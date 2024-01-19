Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Oliver Braude выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Эксельсиор

88' Уэбстер Чарли не смог попасть в створ ударом издали

86' Санчес-Фернандес Деренсили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Redouan El Yaakoubi нанес удар головой, но Андрис Нопперт спокойно отбил мяч.

84' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Халл Дензел получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Халл Дензел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Дриауех Каухайб пробует нанести удар издали, но Андрис Нопперт держит все под контролем

80' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Эксельсиор

79' Уэбстер Чарли не смог попасть в створ ударом издали

77' Сахрауи Осам нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

76' Oliver Braude из команды Херенвен подал угловой слева.

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Лампру Лазарос получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Лампру Лазарос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Тактическая замена. Хайе Том уходит с поля и его заменяет Espen van Ee

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Халл Дензел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Херенвен

72' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

69' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

64' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Нопперт Андрис плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

63' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Хорошую попытку сделал Redouan El Yaakoubi. Удар в створ, но вратарь начеку

61' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Oliver Braude ослабляет давление, выбив мяч.

58' Oliver Braude наказан за толчок Дриауех Каухайб

57' Дриауех Каухайб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Оооо... вот это был удар! Пэрротт Трой должен был забить с этой позиции.

57' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Пэрротт Трой и попал в перекладину!

56' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Херенвен

56' Хореман Сибе не смог попасть в створ ударом издали

55' Удар от ворот произведет Херенвен

55' Хореман Сибе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Пэрротт Трой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Халл Дензел не смог попасть в створ ударом издали