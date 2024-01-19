Тур: 18. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Зрители: 4400 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
3:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолДриауех Каухайб
22' Желтая карточкаХайе Том
2:0
24' ГолПэрротт Трой
34' Желтая карточкаЛампру Лазарос
57' Желтая карточкаДриауех Каухайб
3:0
63' ГолЛампру Лазарос
90'+5
Ход матча
18'
1:0
22'
24'
2:0
34'
57'
63'
3:0
75'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
389 Количество передач 557
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
15
Науйокс
Ноа
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
20
Сахрауи
Осам
28
Брауэрс
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 Пири КикЗащитник
- Защитник
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
-
25 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Эксельсиор
Херенвен
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Среднее время на гол
64
77
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.8
Среднее время на гол
49
50
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.64
1.45
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
55
61
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|6
|0.33
|Аграфиотис Николас
|5
|0.28
|Дриауех Каухайб
|4
|0.22
|Лампру Лазарос
|3
|0.17
|Удденес Оскар
|3
|0.17
|Бас Юлиан
|2
|0.11
|Хореман Сибе
|1
|0.06
|Загре Артур
|1
|0.06
|Оморова Ричи
|1
|0.06
|Сандра Сиссе
|1
|0.06
|Ньивпорт Свен
|1
|0.06
|Виделль Каспер
|1
|0.06
|Санчес-Фернандес Деренсили
|1
|0.06
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|4
|0.22
|Николаеску Йон
|4
|0.22
|Брауэрс Люк
|3
|0.17
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.17
|Бохневич Павел
|2
|0.11
|Хайе Том
|2 (2)
|0.11
|Тахири Анас
|2 (2)
|0.11
|Ольссон Симон
|1
|0.06
|Нуннели Че
|1
|0.06
|Волемарк Патрик
|1
|0.06
|Ван Бик Свен
|1
|0.06
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.06
|Уэбстер Чарли
|1
|0.06
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|1
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Бас Юлиан
|4
|0
|Хореман Сибе
|3
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|3
|1
|Кёлерт Матс
|4
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Брауде Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Херенвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
6
Эксельсиор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Херенвен
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
10
13
Эксельсиор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Херенвен
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
20
19
Голы по времени матча
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
4
27%
5
45%
76-90
Пропущено
15
25
2 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
7%
3
12%
1-15
1
7%
6
24%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
7
47%
7
28%
61-75
3
20%
4
16%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
20%
3
20%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
5
33%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Пропущено
21
10
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
3
14%
3
30%
31-45
7
33%
3
30%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
4
19%
1
10%
76-90
Забито
30
26
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
3
10%
4
15%
1-15
6
20%
5
19%
16-30
4
13%
5
19%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
6
20%
6
23%
61-75
8
27%
6
23%
76-90
Пропущено
36
35
8 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
2
6%
3
9%
1-15
3
8%
8
23%
16-30
3
8%
6
17%
31-45
10
28%
5
14%
46-60
11
31%
8
23%
61-75
7
19%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1
Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2
Херенвен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2
ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1
Результаты матчей
Эксельсиор
Херенвен
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
63
44
18
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
54
46
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
135
117
810
315
513
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|59 - 7
|51
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|53 - 16
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 20
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 18
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|41 - 37
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 22
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|35 - 31
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 35
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 40
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 37
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Аякс
|Бробби Брайан
|10 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4