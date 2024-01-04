Тур: 19. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Абиссо Росарио
Позже
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Главный тренер: Дионизи Алессио
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Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Фиорентина
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.7
1.7
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.6
1.55
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
58
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.5
|Пинамонти Андреа
|6
|0.33
|Торстведт Кристиан
|3
|0.17
|Энрике Матеус
|2
|0.11
|Лорьенте Арман
|1
|0.06
|Эрлич Мартин
|1
|0.06
|Байрами Недим
|1
|0.06
|Болока Даниэль
|1
|0.06
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.33
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.33
|Бельтран Лукас
|3 (1)
|0.17
|Мартинес Лукас II
|3
|0.17
|Раньери Лука
|2
|0.11
|Дункан Альфред
|1
|0.06
|Бираги Кристиано
|1
|0.06
|Нзола М'Бала
|1
|0.06
|Соттиль Риккардо
|1
|0.06
|Мандрагора Роландо
|1
|0.06
|Куаме Кристиан
|1
|0.06
|Брекало Йосип
|1
|0.06
|Кайоде Майкл
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|5
|0
|Болока Даниэль
|3
|1
|Нето Руан
|3
|1
|Энрике Матеус
|3
|0
|Эрлич Мартин
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Педерсен Маркус II
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Лорьенте Арман
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|9
|0
|Бираги Кристиано
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Миленкович Никола
|2
|1
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Терраччиано Пьетро
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Бельтран Лукас
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Фиорентина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
2
Сассуоло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Фиорентина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
9
15
Сассуоло
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
11% (2)
39% (7)
Фиорентина
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
17%
4
33%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
7
47%
1
10%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
23%
3
20%
1-15
4
31%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
5
33%
76-90
Пропущено
18
9
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
3
33%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Забито
25
27
15 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
5
20%
7
26%
1-15
7
28%
4
15%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
5
20%
2
7%
61-75
3
12%
7
26%
76-90
Пропущено
33
19
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 13
4
12%
2
11%
1-15
4
12%
4
21%
16-30
4
12%
3
16%
31-45
4
12%
5
26%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
12
36%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2
Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2 Эмполи - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Салернитана 2:2 Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1
Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2
Результаты матчей
Сассуоло
Фиорентина
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
54
27
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
36
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
711
810
315
513
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|42 - 8
|45
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|27 - 11
|43
|3.
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 20
|36
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|5.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|21 - 15
|31
|6.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|29 - 20
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 21
|28
|9.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 19
|27
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 18
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 18
|22
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 31
|19
|15.
|Заявка
|18
|2
|11
|5
|18 - 28
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|25 - 33
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 24
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 31
|14
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|10 - 30
|13
|20.
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|13 - 4
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|4.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|11.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 11
|15
|12.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 6
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|12 - 14
|9
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 18
|7
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 3
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 16
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 19
|2
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (2)
|Сассуоло
|Берарди Доменико
|9 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|8 (5)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (6)
|Рома
|Паредес Леандро
|9
|Фиорентина
|Раньери Лука
|9
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|8
|Эмполи
|Мале Юссеф
|8
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло - Фиорентина
Исход игры
Сассуоло
6.4% (3)
Ничья
23.4% (11)
Фиорентина
70.2% (33)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (23)
Меньше
48.89% (22)
Обе команды забьют
Да
71.11% (32)
Нет
28.89% (13)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
40.4% (19)
0:1 Фиорентина
21.3% (10)
1:1 Ничья
19.1% (9)
2:1 Сассуоло
4.3% (2)
0:2 Фиорентина
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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