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США: МЛС

2022

Стадион:
Остин
1:2
Второй тайм: 81'
Орландо Сити
0'
0:1
2' Гол
Кара Эркан
0:2
22' Гол
Тейшейра Руан
58' Желтая карточка
Шлегель Родриго
60' Вторая желтая карточка
Шлегель Родриго
60' Желтая карточка
Перейра Маурисио
1:2
63' Пенальти
Дриусси Себастьян
69' Красная карточка
Cesar Araujo
81'
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
33
Gavin
Wolff
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
9
Кара
Эркан
Остин
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 8 (2) 0.62
Урути Максимилиано 4 0.31
Фагундес Диего 2 0.15
Ринг Александр 2 0.15
Финлей Итан 2 0.15
Габриэльсен Рубен 2 0.15
Домингес Сесильо 2 0.15
Касканте Хулио 1 0.08
Даниэль Перейра 1 0.08
Хюсен Дэнни 1 0.08
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 3 0.23
Пато Алешандре 2 0.15
Урсо Жуниор 2 0.15
Торрес Факундо 2 0.15
Тейшейра Руан 2 0.15
Моутинью Жоау 2 0.15
Смит Кайл 1 0.08
Шлегель Родриго 1 0.08
Мишель Бенжи 1 0.08
Перейра Маурисио 0 0
Янссон Робин 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 1
Ринг Александр 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Фагундес Диего 2 0
Касканте Хулио 2 0
Урути Максимилиано 2 0
Kipp Keller 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Хименес Эктор 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Галлахер Джон 1 0
Редес Родни 1 0
Фелипе 1 0
Gavin Wolff 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 6 1
Шлегель Родриго 4 1
Cesar Araujo 4 1
Моутинью Жоау 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Карлос Антонио 1 0
Гальесе Педро 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Смит Кайл 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Кара Эркан 1 0
Уильямс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
21%
1
17%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
4
50%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

24
14
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
5
21%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
2
8%
5
36%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
5
21%
1
7%
61-75
5
21%
1
7%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
5
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2
Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Charlotte FC 2:1
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 7 2 3 24 - 10 23
2. Орландо Сити 2:1 13 7 2 4 16 - 16 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
4. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
5. Нью-Йорк Ред Буллз 13 5 5 3 20 - 14 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Атланта Юнайтед 12 4 4 4 19 - 18 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Интер Майами 13 4 3 6 13 - 21 15
10. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 16 - 19 14
11. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
12. Торонто 13 3 3 7 18 - 25 12
13. Чикаго Файр 13 2 5 6 11 - 17 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:2 13 7 2 4 26 - 14 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 13 6 4 3 21 - 12 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 13 6 2 5 13 - 14 20
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 13 5 3 5 15 - 14 18
8. Колорадо Рэпидс 1:0 13 5 3 5 15 - 14 18
9. Хьюстон Динамо 3:0 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 3 5 5 23 - 29 14
12. Сиэтл Саундерс 0:1 11 4 1 6 13 - 15 13
13. Спортинг Канзас-Сити 14 3 4 7 13 - 25 13
14. Ванкувер Уайткэпс 12 3 2 7 13 - 23 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Интер Майами 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
9. Орландо Сити 2:1 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1:0 7 5 2 0 11 - 1 17
2. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
3. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 1:2 7 4 1 2 16 - 5 13
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 3:0 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Орландо Сити 2:1 7 4 2 1 8 - 6 14
3. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
4. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
7. Чикаго Файр 7 1 2 4 6 - 12 5
8. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 1:2 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 0:1 7 2 1 4 7 - 10 7
7. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Хьюстон Динамо 3:0 5 2 0 3 7 - 6 6
10. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
11. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
13. Колорадо Рэпидс 1:0 6 0 1 5 4 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 6 0 0 6 4 - 16 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Остин
    Ничья
    Орландо Сити
    1.97
    3.74
    3.68
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Остин 1:2 Орландо Сити онлайн

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    Остин
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