
74'
77'
78'
87'
94
Диоп
Клемент
31
Лоу
Дэмион
26
Грегоре
32
Noah
Allen
- Основной состав
-
94 Диоп КлементВратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Noah AllenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Шеа БрекЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Aime Mabika
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Jhon Duran
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Интер Майами
Чикаго Файр
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1
Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Торонто 1:2