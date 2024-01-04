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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Сассуоло
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 46
Сассуоло 6.5% (3)
X 23.9% (11)
Фиорентина 69.6% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Фиорентина
3.37
3.60
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3.55
Все Коэффициенты
Сассуоло
Фиорентина

История личных встреч

Сассуоло
Фиорентина

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:4
СA
0:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.7
1.7

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.6
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
58

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.5
Пинамонти Андреа 6 0.33
Торстведт Кристиан 3 0.17
Энрике Матеус 2 0.11
Лорьенте Арман 1 0.06
Эрлич Мартин 1 0.06
Байрами Недим 1 0.06
Болока Даниэль 1 0.06
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 6 0.33
Гонсалес Николас 6 (1) 0.33
Бельтран Лукас 3 (1) 0.17
Мартинес Лукас II 3 0.17
Раньери Лука 2 0.11
Дункан Альфред 1 0.06
Бираги Кристиано 1 0.06
Нзола М'Бала 1 0.06
Соттиль Риккардо 1 0.06
Мандрагора Роландо 1 0.06
Куаме Кристиан 1 0.06
Брекало Йосип 1 0.06
Кайоде Майкл 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 5 0
Болока Даниэль 3 1
Нето Руан 3 1
Энрике Матеус 3 0
Эрлич Мартин 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Педерсен Маркус II 3 0
Феррари Джанмарко 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 9 0
Бираги Кристиано 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Миленкович Никола 2 1
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Терраччиано Пьетро 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Бельтран Лукас 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Мело Артур 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Фиорентина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
2
Сассуоло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Фиорентина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

9
15
Сассуоло
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Фиорентина
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
17%
4
33%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
7
47%
1
10%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
23%
3
20%
1-15
4
31%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
5
33%
76-90

Пропущено

18
9
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
3
33%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Забито

25
27
15 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
5
20%
7
26%
1-15
7
28%
4
15%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
5
20%
2
7%
61-75
3
12%
7
26%
76-90

Пропущено

33
19
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
4
12%
2
11%
1-15
4
12%
4
21%
16-30
4
12%
3
16%
31-45
4
12%
5
26%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
12
36%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2
Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1
Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2

Результаты матчей

Сассуоло
Фиорентина

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
2
7
2.5
3
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
8
10
3
15
2.5
5
13
2
16
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 42 - 8 45
2.
Ювентус
 Заявка 18 13 4 1 27 - 11 43
3.
Милан
 Заявка 18 11 3 4 32 - 20 36
4.
Фиорентина
 Заявка 18 10 3 5 27 - 18 33
5.
Болонья
 Заявка 18 8 7 3 21 - 15 31
6.
Аталанта
 Заявка 18 9 2 7 29 - 20 29
7.
Рома
 Заявка 18 8 4 6 30 - 20 28
8.
Наполи
 Заявка 18 8 4 6 28 - 21 28
9.
Лацио
 Заявка 18 8 3 7 21 - 19 27
10.
Торино
 Заявка 18 6 6 6 15 - 18 24
11.
Монца
 Заявка 18 5 7 6 16 - 18 22
12.
Дженоа
 Заявка 18 5 5 8 19 - 23 20
13.
Лечче
 Заявка 18 4 8 6 19 - 24 20
14.
Фрозиноне
 Заявка 18 5 4 9 23 - 31 19
15.
Удинезе
 Заявка 18 2 11 5 18 - 28 17
16.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 25 - 33 16
17.
Верона
 Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
18.
Кальяри
 Заявка 18 3 5 10 16 - 31 14
19.
Эмполи
 Заявка 18 3 4 11 10 - 30 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 2 6 10 15 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 9 7 2 0 13 - 4 23
2.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3.
Болонья
 Заявка 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 15 - 4 21
5.
Рома
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
6.
Аталанта
 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
7.
Фиорентина
 Заявка 9 6 1 2 15 - 8 19
8.
Лацио
 Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
9.
Фрозиноне
 Заявка 9 5 2 2 15 - 12 17
10.
Торино
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
11.
Лечче
 Заявка 9 4 3 2 11 - 11 15
12.
Монца
 Заявка 9 3 4 2 10 - 6 13
13.
Дженоа
 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
14.
Кальяри
 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
15.
Наполи
 Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16.
Верона
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Удинезе
 Заявка 9 1 6 2 12 - 14 9
18.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
19.
Салернитана
 Заявка 9 1 4 4 9 - 18 7
20.
Эмполи
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 2 0 19 - 3 23
2.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
3.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
4.
Милан
 Заявка 9 4 3 2 17 - 16 15
5.
Фиорентина
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
6.
Аталанта
 Заявка 9 3 1 5 12 - 13 10
7.
Лацио
 Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
8.
Монца
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
9.
Болонья
 Заявка 9 1 6 2 8 - 11 9
10.
Рома
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
11.
Сассуоло
 Заявка 9 2 2 5 13 - 18 8
12.
Торино
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
13.
Эмполи
 Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
14.
Удинезе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
15.
Дженоа
 Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
16.
Верона
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
17.
Салернитана
 Заявка 9 1 2 6 6 - 18 5
18.
Лечче
 Заявка 9 0 5 4 8 - 13 5
19.
Кальяри
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
20.
Фрозиноне
 Заявка 9 0 2 7 8 - 19 2
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (2)
Сассуоло Берарди Доменико 9 (3)
Милан Жиру Оливье 8 (5)
Рома Лукаку Ромелу 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 9
Фиорентина Раньери Лука 9
Салернитана Дьомбер Норберт 8
Лечче Рамадани Юльбер 8
Эмполи Мале Юссеф 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2024, осталось 2 дня 12 часов 1 минуту.

    Главный судья: Абиссо Росарио

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  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Сассуоло 6.5% (3)
    X 23.9% (11)
    Фиорентина 69.6% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Фиорентина
    3.37
    3.60
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    3.55
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    Прогнозы на матч Сассуоло - Фиорентина

    Исход игры
    Сассуоло
    6.4% (3)
    Ничья
    23.4% (11)
    Фиорентина
    70.2% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    71.11% (32)
    Нет
    28.89% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    40.4% (19)
    0:1 Фиорентина
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    2:1 Сассуоло
    4.3% (2)
    0:2 Фиорентина
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Сассуоло
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